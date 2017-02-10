راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در جزیره خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه راهپیمایی ٢٢ بهمن جزیره خارگ با حضور پرشور اهل سنت، اهل تشیع، کسبه و بازاریان، کارمندان سازمانها، نهادهای دولتی، نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج سرافراز، نیروهای خدوم شرکتهای نفتی مستقر در جزیره خارگ برگزار شد.
محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ در این مراسم اظهار کرد: حضور پرشور اهالی شریف خارگ در راهپیمایی ٢٢ بهمن امسال نشان از هوشیاری و بصیرت مردم خارگ است؛ ایران قبل از انقلاب تحت سلطه غرب و شرق بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد شکوفایی و رشد شد.
وی افزود: ما مدیون خون شهدا و انقلاب هستیم، ملت ایران پیشینه خود را میداند و همیشه خود را مدیون امام (ره) و شهدا میداند، اهالی شریف خارگ اسوه مقاومت در ایران اسلامی هستند و ما باید از تمامی توان خود برای خدمترسانی به مردم استفاده کنیم.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: خدمات فراوانی از سوی دولت تدبیر و امید به اهالی شریف خارگ در سال ۹۵ ارائه شده است، ٢٢ پروژه عمرانی و آموزشی و ورزشی در جزیره خارگ افتتاح یا کلنگزنی شد.
وی گفت: اهالی شریف خارگ دین خود را در هشت سال دفاع مقدس با مقاومت های خود به ایران اسلامی ادا کرده است.
نظر شما