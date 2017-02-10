حماسه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن استان قزوین متجلی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه ۲۲ بهمن ماه امسال حال و هوای دیگری در استان قزوین حکمفرما شد و آنها که گفته بودند «می آییم» همه آمدند تا فریاد مرگ بر آمریکا سر دهند و به دشمنان در عمل نشان دهند که همچنان پای انقلاب ایستاده اند ونه تنها خسته نشده اند که راسخ تر و جدی تر برای دفاع از آرمانهایی که امروز دیگر به داخل کشور تعلق ندارد و موجب امید دیگر ملل مظلوم جهان نیز شده آماده اند.

خورشید که سر زد، می شد گفت جمعه ای آفتابی در پیش است هوا بس دلپذیر اما سرد همچون روزهای زمستانی که به لطف الهی بهار شد تا کام مردم شیرین شود.

میدان میرعماد گروه گروه جمعیت درحال آمدن بود و پخش سرودهای انقلابی همه حاضران را به روزهایی برد که در این شهر حکومت نظامی بود اما مردم به خیابانها ریختند تا پایه های رؤیم را بلرزانند و طومارش را در هم بچیند که پیچیدند.

امروز هم مردمی که همواره گوش به فرمان رهبری فقیه و هوشیار خود آماده فرمانبرداری هستند به صحنه آمدند و پیر و جوان، زن و مرد، روحانی، کسبه بازار، کارمند، استاد دانشگاه، دانشجو، کارگر، ایثارگر و خانواده شهید با در دست گرفتن دست نوشته هایی در محکومیت رفتارهای استکباری و صیانت از انقلاب و نظام و رهبری به دنیا نشان دادند که کشور خود را دوست دارند و برای نظام حاضرند همچنان سختی ها را تحمل کنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و استاندار و دیگر مسئولان استانی هم در صفوف فشرده مردم حضور داشتند و امروز به معنای واقعی همه یک مشت گره کرده بودند و تفاوتی بین مردم و مسئولان نبود و همه یکپارچه و یک صدا فریاد مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس سردادند.

مردم ایران باور نکردنی هستند و گاهی حرکاتی از آنها سر می زند که بیانگر درک بالای سیاسی آنهاست، دست نوشته ای در میان جمعیت نظرمان را جلب کرد که نوشته شده بود «ترامپ مچکریم» وقتی از مردی که آن را همراه داشت پرسیدیم معنای آن چیست گفت: تهدید ترامپ باعث شده ما بیشتر قدر همدیگر را بدانیم و به صحنه بیاییم تا بگوییم هیچ غلطی نمی توانید بکنید و یاوه گویی دشمنان موجب تقویت وحدت و انسجام ما ایرانی ها می شود و می بینید که همه گروههای سیاسی آمده اند.

باور کنیم که امروز همه آمدند و چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا با همه سلایق و دیدگاهها وقتی مناقع و مصلحت نظام در میان باشد، وقتی تقویت جایگاه ولایت هدف باشد، وقتی صیانت از خون شهدا مطرح شود و زمانی که باید به دشمن نشان دهیم با همه مشکلات و سختی ها پایبند و علاقمند نظام هستیم همه می آیند و امروز همه آمدند.

امروز در راهپیمایی مردم قزوین که در مسیر میر عماد و ولیعصر تا میدان آزادی و مسجدالنبی برگزار شد خیل جمعیت شاید بی سابقه بود و بدون اغراق امروز بزرگترین حضور مردم در راهپیمایی مردم شکل گرفت تا جواب دندان شکنی به دشمنان باشد که ایران اسلامی زنده و پویا وبا نشاطی فراتر از دوران انقلاب همچنان در مسیر ارزشهای دینی و اسلامی و پاسداشت خون شهدا گام بر می دارد.