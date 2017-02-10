به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران حضور گسترده مردم در این مراسم را باعث تقویت نظام و بیعت با رهبری دانست و گفت: انشاء الله این حضور پرشور زمینه ظهور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) را فراهم کند.

وی افزود: عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث می‌شود نقشه استکبار و جنایتکاران درباره ملت ایران شکست بخورد و هیچ خیالی علیه نظام اسلامی را در ذهن خود نپروراند.

این استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه باید حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را قدر بدانیم، گفت: شرکت در این مراسم به نوعی وفای به عهد مردم ایران و باعث نا امیدی دشمنان و خوشحالی و امیدواری دوستان می‌شود.