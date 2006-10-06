  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۹

استاندار اصفهان:

"نه" گفتن در مديريت يك هنر است

سيد مرتضي بختياري گفت: نه گفتن در مديريت يك هنر است، ولي "نه" بايد درست و بجا باشد و بايد توجه داشت امكان راضي نگه داشتن همه مردم وجود ندارد، ولي ضروري است در نه گفتن به مردم رعايت اخلاق شود.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اصفهان، استاندار اصفهان در ديدار اعضاي انجمن صنفي روابط عمومي هاي استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر فرآيندهاي پاسخگويي دستگاههاي دولتي صحيح نمي باشد و روابط عمومي ها بايد ضمن آينده نگري سدهاي نارضايتي مردم را بردارند.

وي به دوسويه بودن روابط عمومي ها كه در يك طرف آن مردم هستند و در سوي ديگر مديريت و مجموعه دستگاه اشاره كرد و گفت: روابط عمومي ها بايد امين مردم ومدير باشند.

بختياري روابط عمومي ها را دماسنج دستگاه ها عنوان كرد و افزود: روابط عمومي بايد نسبت به نگاه مردم به دستگاه خود آگاهي داشته باشد كه دستگاه در قالب وظايف خود عمل نموده است و عوامل تاثير گذار در ايجاد ذهنيت مردم نسبت به دستگاه را بررسي نمايد.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه روابط عمومي ها بايد جزو باهوش ترين افراد باشند ادامه داد: يك روابط عمومي سريع العمل مي تواند نگاه مردم نسبت به دستگاه را تغيير دهد و از حيثيت مقبوليت دستگاه دفاع نمايد و رسالت اصلي هر روابط عمومي شناساندن وظايف دستگاه ها به مردم مي باشد كه  اين اطلاع رساني نسبت به وظايف دستگاه عامل، باعث كاهش انتظارات مردم مي شود.

کد مطلب 390298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها