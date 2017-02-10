محمد بشیری زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم در راهپیماییهای مختلف بیان کرد: حضور در این مراسمات نماد حفاظت از دستاوردهای انقلاب و نشانگر اقتدار و پشتوانه مردمی نظام بهعنوان اصلیترین سرمایه کشور است.
وی بابیان اینکه حضور مردم در راهپیماییها و انتخابات خشم دشمن را برمیانگیزد، افزود: دشمن از وحدت و یکپارچگی مردم در این صحنهها میهراسد.
بشیری زاده بیان کرد: استکبار جهانی نیز تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته تا از تبدیلشدن انقلاب اسلامی به الگویی مترقی و پیشرفته برای سایر کشورها جلوگیری کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که از ابتدای انقلاب تاکنون با هوشیاری مردم و رهبری در تمامی نقشهها با شکست روبهرو شده است.
فرماندار درمیان افزود: حضور مردم در راهپیمایی بیانگر عزم و اراده آنها برای پیمودن راه پرپیچوخم و ساختن کشوری مترقی و توسعهیافته بر مبنای احکام اسلامی است.
بشیری زاده برگزاری راهپیمایی را برخاسته از وظیفه انسانی و دینی دانست و گفت: همچنین این حضور نشانگر روحیه عدالتطلبی و ظلمستیزی انقلاب اسلامی است.
وی اظهار کرد: ایران اسلامی همواره الگویی برای مقاومت سایر کشورهای اسلامی در برابر ستمهای استکبار بوده است.
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