"نه" گفتن در مديريت يك هنر است

به گزارش خبرنگار"مهر" در اصفهان، استاندار اصفهان در ديدار اعضاي انجمن صنفي روابط عمومي هاي استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر فرآيندهاي پاسخگويي دستگاههاي دولتي صحيح نمي باشد و روابط عمومي ها بايد ضمن آينده نگري سدهاي نارضايتي مردم را بردارند.

وي به دوسويه بودن روابط عمومي ها كه در يك طرف آن مردم هستند و در سوي ديگر مديريت و مجموعه دستگاه اشاره كرد و گفت: روابط عمومي ها بايد امين مردم ومدير باشند.

بختياري روابط عمومي ها را دماسنج دستگاه ها عنوان كرد و افزود: روابط عمومي بايد نسبت به نگاه مردم به دستگاه خود آگاهي داشته باشد كه دستگاه در قالب وظايف خود عمل نموده است و عوامل تاثير گذار در ايجاد ذهنيت مردم نسبت به دستگاه را بررسي نمايد.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه روابط عمومي ها بايد جزو باهوش ترين افراد باشند ادامه داد: يك روابط عمومي سريع العمل مي تواند نگاه مردم نسبت به دستگاه را تغيير دهد و از حيثيت مقبوليت دستگاه دفاع نمايد و رسالت اصلي هر روابط عمومي شناساندن وظايف دستگاه ها به مردم مي باشد كه اين اطلاع رساني نسبت به وظايف دستگاه عامل، باعث كاهش انتظارات مردم مي شود.