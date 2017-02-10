محورهای مواصلاتی استان زنجان لغزنده و مه آلود است

محمدی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف که ازعصر دیروزدرزنجان آغازشده است همچنان ادامه دارد، افزود: در حال حاضر آزاد راه زنجان - قزوین و جاده ترانزیت زنجان – خرمدره – ابهر، زنجان – طارم، زنجان - تهم – چورزق، زنجان – دندی – تخت سلیمان پوشیده از مه علیظ است و بارش برف در این مسیرها جریان دارد.

وی ادامه داد: همه محورهای مواصلاتی استان زنجان به دلیل بارش برف لغزنده است وتردد درگردنه ها فقط با زنجیر چرخ امکانپذیراست .

امینی افزود: مه درگردنه ها ومحورهای مواصلاتی موجب کاهش دید رانندگان شده است که ضروری است فاصله طولی را رانندگان رعایت کنند و از چراغ مه شکن استفاده کنند.

از همه رانندگانی که قصد تردد در جاده های این استان را دارند، خواست خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی به خصوص زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، وسایل گرمایشی، لباس گرم و جیره غذایی خشک مجهز کنند.

وی افزود: هموطنان قبل از اقدام به سفر، در بررسی خودروهای خود از کامل و سالم بودن مخزن خودرو، برف پاک کن و بخاری آن اطمینان داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت:رانندگان به محض خستگی و خواب آلودگی حتما از رانندگی دست بکشند.

امینی تاکید کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان زنجان بارش به صورت پراکنده تا شب ادامه می یابد و دمای کنونی شهرزنجان صفر است.