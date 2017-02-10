قطارهای گردشگری در مسیر شمال و جنوب ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، میرحسن موسوی معاون مسافری راه‌آهن از برقراری قطارهای گردشگری در جنوب و شمال کشور خبر داد و گفت:‌ ۱۱ قطار بین‌المللی گردشگری از خارج کشور وارد ایران شد و از شهرهای مختلف تاریخی، فرهنگی و زیارتی ما نظیر تبریز، شیراز، اصفهان، زنجان، مشهد، یزد، تهران و... بازدید کردند.

وی افزود: همچنین در گذشته ۱۴ قطار داخلی گردشگری در سه مقصد شمال، شیراز و مشهد راه‌اندازی شد.

معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه راه‌اندازی قطارهای گردشگری در جهت توسعه گردشگری کشور جزو سیاست‌های دولت است، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران گردشگری می‌توانند با حمایت‌های راه‌آهن و امتیازاتی که راه‌آهن در اختیار آنها قرار می‌دهد، قطارهای گردشگری از مبدأ تا مقصد راه‌اندازی کنند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه ‌امروز برای اولین بار در نمایشگاه گردشگری اعلام می‌کنیم که قطار گردشگری برنامه‌ای در راه‌آهن ایجاد کرده‌ایم، بیان کرد: اولین قطار گردشگری برنامه‌ای، قطار اندیمشک - تنگ‌پنج است که در ۱۴ نقطه دیدنی و آثار تاریخی مسیر توقف می‌کند و کارشناسان به عنوان لیدر امکانات، محله‌های گردشگری، زیارتی و تفریحی را برای مسافران معرفی می‌کنند و این قطار بعدازظهر همان روز از تنگ‌پنج به اندیمشک برمی‌گردد.

معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه دومین قطار گردشگری برنامه‌ای فصلی که در بهار و تابستان هر سال خواهیم داشت و از پایان فروردین ۹۶ راه‌اندازی خواهد شد، قطار تهران - شمال (شیرگاه) است، یادآور شد: این قطارها برنامه‌ای خواهد بود و تهیه بلیت آنها از طریق دفاتر است.

وی افزود: راه‌آهن به عنوان دولت رسالت دارد امکانات و زیرساخت‌هایی ایجاد کند تا با همکاری بخش خصوصی لذت سفر با قطار برای مردم ملموس‌تر شود، ضمن آنکه سرمایه‌گذارانی که امکان ورود به حوزه گردشگری را دارند، نیز مورد حمایت ما خواهند بود ضمن آنکه واگن در اختیار آنها قرار می‌دهیم، حتی سرمایه گذاران در این حوزه می‌توانند در آینده واگن مخصوص گردشگری نیز وارد کنند.

معاون مسافری راه‌آهن ادامه داد: در حال حاضر از ریل‌بازهای راه‌آهن برای راه‌اندازی دو قطار گردشگری مذکور استفاده کرده‌ایم که دو ریل‌باز نو است و متناسب با سفرهای یک روزه تجهیز شده‌اند و نیازی که کوپه خواب ندارند.

موسوی گفت: برای تورهای سه تا چهار روزه می‌توان از واگن‌های خواب در ایستگاه‌ها به عنوان هتل هم استفاد کرد.

به گفته وی نظارت بر نرخ‌های این قطارهای گردشگری توسط راه‌آهن آنجا می‌شود و تقریباً یارانه‌ای است در حالی که اگر چتر حمایتی خود را بر سر این قطارهای گردشگری برداریم، هزینه آن سه تا چهار برابر هزینه فعلی برای مسافر خواهد بود، اما در راستای توسعه گردشگری فعلاً از این بخش حمایت می‌کنیم.

معاون مسافری راه‌آهن تصریح کرد: به عنوان مثال در قطار گردشگری برنامه‌ای اندیمشک - تنگ‌پنج برای هر مسافر ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان با احتساب هزینه پذیرایی ناهار و عصرانه دریافت می شود و هزینه ها بسیار بیشتر از این رقم است.

موسوی با اعلام اینکه در صورت استقبال امکان اعزام قطارهای بیشتر هم در حوزه گردشگری وجود دارد و روزانه یک رام قطار در هر یک مسیرهای مذکور تردد خواهند کرد، خاطرنشان کرد: زمان راه‌اندازی قطار گردشگری برنامه‌ای اندیمشک- تنگ‌پنج یکم فروردین و قطار گردشگری برنامه‌ای تهران - شمال را پایان فروردین اعلام کرد.