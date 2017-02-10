حضور پرشور اقلیتهای دینی آذربایجان غربی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، اقلیتهای دینی آذربایجان غربی اعم شیعه، سنی، ارامنه، آشوری، یهودی، زرتشت، مسیحی و... همگام با آحاد ملت ایران، با خلق حماسهای ماندگار، در ۲۲ بهمن استمرار حرکت مردمی انقلاب را بار دیگر ثابت و دشمنان و بدخواهان ملت را از هر گونه طمع ورزی مأیوس کردند.
آری امروز اقلیتهای مذهبی ارومیه و استان در کنار همه مردم آمده بودند تا سالروزدهه فجر را که تکرار خاطره همه موجها و حرکتها و فریادهاست به دنیا نشان دهند.
درنگاه های مردم ارومیه اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ که از ساعات اولیه صبح در میدان ولایت فقیه جمع و آماده آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن بودند همبستگی و وحدت مردمی در راستای اعتلای نظام اسلامی و خواری و زبونی دشمنان و سردمداران کفر جهانی موج میزد.
انقلاب اسلامی و ۲۲ بهمن نمود اتحاد تمام اقوام ایرانی است
شهروندان آشوری ارومیهای که به همراه همسر و سه فرزندش به راهپیمایی آمده گفت: انقلاب اسلامی مایه هراس سردمداران کفر جهانی است و ما به داشتن چنین انقلابی افتخار میکنیم و امروز نیز برای دفاع از آرمانهای انقلاب و وفاداری به مقام معظم رهبری به راهپیمایی آمدهایم.
اسکندر یوسفی ازشهروندان اهل سنت ارومیه نیز در حاشیه راهپیمایی ارومیه گفت: حضور من در این راهپیمایی برای خرد کردن چهره پوشالی استکبار جهانی است و برای تجدید میثاق با حضرت امام خمینی (ره) رهبر معظم انقلاب و آرمانهای شهدای انقلاب اسلامی در این راهپیمایی حضور یافتهام.
جمشید فتاحی یکی دیگر از شهروندان ارومیه است که همراه با یک پلاکارد بزرگی با شعار مرک بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صفوف به هم فشرده راهپیمایان حضور دارد.
وی گفت: مردم ایران امروز آمدهاند تا از نعمتی که ۳۸ سال پیش خداوند معتال به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به آنها داده است شکرگزاری کنند، و به جهانیان و به خصوص به استکبار جهانی بگویند، که بیهوده تلاش میکنند مردم را از این نعمت بزرگ دور کنند، زیرا ملت ایران با دستاوردها انقلاب که تجدید حیات دوباره اسلام است زندگی کرده و به آن افتخار میکنند.
عبدالسلام قادری از هموطنان سنی ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: به همراه سایر هموطنان در جشن انقلاب حضور یافتهام تا ضمن تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی به دشمنان و استکبار جهانی که از ماههای گذشته با تبلیغات دروغین سعی در تضعیف روحیه ملت ایران دارند ثابت کنم تا آخرین قطه خون خود پای انقلاب اسلامی ایستادهایم.
وی ادامه میدهد: مردم در طول سی و هشت سال گذشته نشان دادند هر جا که لازم باشد ذرهای از اعتقاد، باور خود عقب ننشته و گوش به فرمان مقام معظم رهبری آماده جانفشانی در پای آرمانهای والای اسلام و انقلاب هستند.
قادری با بیان اینکه مردان و زنان کرد همگام با دیگر قومیتهای ایرانی در دفاع از آرمانهای انقلاب ایستادهاند میافزاید: از همین جا با صدای بلند فریاد میزنم جانم فدای رهبر.
۲۲ بهمن جشن ملی و متعلق به تمام اقوام ایرانی است
کشیش کلیسای شرق آشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی و ۲۲ بهمن روزی است که به پشتوانه مردمی و تمامی اقوام ایرانی با معماری بنیانگذار کبیر امام خمینی (ره) به پیروزی رسیده است افزود: حضور در راهپیمایی با شکوه امروز نیز وظیفه تمام آحاد مردم است.
داریاوش عزیزیان با بیان اینکه اقلیتهای مذهبی نیز همانند سایر اقوام ایرانی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهند داشت پشتیبان نظام و انقلاب هستند اظهارداشت: ۲۲ بهمن در کشور ما روزی بزرگ و انقلابی است چرا که روزی است که ملت نشان دادند پشتیبان نظام و انقلاب هستند و برای همین روز مهمی به شمار میرود.
کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه ادامه داد: ما آشوریان نیز هر سال در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کردهایم امسال نیز با حضور در این جشن ملی بار دیگر ثابت خواهیم کرد پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهایم.
عزیزیان با اشاره به اینکه وارد دهه چهارم انقلاب اسلامی میشویم گفت: با توجه برهه زمانی کنونی حضور تمامی اقوام ایرانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ضروری است.
وی رهبری عالمانه امام خمینی رضوان الله علیه را نعمتی برای دینداران و مظلومان جهان دانست و خاطرنشان کرد: آشوریان بخاطر فراهم کردن زمینه زندگی آرام و مسالمت آمیز در ایران، همیشه مسئولان نظام را دعا خواهند کرد.
آذربایجان غربی رنگین کمان ادیان و اقوام ایرانی است سالهاست اقلیتهای مذهبی در کنار سایر اقوام ایرانی به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی میکنند.
انقلاب اسلامی در سایه تلاش تمام ادیان پیروز شد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هم نقش ارامنه و آشوریان را در پیروزی و شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و همچنین حضور در عرصههای علمی، فناوری و پژوهش قابل تحسین و تجلیل دانست و میگوید: انقلاب اسلامی در سایه تلاش تمام مردم و پیروان همه ادیان و مذاهب پیروز شده است.
حجت الاسلام کریمی ادامه میدهد: اقلیتهای دینی در طول سی سال انقلاب اسلامی با حضور گسترده ثابت کردهاند در کنار سایر مردم برای صاینت از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی آماده جانفشانی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: تمامی اقلیتهای مذهبی سالیان متمادی در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کردهاند در تمامی برههها اعم از انقلاب و جنگ و تحریمها در کنار هم بوند ۲۲ بهمن نیز یکی از این عرصههای مشارکت مردمی است.
امروز تمام آحاد مردم استان به خصوص ارومیه یکرنگ و یکصدا ندای مرگ بر آمریکا سردادند تا نشان دهند بعداز گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان پای آرمانهای انقلاب و اسلام ثابت قدم هستند.
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