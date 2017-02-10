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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

آیت الله جوادی آملی:

راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث شکست نقشه‌های استکبار می‌شود

راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث شکست نقشه‌های استکبار می‌شود

قم - یکی از مراجع تقلید حضور گسترده آحاد مرد در راهپیمایی ۲۲ بهمن را باعث شکست نقشه‌های دشمنان و جنایتکاران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران حضور گسترده مردم در این مراسم را باعث تقویت نظام و بیعت با رهبری دانست و گفت: انشاء الله این حضور پرشور زمینه ظهور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) را فراهم کند.

وی افزود: عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث می‌شود نقشه استکبار و جنایتکاران درباره ملت ایران شکست بخورد و هیچ خیالی علیه نظام اسلامی را در ذهن خود نپروراند.

این استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه باید حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را قدر بدانیم، گفت: شرکت در این مراسم به نوعی وفای به عهد مردم ایران و باعث نا امیدی دشمنان و خوشحالی و امیدواری دوستان می‌شود.

کد مطلب 3903013

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