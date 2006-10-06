ارزش كل مبادلات بورس تهران 92.5 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در پايان داد و ستدهاي هفته جاري بورس تهران 289 ميليون و 953 هزارو 425 سهم و حق تقدم به ارزش يك هزار و 249 ميليارد و 560 ميليون و 135 هزار و 258 ريال مبادله شد كه اين ارقام از جهت ارزش 92.51 درصد و از جهت حجم مبادلات37.5 درصد رشد نشان مي دهد.

همچنين تعداد كل خريداران بورس تهران نيز افزايش يافت و 8.54 درصد رشد كرد و به رقم 21 هزار و 14 نفر رسيد. تعداد دفعات مبادله نيز 12.74 درصد افزايش يافت و به رقم 42 هزار و 747 نوبت رسيد.

به گزارش مهر، در پايان داد و ستدهاي هفته جاري بورس تهران شاخص كل 105.68 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 654 واحد رسيد.

شاخص تالار اصلي نيز 126 واحد افزايش يافت و رقم 9 هزارو 491 واحد را به خود ديد. همچنين شاخص تالار فرعي نيز رشد كرد و 29.59 واحد افزايش يافت و رقم 9 هزارو 501 واحد را تجربه كرد.

همچنين در اين هفته شاخص قيمت و بازده نقدي نيز با رشد مواجه شد و 169 واحد افزايش يافت اما شاخص مالي در هفته جاري 122.7 واحد افت كرد.

براساس اين گزارش، در هفته جاري معاملات بورس تهران در 5 روز كاري انجام گرفت و از ابتداي سال 85 تا پايان اين هفته، بورس تهران 131 روز فعاليت داشته و ارزش كل معاملات بورس تهران طي اين مدت بالغ بر 22321.9 ميليارد ريال سهام و حق تقدم و 133.3 ميليارد ريال اوراق مشاركت است.