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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

با ثبت حق اختراع جدید؛

آیفون به آیپد تبدیل می شود

آیفون به آیپد تبدیل می شود

 شرکت اپل اختراع جدیدی را ثبت کرده که می تواند آیفون را به آیپد تبدیل کند.

 به گزارش خبرگزای مهر به نقل از فست کمپانی، این غول فناوری حق امتیاز جدیدی را منتشرکرده که درآن یک صفحه نمایش انعطاف پذیر از مواد ارتجاعی ساخته می شود. این صفحه نمایش حسگرهای مختلف را در خود جای می دهد.

پیش بینی می شود این شرکت، فناوری مذکور را برای طیف وسیعی از مصارف از جمله لباس های هوشمند، پنجره های هوشمند، خودرو و مبلمان به کاربرد.

این حق امتیاز در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی و به نام «دستگاه های الکترونیک با اجزای نرم» ثبت شده است. درتوضیح آن آمده، فناوری مذکور برای افزایش فناوری در ترکیبات اجزایی مانند OLED، مواد ردیابی رسانا و شبکه های مختلف به کار می رود.

کد مطلب 3902977

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