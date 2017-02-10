تقوای سیاسی نظام جمهوری اسلامی را حفظ و پایدار خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسن عالمی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در همدان با بیان اینکه صالحان وارثان زمین هستند، اظهار داشت: حاکمیت جهان شمول از اسلام که بر گرفته از باورهای توحیدی و ارزش‌ها است، زندگی انسان را نجات می‌هد.

وی با بیان اینکه باید تقوا و پرهیز از گناه را مقدمه کارهای خود قرار دهیم، افزود: تقوای سیاسی نظام الهی را حفظ و پایدار خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این نظام در هیچ کشوری نمونه ندارد و نخستین نظام و حکومت مبتنی بر ارزش‌های الهی است، گفت: صف آرایی دشمنان در مقابل این نظام الهی طبیعی است.

آیت‌الله حسن عالمی با تاکید بر اینکه خداوند گروه خوب و مسلمان و مومن را جانشین مستکبران قرار خواهد داد، گفت:قبل از اینکه نهضت به انقلاب و انقلاب به حکومت بدل شود، آزار و اذیت‌های بسیاری از سوی دشمنان نسبت به مردم ایران روا شد که البته این آزارها هنوز هم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه حمله به مردم در خیابان، حمله به مدرسه فیضیه، شکنجه‌ عالمان و بزرگان نمونه‌ای از آزار و اذیت‌های رژیم طاغوت بود، عنوان کرد: ملت ایران برای ماندگاری این انقلاب ۷۰ هزار شهید تقدیم کرده که باید نسبت به حفظ آن کوشید.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از نخستین روز پیروزی انقلاب اسلامی ترورها آغاز شد و بعد هم جنگ را به ما تحمیل کردند که البته این توطئه با مقاومت مردم از بین رفت، گفت: باید صبورانه از انقلاب اسلامی حمایت کنیم.

وی تبعیت از رهبری را رمز موفقیت در کارها دانست و خواستار توجه به این مهم شد و افزود: پیروی از امام یک فرض الهی است و باید به موقع فرمان رهبری را لبیک گفت.

آیت الله عالمی با تاکید بر اینکه هر جا منافع، خیر و صلاح مردم در میان است رهبر باید در مقابل دشمنان ملت ایستادگی کند که تا به امروز نیز جز این نبوده است، گفت: اگر حمایت مردم از رهبری و توجه رهبری به صلاح مردم محقق شود، عزت دین محقق خواهد شد.