انفال را نباید مصرف کرد/ گفتاری از مصطفی محقق داماد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فقه محیط زیست (اخلاق کاربردی محیط زیست بر طبق دیدگاه های اسلامی) ۲۰ بهمن ۹۵ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این نشست آیت الله سید مصطفی محقق_داماد، سخنرانی کرد و به رابطه فقه و محیط زیست پرداخت.

وی با اشاره به معنی انفال گفت: مالکیت هوا از آن کیست؟ هوا از انفال است، یعنی مالکیت آن از آن خداست و شما نمی توانید به آن تجاوز کنید... همچنین جنگل ها و دریاها از انفال هستند. یعنی از آن خدا هستند. یعنی مانند وقف هستند. یعنی نباید اصل آن را مصرف کرد. بلکه باید باشد و منافع آن به همه برسد.

محقق داماد در ادامه این گفتار با توضیح دوباره درباره انفال می گوید: به نظر من دولت های اسلامی مانند ایران و عربستان باید توجه داشته باشند که نباید عین نفت را بفروشند و پول آن را به مردم برای مصرف بدهند. بلکه باید آن را به سرمایه تبدیل کنند و نفع آن را به مردم بدهند. چرا که معادن و منابع از انفال هستند و نمی توان عین آن را مصرف کرد. ...

فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.