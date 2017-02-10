اقتصاد مقاومتی نسخه نجات بخش پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی در جمع شرکتکنندگان راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان نکا با اشاره به اصول استوار سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر دو اصول نگاه برونزا ونگاه درونزا استوار است که همواره به دنبال حداقل رساندن تنشهای موجود با سایر کشورهای جهان است.
وی افزود: مسئولان نظام باید ضمن نگاه اصولی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی به فکر خدمت و مدیریت جهادی باشند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از اقتصاد مقاومتی بهعنوان نسخه نجاتبخش پیشرفت کشور قلمداد کرد که میتواند زمینههای پیشرفت بهنظام، خدمت صادقانه، اشتغال ومعیشت مردم را رقم زند.
رمز پیروزی انقلاب اسلامی را اتحاد ملی، انسجام و حرکت در سایه وحدت ملی برشمرد که خوشبختانه همه مردم بهعنوان حامیان این انقلاب پس از گذشت سیوهشت سال از بهار پیروزی انقلاب اسلامی بهدوراز زمزمههای تخریبگر و تفرقهافکن وحدت ملت ایران را تضمین کردند
به گفته انتظامی: با اتحاد ملی و وحدت ملی نهضت جمهوری اسلامی ایران به پیروزی رسید و همواره در انقلاب و پسازآن در دوران طلایی دفاع مقدس این وحدت کلمه در بین مردم حفظ شد.
وی اضافه کرد: اگر کسی در میان اتحاد وانسجام ملت اسلامی زمزمه تفرقه کشور را در پیشگرفته و به دنبال تخریب این نظام باشد به وحدت جامعه آسیب میرساند که درنهایت مانع از توسعه پیشرفت کشور میشود.
انتظامی گفت: هرچه بیشتر به وحدت کلمه توسط ملت و مسئولان نظام دعوت شویم از نقاط تفرقهافکن و مخرب دور خواهیم شد.
وی با اشاره به نگاه عمومی دولت در ایام سیاسی متذکر شد: در ایام سیاسی این نگرانی بیشتر میشود که مردم از چارچوبهای وحدت دور نمانند تا از این طریق مردم احساس امنیت کنند.
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