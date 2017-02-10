عشایر بختیاری برای تجدید میثاق آمدند/ حضور با لباس محلی و پرچم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: راهپیمایی ۲۲ بهمن بیانگر اتحاد و یکپارچی ملت ایران و حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی است. باگذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب، مردم غیور ایران هرروز بیش از گذشته به اقتدار و عزت کشور می‌بالند و در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حضوری همیشگی دارند.

امروز مردم استان چهارمحال و بختیاری با حضور گسترده خود در ۱۳۰ نقطه استان چهارمحال و بختیاری وحدت و یکپارچی خو د و حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی را بار دیگر به دشمنان کشور نشان دادند.

در شهر بروجن دومین شهر بزرگ استان چهارمحال وبختیاری حضور پرشور مردم در راهپیمایی وصف ناپذیر است. کوچک و بزرگ، پیر و جوان، زن و مرد، همگی به صحنه آمده اند تا حمایت خود را از انقلاب اسلامی بار دیگر نشان دهند و با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.

راهپیمایی در شهرهای عشایری استان چهار محال و بختیاری نیز از جمله لردگان، اردل، چلگرد، فارسان و... وصف و حالی دیگر دارد. حضور مردم با لباس های محلی یکدست با در دست داشتن پرچم جلوه های بسیار زیبایی ایجاد کرده است.

حضور گسترده عشایر با لباس محلی «چوقا» و «دبیت» در مراسم راهپیایی ۲۲ بهمن امسال همانند سال های دیگر بسیار پرشور است.

مردانگی و غیرت بختیاری ها برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست

یکی از عشایر بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: عشایر بختیاری در طول تاریخ کشور همیشه در مقابل استبداد و ظلم ایستاده اند و مردانگی و غیرت این قوم برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

حسنی تاکید کرد: انقلاب اسلامی کشور را از زیر بار ظلم و ستم شاهی نجات داد و مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کرد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی زمینه توسعه و پیشرفت استان چهارمحال و بختیاری به ویژه مناطق محروم این استان را فراهم کرده است و باید با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن این تلاش ها را گرامی بداریم.

وی یادآور شد: ملت ایران پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و نمی گذارند دشمن خدشه ای به این انقلاب وارد کند.

جمعیت راهپیمایی در مرکز استان چهارمحال و بختیاری لحظه به لحظه در حال افزایش است. کودکان با در دست داشتن بادکنک ها و پرچم های جمهوری اسلامی بر زیبایی صحنه تجدید میثاق مردم با آرمان های انقلاب اسلامی افزوده اند.

بانوان شهرکردی نیز با حمل پرچم چندین متری کشور در بالای سر خود بر زیبایی صحنه حضور مردم افزوده اند و حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی نشان دادند.

یکی از بانوان شهرکرد درحاشیه برگزاری راهپیمایی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم چهارمحال و بختیاری ۳۸ سال است که با حضور پر رنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حمایت همه جانبه خود را از آرمان های انقلاب اسلامی نشان داده اند.

مریم حیدری دهکردی تصریح کرد: کشور به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه قرار گرفت و هم اکنون شاهد موفقت های کشور در عرصه های مختلف علمی، فناوری، آموزش و پرورش و ... هستیم.

وی تاکید کرد: هدف من از حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی است و می خواهم به کشور آمریکا بگویم که قدرت انقلاب اسلامی مشت های گره زده مردم است و شما ظالمان نمی توانید هیچ ضربه و خدشه ای به انقلاب اسلامی ایران وارد کنید.