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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

فرماندار درمیان:

حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن نماد پاسداری از آرمان‌ها انقلاب است

حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن نماد پاسداری از آرمان‌ها انقلاب است

بیرجند- فرماندار درمیان گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نماد پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

محمد بشیری زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیمایی‌های مختلف بیان کرد: حضور در این مراسمات نماد حفاظت از دستاوردهای انقلاب و نشانگر اقتدار و پشتوانه مردمی نظام به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور است.

وی بابیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی‌ها و انتخابات خشم دشمن را برمی‌انگیزد، افزود: دشمن از وحدت و یکپارچگی مردم در این صحنه‌ها می‌هراسد.

بشیری زاده بیان کرد: استکبار جهانی نیز تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته تا از تبدیل‌شدن انقلاب اسلامی به الگویی مترقی و پیشرفته برای سایر کشورها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با هوشیاری مردم و رهبری در تمامی نقشه‌ها با شکست روبه‌رو شده است.

فرماندار درمیان افزود: حضور مردم در راهپیمایی بیانگر عزم و اراده آن‌ها برای پیمودن راه پرپیچ‌وخم و ساختن کشوری مترقی و توسعه‌یافته بر مبنای احکام اسلامی است.

بشیری زاده برگزاری راهپیمایی را برخاسته از وظیفه انسانی و دینی دانست و گفت: همچنین این حضور نشانگر روحیه عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی انقلاب اسلامی است.

وی اظهار کرد: ایران اسلامی همواره الگویی برای مقاومت سایر کشورهای اسلامی در برابر ستم‌های استکبار بوده است.

کد مطلب 3902986

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