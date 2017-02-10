فریاد استکبارستیزی مردم در جهرم طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دارالمومنین جهرم صبح روز ۲۲ بهمن دوشادوش یکدیگر در خیابان های این شهر حاضر شدند و یکپارچه همبستگی و یکدلی خود را در صف های به هم تنیده به رخ جهانیان کشاندند.

پیرو جوان، زن و مرد، کوچک و بزرگ با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، فریاد «الله اکبر»، «ما همه سرباز توایم خامنه ای، گوش به فرمان توایم خامنه ای»، «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر دادند و خاطرات حرکت های انقلابی خود که منجر به مطرح شدن شهر جهرم به عنوان یکی از ۱۱ شهرهایی که به دستور شاه مخلوع در آن حکومت نظامی اعلام شد، تداعی کردند.

امروز حضور بانوان به ویژه نسل های جدید به خوبی نمایان بود؛ آنها که تمثال شهیده معصومه زارعیان، نخستین بانوی شهید انقلاب در جهرم را در دستان خود داشتند، به تنها حجاب معصومه را الگو قرار داده بودند بلکه با مشت های گره کرده خود به استکبار جهانی اعلام کردند هرگز اجازه نخواهند داد این مسیر به فراموشی سپرده شود.

تک تک شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز جهرم یکصدا و همدل و به یاد آن روزهایی که روی دیوارهای شهر برای شاه مخلوع که قصد سفر به شهرشان را داشت، نوشتند: «مقدمت را گلوله باران می کنیم»؛ شعارهای ضد اسکتباری را برای ادامه دهندگان مسیر خاندان پهلوی سر دادند تا مانند محمدرضا از روی ترس و وحشت، جرأت حضور در جمع مردم جهرم را پیدا نکنند.

جهرمی ها امروز خطاب به ۱۳ شهید انقلاب شهرشان گفتند؛ تا آخرین قطره خون خود دست از اسلام، انقلاب و آرمان های نظام اسلامی بر نمی دارند.

نا امیدی استکبار در برابر حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در حاشیه راهپیمایی هزاران نفری مردم این شهر در روز ۲۲ بهمن در گفت و گو با خبرنگار مهرگفت: ۲۲ بهمن روز فریاد واحد و یکسان کشور ایران علیه ظلم، کفرو استکبار جهانی است.

محمدرضا رضایی با یادآوری رشادت‌ها، فداکاری و ایستادگی ملت ولایت مدار ایران اسلامی در دوران انقلاب، ۲۲ بهمن را مظهر وفاق، اتحاد ملی، تجلی دوستی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امیدهای واهی استکبار جهانی را به نا امیدی بدل کرد، افزود: این حرکت عظیم مردمی پاسخی کوبنده به زیاده ‌گویی دشمنان و در رأس آنها آمریکا جنایتکار است.

عجز قدرت های دنیا از اقتدار جوانان انقلابی

فرماندار ویژه شهرستان جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مسیری که امروز مردم کشور یکپارچه در راستای آن حرکت می کنند همان حرکت انقلابی پیشینیان درتحقق نظام اسلامی و تثبیت انقلاب است.

علیرضا صحرائیان با اشاره به اینکه خون شهدا هنوز در رگ های مردم جاری است، افزود: این مهم هرگز از مردم جداشدنی نیست و دشمنان با هر گونه ترفند و فتنه های شوم توان مقابله با این حرکت عظیم مردمی را ندارند.

وی با اشاره به اینکه نسل های جدید انقلاب نیز همچون پدران و مادران خود و حتی انقلابی تر از آنها در این مسیر گام بر می دارند، خاطرنشان کرد: قدرت های دنیا در برابر اقتدار جوانان انقلابی عاجر هستند.

پیروزی انقلاب ایران حرکت عظیم در اندیشه و دیدگاه مسلمانان

رئیس شورای اسلامی شهر جهرم نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حرکت انقلابی ملت ایران تنها یک رخداد برای تغییر رژیم سیاسی نبود، گفت: این رویداد تحولی عظیم در اندیشه و دیدگاه مسلمانان ایجاد کرد.

وحیدرضا مردانی با اشاره به اینکه روز پیروزی انقلاب بر پایه توحید و خدامحوری به وقوع پیوست، افزود: برچیده شدن ظلم، استبداد و استکبار از اهداف قیام مردم ایران بود.

وی حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را ضامن انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن روز تجدید پیمان با امام راحل (ره )، آرمان‌های انقلاب، رهبری و شهدا است.