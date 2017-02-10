شجاعی: کمانداران سروقت به آمریکا نمی رسند

محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعضای تیم تیروکمان ایران ساعت ۶:۴۰ صبح امروز (جمعه) راهی آمریکا شدند تا در مرحله نهایی مسابقات جام جهانی داخل سالن در لاس وگاس شرکت کنند، در رابطه با «چگونگی دریافت ویزای آنها»و اینکه «با توجه به زمان مسابقات و اینکه رقابت ها از امروز آغاز می شود، با این شرایط آیا کمانداران ایران به موقع به محل مسابقات می رسند؟»، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه برای دسترسی به ویزای کماندارن و مربیان و همراهان آنها ۲۴ ساعت سخت و پراسترس را سپری کردیم، خاطرنشان کرد: برای دریافت ویزاها باید به ارمنستان سفر می کردیم و از سفارت آمریکا در ارمنستان ویزاها را تحویل می گرفتیم. همین مسئله یک معضل بود چرا که وقت زیادی نداشتیم و باید در یک روز این کار را انجام می دادیم و از طرفی بلیت خیلی راخت پیدا نمی شد. طوریکه ناچار شدیم مسیر رفت به ارمنستان را زمینی انجام دهیم.

شجاعی در این رابطه ادامه داد: برای گرفتن ویزاها از سفارت آمریکا در ارمنستان، نماینده فدراسیون به صورت زمینی به ارمنستان سفر کرد و با هواپیما به ایران بازگشت. ساعت ۱۹ پنجشنبه بود که ویزاها به دست مان رسید و خیالمان از این بابت راحت شد. کماندارن هم صبح امروز راهی مونیخ شدند تا آز آنجا به آمریکا سفر کنند. باتوجه به اختلاف ساعتی که میان ایران و آمریکا وجود دارد، تیم ایران حدود صاعت ۴:۳۰ عصر جمعه به آمریکا می رسند.

رئیس فدراسیون تیروکمان خاطرنشان کرد: طی این مدت مدام در حال پیگیری بودیم برای اینکه سفر کماندارن به بهترین و راحت ترین شکل ممکن انجام شود. در این زمینه با کنسولگری ایران در آلمان رایزنی و هماهنگی های لازم را داشتیم تا کماندارن بدون فوت وقت و در کمترین زمان ممکن از مونیخ راهی آمریکا شوند. تمام تلاش مان این بود تا از معتبرترین و در عین حال سریع ترین خطوط هوایی برای این سفر استفاده شود. همچنین هماهنگی هایی صورت گرفته تا در فرودگاه های مقصد در مونیخ آلمان و دو شهر آمریکا، نمایندگان کشورمان در کنار ورزشکاران و مربیان باشند تا کوچکترین مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

شجاعی با بیان اینکه طی این مدت رایزنی هایی با فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی داخل سالن شد، گفت: قطعا کمک آنها در صدور نهایی ویزا و اعزام تیم ایران بی تاثیر نبود. در رایزنی هایی که داشتیم، تاکید کردیم بر اینکه هدف مان این است که از مقوله ورزش برای کاهش تنش های سیاسی استفاده کنیم. این تماس های مکرر و رایزنی هایی که داشتیم، در نهایت باعث شد شرایط برای اعزام تیم مهیا شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا کمانداران ایران به موقع در محل برگزاری مسابقات جام جهانی داخل سالن در لاس وگاس حاضر خواهند شد؟»، گفت: یکی از معضل هایی که با آن مواجه بودیم و یکی از دلایلی که باعث شد ابتدا تصمیم به لغو اعزام کمانداران بگیریم، همین کمبود وقت و احتمال دیر رسیدن به محل مسابقات بود به خصوص اینکه از نظر قانونیتیمی حتی اگر دو دقیقه دیر به محل مسابقات برسد، برای شرکت در رقابت ها با مشکل مواجه می شود.

رئیس فدراسیون تیروکمان خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است به خاطر اینکه ویزای کمانداران مان خیلی دیر صادر شد و با توجه به پروسه ای که برای دسترسی به آن داشتیم، تیم ایران به موقع به محل مسابقات نمی رسد اما برای این مسئله هم رایزنی هایی با فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری مسابقات داشتیم. آنها از روند صدور ویزای تیم ایران مطلع هستند و به همین دلیل شرایط ویژه ای برای ورزشکاران ما لحاظ کرده اند تا بتوانند با وجود تاخیری که در رسیدن به محل مسابقات خواهند داشت، تیرهای خود را بیندازند. مشکلی از این بابت نیست و قطعا تاخیر در رسیدن به محل برگزاری مسابقات جتام جهانی داخل سالن، مشکلی برای کمانداران مان ایجاد نخواهد کرد.

«چرا شما به عنوان رئیس فدراسیون تیم ایران را در سفر به آمریکا همراهی نکردید؟»، این پرسش پایانی خبرنگار مهر از محمدعلی شجاعی بود که در پاسخ به آن گفت: از اول هم برنامه ای برای این سفر نداشتم. کارهای مهم دیگری دارم که باید به آنها رسیدگی می کردم.