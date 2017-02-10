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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

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انفال را نباید مصرف کرد/ گفتاری از مصطفی محقق داماد

انفال را نباید مصرف کرد/ گفتاری از مصطفی محقق داماد

مصطفی محقق داماد گفت: دولیت های اسلامی نباید عین نفت را بفروشند و مصرف کنند بلکه باید آن را به سرمایه تبدیل کرده و از نفع آن استفاده کنند. چرا که انفال از آن خدا هستند.

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به گزارش خبرنگار مهر، نشست فقه محیط زیست (اخلاق کاربردی محیط زیست بر طبق دیدگاه های اسلامی) ۲۰ بهمن ۹۵ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست آیت الله سید مصطفی محقق_داماد، سخنرانی کرد و به رابطه فقه و محیط زیست پرداخت.

وی با اشاره به معنی انفال گفت: مالکیت هوا از آن کیست؟ هوا از انفال است، یعنی مالکیت آن از آن خداست و شما نمی توانید به آن تجاوز کنید... همچنین جنگل ها و دریاها از انفال هستند. یعنی از آن خدا هستند. یعنی مانند وقف هستند. یعنی نباید اصل آن را مصرف کرد. بلکه باید باشد و منافع آن به همه برسد.

محقق داماد در ادامه این گفتار با توضیح دوباره درباره انفال می گوید: به نظر من دولت های اسلامی مانند ایران و عربستان باید توجه داشته باشند که نباید عین نفت را بفروشند و پول آن را به مردم برای مصرف بدهند. بلکه باید آن را به سرمایه تبدیل کنند و نفع آن را به مردم بدهند. چرا که معادن و منابع از انفال هستند و نمی توان عین آن را مصرف کرد. ...

فایل صوتی این سخنرانی را  در بالا می توانید بشنوید.

کد مطلب 3902995
خداداد خادم

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