روش جدید محقق ایرانی برای درمان افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، بیشتر پزشکان قرص های متعددی برای بیماران تجویز می کنند تا چنین اختلالاتی را درمان کنند. حال آنکه دو سوم بیماران نسبت به این داروها در مرحله نخست واکنشی نشان نمی دهند. اکنون یک شرکت نوپا به نام Neuro Qore امیدوار است تا داروها را با پالس های مغناطیسی جایگزین کند. دکتر مهران طالبی نژاد، یکی از موسسان این شرکت می گوید: نرخ موفقیت روش در این آزمایش ها ۸۷.۵ درصد بوده است.

البته این شرکت نوپا در مراحل اولیه تثبیت فرآیندهای خود است و تعداد آزمایشات آن محدود بوده است.

در این روش هنگامیکه الگوی ذهنی مطلوب به وجود بیاید. ماشین های نوروفیدبک تن دلپذیری را به گوش های بیمار ارسال می کنند که سبب می شود الگوی امواج مغزی مطلوب ماندگار شود. پس از مدتی مغز می آموزد الگوهای امواج مغزی سالم را به طور دائم حفظ کند.

قبلا نیز از درمان های مشابهی برای کمک به درمان اضطراب، افسردگی، پیش فعالی و درمان اعتیاد استفاد می شد. این درمان به طور کلی در کلینیک هایی استفاده می شود که دارو روش اصلی درمان نیست و با تحریک بخش هایی از مغر سیگنال مثبتی به مغز ارسال شده و حالت ذهنی مطلوب ایجاد می شود.