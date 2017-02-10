ایران با ثبات ترین اقتصاد منطقه را دارد/تحریم حربه دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت، ظهر جمعه در راهپیمایی مردم گلستان اظهار کرد: حضور در جمع مردم انقلابی و با فرهنگ استان گلستان در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، فرصت خوبی برای تقدیر فراهم کرد.

وی افزود: ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و سعی می کنم به تعدادی از ویژگی های انقلاب برای نسل جوان منتقل کنم. نخستین ویژگی انقلاب ما دینی بودن و رهبری آن با یک مرجع مجتهد و جامع الشرایط بود.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: ما در کشورهای دیگر نهضت ها و کودتاهایی داشتیم که حتی منجر به تغییر یک حکومت و آمدن حکومت دیگر شد، اما آن ها انقلاب نبودند. آنچه در جمهوری اسلامی رخ داد یک انقلاب بود نه یک کودتا یا بلوا.

وی با بیان این که شاه در ۱۹ دی با قیام خونین، در روزنامه های خود نوشت بلوای قم، تصریح کرد: در راس حرکت انقلاب ما، یک مرجع دینی بود در حالی که هیچ جای دنیا انقلابی نداریم که این گونه باشد.

وی ادامه داد: انقلاب ما در زمانی از تاریخ اتفاق افتاد که تغییرات بزرگی در دنیا داشتیم. از یک سو نازیسم و فاشیسم اتحادی ایجاد کردند که با عنوان متحدین شناخته می شد. در مقابل هم کاپیتالیزم که در راسش آمریکا بود و سوسیالیسم با مدیریت شوروی متحد شدند و در قالب دو جنگ جهانی ۱۰ سال این دو گروه با هم تقابل کردند.

نوبخت اضافه کرد: دنیا ۱۰ سال درگیر این دو تفکر بود، تفکری که پیروز آن آمریکا و شوروی بودند و بیش از ۸۰ میلیون نفر کشته، زخمی و مفقود به جا گذاشت. نیمه اول قرن بیستم در حالی شروع شد که کاپیتالیسم و سوسیالیسم به پیروزی رسیدند اما در نیمه دوم این دو قدرت به جان هم افتادند.

وی بیان کرد: کاپیتالیست ها معتقد بودند پایان تاریخ شکست کومونیست ها است و پایان کار را پیروزی لیبرالیسم می دانتسند. در این شرایط خبر رسید یک مرجع دینی در راس تحولات ایران قرار گرفته است. این اتفاق پدیده ای بر خلاف نظرات آن ها بود ولی ابتدا جدی نگرفتند اما به نتیجه رسیدند انقلابی که با شعار نه شرقی نه غربی در حال شکل گرفتن است چیزی نیست که آن ها می گویند به همین دلیل دوباره اتحادی نانوشته شکل دادند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی نه تنها حمایت آمریکا و شوروری را نداشت بلکه از خصومت آن ها به حد اعلا برخوردار شد. لذا همه دست ها به هم شد تا انقلاب ما پیروز نشود.

دینی بودن یکی از تفاوت های انقلاب اسلامی با سایر انقلاب های دنیا است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دینی بودن یکی از تفاوت های بارز انقلاب ما با سایر انقلاب ها بود، گفت: دومین ویژگی انقلاب ما اهداف فراگیر آن بود. آمریکایی ها از آزادی می گفتند اما ما جمهوری اسلامی را مطرح کردیم. همه شعارهای نو در جهان توسط یک مرجع دینی شکسته شد به همین دلیل گروه های دیگر ما با همراه شدند.

وی اضافه کرد: ویژگی دیگر انقلاب ما این بود که غیر خونین بود. انقلاب فرانسه را بررسی کنید، آن با گیوتین ها گردن ها زدند، اما در انقلاب اسلامی مرجع ما اجازه نداد دست به اسلحه برود یا رو در روی برادران ارتش خود قرار بگیرند. حتی همه را در کنار هم قرار داد و ارتش را به ملت برگرداند.

نوبخت افزود: ویژگی دیگر انقلاب سرعت در پیروزی آن بود. هیچ انقلابی با این سرعت نتوانست مدیریت شود و امام پس از ورود به کشور در ۱۰ روز به پیروزی رسید.

وی ادامه داد: ویژگی دیگر انقلاب ما این بود که امام (ره) فرمودند رفراندم باید انجام شود. امام به مردم گفت حال که از دست شاه آزاد شده اید باید آزادانه جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و مردم با رای ۹۸ درصد به جمهوری اسلامی رای دادند.

معاون رئیس جمهور با طرح این سوال که کدام انقلاب را سراغ دارید که رهبر آن بگوید باید کتبی نظام خود را انتخاب کنید؟ گفت: جوان های امروز باید تحقیق کنند کدام انقلاب از این ویژگی انقلاب اسلامی ما برخوردار است.

وی افزود: اولین اقدامی که علیه انقلاب آغاز کردند تجزیه بود. زیرا کرد، لر، عرب و ترکمن با انقلاب بود. حادثه گنبد را خبر داریم که چگونه ترکمن ها به دشمن تودهنی زدند. آن ها جریان خلق عرب را علیه ما رقم زدند و فکر می کردند که بلوچ را می توانند علیه انقلاب تحریک کنند اما نتیجه همه آن ها وحدت بیشتر شد.

نوبخت با تاکید بر این که ما امروز این وحدت کلمه را زیر سایه مقام معظم رهبری حفظ می کنیم، گفت: اقدام دیگر دشمن تخریب بود. تک تک چهره های انقلابی را تلاش کردند تخریب کنند و نتیجه این تخریب آن شد که امثال شهید بهشتی ها برای ما محبوب هستند. همان اقدام را علیه آیت الله هاشمی آغاز کردند که جمعیت میلیونی نشان داد این تخریب ها کارساز نیست.

وی با بیان این که بعد از تجزیه و تخریب ناموفق ترورها آغاز شد، اضافه کرد: آن ها تصمیم گرفتند چهره های محبوب را حذف کنند و به همین دلیل شهید مدنی، شهید دست غیب، شهید اشرفی اصفهانی، شهید مطهری و شهید مفتح و امثال این بزرگان را از دست دادیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با نقل بازجویی های یکی از تروریست ها، گفت: آن فرد می گفت وقتی داشتیم شهید مطهری را می زدیم تصور ما این بود که مغزهای انقلاب اسلامی را می زنیم ولی انقلاب متوقف نشد.

وی ادامه داد: آن ها بعد گفتند باید زبان های انقلاب را قطع کنیم و این اتفاق افتاد و شهدای محراب نمونه آن هستند. سپس گفتند باید دستان انقلاب را قطع کنیم و به همین دلیل شهید رجایی و باهنر را قطع کردند اما باز هم انقلاب حرکت می کرد. آن وقتی به نتیجه نرسیدند تصمیم گرفتند مردم را بکشند و ده ها نفر را در خیابان ترور می کردند. همه این کارها برای این بود تا از طریق ترور انقلاب را ساقط کنند ولی بازهم موفق نشدند.

وی گفت: اقدام بعدی آن ها بعد از بی نتیجه ماندن ترور که باعث نشان دادن چهره رجوی و بنی صدر شد، تهاجم نظامی بود. این جنگ هشت سال طول کشید اما امروز ببینید که رژیم صدام کجاست و ما کجاییم. امروز ایران نقطه اتکا کشورهای منطقه مانند سوریه و عراق است.

نوبخت خطاب به جوانان گفت: نتیجه این ۳۸ سال را بررسی کنید و ببینید نتیجه تلاش های دشمن چه بود و ما اکنون در کجا هستیم.

تحریم های فلج کننده آخرین حربه دشمن علیه انقلاب بود

وی با تاکید بر این که آخرین کار آن ها تحریم های فلج کننده بود، افزود: تحریم ها آغاز شد. این ها تحریم هایی بود که اگر علیه هر کشوری اعمال شد آن کشور را ساقط کرد.

وی ادامه داد: اتهامی که به ما بستند این بود ایران از انرژی هسته ای برای ساخت بمب اتم استفاده می کند و در شورای امنیت پنج قطع نامه علیه ما تصویب شد و می خواستند ما را مجبور کنند تا به معامله نفت در برابر غذا برسیم. اما در مذاکرات نفس گیر ما ثابت کردیم که انرژی هسته ای برای اهداف نظامی نبوده و اولین باری بود که شورای امنیت تمام قطع نامه ها را لغو کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بروید به سایت های جهانی مراجعه کنید، آن ها اعلام کرده اند با این کاهش قیمت نفت، کشورهای بزرگ نفتی مانند عربستان مجبور شده اند حقوق کارکنان خود را کم کنند.

وی با بیان این که سایت های جهانی اعلام کردند اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، با ثبات ترین اقتصاد در منطقه است، خاطرنشان کرد: صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است. همان اقتصادی که آن ها تحریم های فلج کننده علیه آن اعمال کردند. این وعده خدا است که شما لشکر خدا هستید و پیروز می شوید.