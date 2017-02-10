حماسه ای دیگر در دفاع از انقلاب اسلامی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم ۱۷ شهر کهگیلویه و بویراحمد به خیابانها آمدند و با مشت های گره کرده با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

امروز ندای الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیست و ... در دامنه های زاگرس مرکزی طنین انداز شد و مردم سرزمین حماسه های ماندگار، حماسه ای دیگر خلق کردند.

مردم ولایتمدار این استان با سردادن شعارهای ای رهبر آزاده ، آماده‌ایم، آماده و ما همه سرباز توایم خامنه ای، بر اطاعت از ولی امر مسلمین تاکید کردند.

در آستانه دهه فاطمیه نیز مردم یکپارچه شیعه کهگیلویه و بویراحمد شعار یا زهرا سردادند و به استقبال این دهه رفتند.

در این مراسم همچنین استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس، ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران و سایر مسئولین استانی و شهرستانی همگام با مردم در راهپیمایی شرکت و به آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری ادای دین کردند.

همچنین عشایر غیور استان با لباسهای محلی و تفنگ برنو در این مراسم حضور یافتند تا به دشمنان انقلاب اعلام کنند همچنان آماده دفاع از کیان و شرف ایرانی اسلامی هستند و هر تهدیدی از سوی آنان را بی جواب نخواهند گذاشت.

شعار مرگ بر آمریکا فراموش نمی شود

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان یاسوجی گفت: تا زمانی که آمریکا خوی استکباری دارد و جنایت می کند شعار مرگ بر امریکا کمرنگ و به فراموشی سپرده نمی شود.

سید احمدرضا دستغیب افزود: باید به فرزندان این ملت تبریک گفت که با حضور گسترده خود بار دیگر مشت محکمی بر یاوه گویی های استکبار و در راس آنها امریکای جنایتکار زدند.

وی با بیان اینکه مسئولین باید قدر این وحدت و همبستگی و انسجام مردم را بدانند اظهار کرد: این ملت در تمام مقاطع مختلف و با پیروی از سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری در تمام صحنه ها حضور چشمگیری دارند.

دستغیب اظهار کرد: مردم ما در این شرایط حساس و باتوجه به اتفاقاتی که در جهان رخ داده است در ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند و این نشان از وحدت و انسجام یکپارچه انان دارد که حضور پرشور مردم در این مراسم مسئولیت مسئولان را دوچندان می کند.

وی با اشاره به دشمنی دیرینه آمریکا با مردم ایران گفت: آمریکا از صدام ملعون که جنگ ۸ ساله را بر کشور تحمیل کرد حمایت کرد و از هرگونه سلاح و بمب شیمیایی به این کشور کوتاهی نکرد و با سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس دشمنی خود را باز هم نشان داد.

دستغیب بیان کرد: ترامپ رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا با قانونی که وضع کرده ورود مسلمانان به این کشور را ممنوع کرده است و حتی از یک کودک ۵ ساله ایرانی به فرودگاه نیویورک جلوگیری کرد که این نشان از دشمنی دیرینه آنها با ایران است.

وی با بیان اینکه آمریکای جنایتکار اموال و دارایی های ایران را بلوکه کرد، گفت: آمریکا با ترور دانشمندان هسته ای می خواست که جلوی پیشرفت هسته ای ما را بگیرد اما باید بداند که دانشمندان هسته ای ایران روز به روز در حال افزایش و ورود به این عرصه هستند.

قائم مقام آستان مقدس حضرت احمدبن موسی (ع) با اشاره به اینکه تا زمانی که آمریکا خوی استکباری دارد و جنایت می کند شعار مرگ بر امریکا کمرنگ و به فراموشی سپرده نمی شود، افزود: ان شاالله به فرموده امام راحل و مقام معظم رهبری اسرائیل جنایتکار در اینده نزدیک از صحنه روزگار محو خواهد شد.

دستغیب تصریح کرد: آمریکا ادعای مبارزه با تروریسم را دارد اما با تاسیس گروه تروریستی داعش بسیاری از مسلمانان جهان را به شهادت رساند و الان نیز این پدیده شوم به کشور خودشان سرایت کرده است.

وی همچنین بر ولایتمداری مردم ایران تاکید کرد و گفت: وظیفه ما این است که از فرامین مقام معظم رهبری که ریشه در دین اسلام دارد پیروی کرده تا این حکومت ادامه داشته باشد و به صاحب اصلیش امام عصر(عج) تحویل داده شود.