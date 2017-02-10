خبرگزاری مهر – گروه استانها: استانهای مختلف کشور امروز در صفوف بههمپیوسته مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور برخی مسئولان بود، در استان تهران رئیسجمهور سخنرانی کرد و بسیاری از مسئولان ارشد ملی در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافتند.
همچنین رئیس قوه قضائیه در جمع راهپیمایان قمی حضور پیدا کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخنران محوری مراسم ۲۲ بهمن در استان کرمان بود.
اما استانهای دیگر کشور هم شاهد حضور پررنگ مسئولان، مراجع تقلید و چهرههای سیاسی در راهپیمایی امروز بود که بخشهایی از مصاحبهها و سخنرانیهای برخی از این مسئولان در زیر میآید.
آیت الله آملی لاریجانی: اولین پیام این حضور برای کشورهای توطئهگر است
آیتالله صادق آملی لاریجانی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در قم در گفتگو با خبرنگاران حضور مردم در راهپیمایی را باشکوه توصیف کرد و افزود: خوشبختانه مردم با بصیرت ایران هرساله باشکوهتر از سالهای قبل در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت میکنند.
وی بابیان حضور گسترده مردم در راهپیمایی پیامهای زیادی دارد، تصریح کرد: اولین پیام این حضور برای کشورهای توطئهگر جهان بهویژه آمریکا است که بدانند زبان تحریم روی ملت ما تأثیر ندارد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مردم بصیر ما با حضور عظیم و حماسی در راهپیمایی پاسخ قاطعانهای به تهدیدهای آمریکاییها میدهند و قاطعانه پای آرمانهای خود ایستادهاند که ثابت کنند این حرکت در مسیر انقلاب هیچگاه متوقف نخواهد شد.
آیتالله آملی لاریجانی بیعت مستحکم مردم با امام، رهبری و نظام اسلامی را پیام دیگر این حضور دانست و گفت: ملت ما هرگونه تهدیدی را باقدرت پاسخ داده و خواهد داد.
وی دلگرم کردن مسئولان کشور بهمنظور خدمتگزاری بیشتر به مردم را یکی دیگر از پیامهای حضور گسترده مردم در راهپیمایی دانست و افزود: وقتی مسئولان اینهمه همدلی را میبیند برای خدمت به مردم دلگرم میشوند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: البته مسئولان هم باید جهاد و تلاش خود را برای خدمترسانی بیشتر به مردم در بخشهای مختلف افزایش دهند و قدردان این ملت باشند که در این سالها، پای آرمانهای خود ایستادهاند بنابراین هیچگاه نباید از خدمترسانی به آنها بازبمانیم.
آیتالله آملی لاریجانی تأکید کرد: مردم ما همیشه وحدت خود را حفظ کردهاند و همیشه در همه شرایط وحدت خود را حفظ کرده و اگر برخی اختلافهای بین مسئولان هست ولی در مسائل ملی این وحدت ایجادشده است.
این عضو خبرگان رهبری بابیان اینکه ملت ما همیشه پای آرمانهای خود ایستاده گفت: مسئولان نیز باید با درک این شرایط برای خدمترسانی به مردم و تهدیدهای داخلی و خارجی از مردم الگو بگیرند و وحدت خود را بهترین شکل حفظ کنند.
علی لاریجانی: حضور ملت در دفاع از انقلاب
علی لاریجانی پیش از ظهر جمعه در آیین گرامیداشت ۲۲ بهمن در جمع مردم کرمان با گرامیداشت یاد آیتالله هاشمی رفسنجانی بهعنوان یکی از مبارزان بزرگ انقلاب اظهار کرد: امروز شما به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی که همزمان با ایام فاطمیه است درصحنه حضور پیداکردهاید که از انقلاب خود دفاع کنید.
وی ادامه داد: بدون تردید انقلاب اسلامی بزرگترین حادثه قرن ما بود و این انقلاب به ساختار قدرت در جهان لرزه انداخت.
لاریجانی با اشاره به اینکه شرایط جهان در ۳۸ قبل و در زمان انقلاب متفاوت از امروز بود، افزود: در آن زمان دنیا در دست دو قطب قدرتمند جهان تقسیمشده بود؛ شوری قسمتهایی از دنیا را تحت سیطره خود داشت و آمریکا و غرب هم بقیه کشورها را در دست داشتند که شاه یکی از اقمار آنها بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هرگز انتظار نمیرفت کشوری بتواند از نفوذ این دو قدرت فرار کند اما ملت ایران تنها برای نصرت الهی قیام کرد و آن زمان بود که وعده الهی محقق شد.
وی با اشاره به اینکه خداوند فرموده است «اگر مرا یاری کنید من شمارا یاری و راهتان را پایدار میکنم» بیان کرد: ملت ایران به این وعده الهی و سخنان امام راحل (ره) اطمینان داشت، پس این راه را برگزید و بهجای تکیه زدن به شرق و غرب به خدا توکل کرد.
لاریجانی گفت: انقلاب ایران انقلاب ویژه متکی بر تفکر الهی اسلامی است به همین دلیل بهمحض پیروی دسیسهها علیه انقلاب زیاد شد؛ دشمن ابتدا از طریق دخالتهای سیاسی و رفتار ایذایی در کشور اقدام کرد.
وی خطاب به انقلابیون حاضر در میدان شهدای کرمان گفت: به خاطر دارید دشمنان چقدر ماجرای تجزیهطلبی در کشور راه انداختند و چه تعدادی از مردم را به شهادت رساندند و حتی دنبال کودتا بودند؛ در این حین برخی افرادی که حتی در انقلاب نقش داشتد فریب خوردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دسایس آنها بر این مبنا بود که انقلاب را از درون نابود کنند اما نیروهای فداکار، انقلابیون راستین، جوانان جانبرکف و سپاهی که تازه به وجود آمده بود این دسیسهها را از بین بردند و اینگونه شکوه جمهوریت و استقلال در کشور زیر سایه تفکر اسلامی تثبیت شد.
آیت الله مکارم شیرازی: حضوری باشکوه تر از قبل
آیتاللهالعظمی ناصر مکارم شیرازی در حاشیه حضور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشکوهتر از سال قبل است.
این مرجع تقلید تهدیدهای اخیر مسئولان جدید آمریکا را دلیل حضور باشکوه و گسترده مردم در راهپیمایی ذکر کرد.
وی تأکید کرد: مردم ما وقتی میفهمند که کسی آنان را تهدید میکند مستحکمتر و منسجمتر میشوند بنابراین هرسال پرشورتر از سالهای قبل در راهپیمایی شرکت میکنند.
آیتالله مکارم شیرازی تأکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی مردم ما را تهدید میکنند تا بفهمند عکسالعمل مردم ما به تهدید چگونه است. اگر ببینند مردم ترسیدند تهدیدهای خود را افزایش میدهند اما اگر ببینند ملت ایران در برابر تهدید متحدتر و منسجمتر میشوند، دست از تهدید و ارعاب برمیدارند.
آیت الله نوری همدانی:برای حفظ انقلاب همیشه در صحنه خواهیم بود
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی نشان دهنده این مطلب است که ملت ایران برای حفظ نظام حاضر هستند حتی خون خود را بدهند، گفت: این همه عظمت برای حفظ آرمانهای امام و شهدا و انقلاب خلق شده است.
وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی و مستکبرین بدانند ما برای حفظ انقلاب همیشه در صحنه خواهیم بود، گفت: مردم، گزینه همیشه روی میز نظام ما است که با اهدای خون خود بر همه گزینهها پیروز میشود.
این استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: تهدیدهای دشمنان بر ملت ایران تأثیری ندارد و همیشه و در همه صحنههای حساس در میدان حضور دارند و از انقلاب خود دفاع میکنند.
آیت الله جوادی آملی:راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث شکست نقشههای استکبار میشود
آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران حضور گسترده مردم در این مراسم را باعث تقویت نظام و بیعت با رهبری دانست و گفت: انشاء الله این حضور پرشور زمینه ظهور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) را فراهم کند.
وی افزود: عظمت راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث میشود نقشه استکبار و جنایتکاران درباره ملت ایران شکست بخورد و هیچ خیالی علیه نظام اسلامی را در ذهن خود نپروراند.
این استاد برجسته حوزه با تأکید بر اینکه باید حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را قدر بدانیم، گفت: شرکت در این مراسم به نوعی وفای به عهد مردم ایران و باعث نا امیدی دشمنان و خوشحالی و امیدواری دوستان میشود.
آیت الله امینی: دنیا از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن درس میگیرد
آیتالله ابراهیم امینی در حاشیه راهپیمایی۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در این مراسم اظهار کرد: حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم ایران بعد از ۳۸ سال برعهد خود با نظام پایبند هستند و علیه استکبار جهانی مبارزه میکنند.
وی گفت: این حضور پیامهای مهمی برای جهانیان به ویژه دشمنان دارد، چون دنیا از این حضور پرشور درس میگیرد.
آیتالله امینی تأکید کرد: دشمنان انقلاب بدانند که مردم ایران بعد از ۳۸ سال نسبت به نظام اسلامی وفادار هستند و دلسرد نشدند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلقی دلسردشدن مردم نسبت به انقلاب را یکی از توطئههای دشمنان ذکر کرد و گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمایی نشان داد که مردم همچنان به انقلاب و نظام وفادار هستند.
وی با بیان اینکه این حضور برای مسئولان هم پیام دارد، اظهار کرد: با وجود این که مردم در صحنه حضور دارند، ولی دارای مشکلاتی هستند که مسئولان باید برای رفع آنها توجه جدی داشته باشند.
آیت الله رئیسی: حضوری که بر شکوه انقلاب میافزاید
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جمع مردم بیرجند در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم بهعنوان وفاداری بهنظام انبیای الهی همواره در تمامی صحنههای انقلاب حضورداشته و دارند.
وی بابیان اینکه این حضور مردمی بر شکوه انقلاب میافزاید، تصریح کرد: مردم ما با حضور در این صحنهها خروش خود علیه استکبار جهانی را اعلام میکنند.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به شاخصهای اندیشه انقلابی و عمل انقلابی بیان کرد: این شاخصها و راهکارها بهعنوان راهکار برونرفت از موانع پیش روی ملت ایران است.
وی اندیشه انقلابی و نسل انقلابی را اولین شاخصه برای انقلاب دانست و بیان کرد: خداباوری و خدا را با همه وجود باور داشتن و قبل و بعد از هر امری باید مدنظر باشد.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه قدرتهای پوشالی هیچ کاری نمیتوانند از پیش ببرند گفت: قدرت همهچیز در عالم خدا است و آنچه از قدرتهای استکباری وجود دارد از خانه عنکبوت سستتر است.
آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه تغییر رئیسجمهوریها برای ما در اصل و ماهیتی که آمریکا دارد تغییری ایجاد نمیکند، گفت: آمریکا مظهر استکبار و شیطان بزرگ است.
وی با اشاره به اینکه ملت ما تاریخساز و تمدن ساز و فرهنگساز هستند، بیان داشت: ملت و مردم اسلامی از یاد نمیبرند ظلم و ستمهای مستکبران را.
آیت الله علم الهدی: کوتاه نیامدن ملت ایران از آرمانهای امام
آیتالله سید احمد علمالهدی صبح جمعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد با اشاره به حضور گرم زائرین و مجاورین حرم رضوی باوجود هوای سرد در مراسم باشکوه راهپیمایی اظهار کرد: مردم با حضور خود پیامهای بزرگی به دشمنان دادند که یکی از آنها کوتاه نیامدن ملت ایران از آرمانهای امام راحل است.
وی ادامه داد: حضور گسترده جوانان که پیروزی انقلاب اسلامی را در آن دوران درک نکرده و در آن حضور نداشتهاند در این راهپیمایی آنهم بعد از ۳۸ سال خود شاهدی محکم بر آن است که این ملت بهپای انقلاب و ارزشهای خود ایستادهاند.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی بابیان اینکه انقلاب ایران اسلامی پویا و جوان است، افزود: این انقلاب در سایه این همراهی و همدلی ملت باقدرت بهپیش میرود و این حضور حماسهای دیگر برای این نظام است.
وی تصریح کرد: مردم با حضور خود نشان دادند که باوجود گذشت ۳۸ سال از انقلاب همچنان حامی و پشتیبان هستند و در برابر مشکلات و سختیها تسلیم نمیشوند.
آیتالله علم الهدی بابیان اینکه امام حسین(ع) نیز درسهای بزرگی یاد دادند، خاطرنشان کرد: یکی از آنها این بود که در برابر ظلم و زور تسلیم نشویم و این را مردم امروز خوب به تصویر کشیدند.
وی تأکید کرد: ملت ایران طی ۳۸ سال گذشته ثابت کردهاند پای انقلاب و نظام اسلامی خود استوار ایستادهاند و هیچ تهدید و ارعابی بر آنان و حمایت و ایستادگیشان اثر ندارد.
نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی بابیان اینکه در این راهپیمایی مردم نشان دادند که ترامپ غلطی نمیتواند بکند، گفت: پیام امروز کوبیدن مشت بر دهان آمریکا و دولتمردان کاخ سفید بود. کاخی که نامش سفید است و اما در عمل عملکردش سیاه است و این ملت هیچگاه خسته نمیشود و به ترامپ اعلام میکند که باید گزینههایش را زیر میز بگذارد.
وی این عزت و اقتدار را مرهون وجود رهبریهای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و نیز ایستادگی و همراهی ملت صبور و شجاع ایران دانست و ادامه داد: دشمن همه توان خود را در این سالها بهکارانداخته تا این انقلاب را نابود کند اما امروز شاهد سربلندی، عزت و اقتدار این نظام است.
قالیباف: حضور ملت ایران در راهپیمایی مهمترین پاسخ به گزافهگویی آمریکاست
محمدباقر قالیباف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خداوند را شاکرم که در روز پیروزی انقلاب توفیق حضور در میان مردمی که انقلابیترین مردم ایران هستند را به ما داده است.
وی افزود: اصفهانیها بیشترین هزینه را برای پیروزی انقلاب و دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس دادند و برای من افتخاری است که در جمع این مردم ولایی و انقلابی حضور دارم.
شهردار تهران تأکید کرد: دشمنان ما تا زمانی که در صراط مستقیم قرار داریم و روحیه استکبارستیزی خود را حفظ کنیم همیشه از دست ما ناراحت خواهند بودند مگر اینکه احساس کنند ما از خود نرمشی نشان خواهیم داد که هرگز به این آرزوی محال دست نخواهند یافت.
وی اضافه کرد: امروز با رفتاری که دولتمردان امریکا با ما شروع کردند مردم ما به مبارزه هرچه بیشتر فراخوانده میشوند و استقامت و تلاش بیشتری میکنند.
قالیباف بابیان اینکه در هر حادثه مردم ما در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب پایکار هستند، تأکید کرد: ۲۲ بهمن روز پیوند همیشگی و تبلور ارتباط امام و امت است.
وی ادامه داد: مردم ما با هر تهدید دشمنان درراه باز کردن گره از مشکلات کشور حضور خواهند داشتند که حضور مردم انسجام و وحدت را به نمایش میگذارد و مهمترین پاسخ به گزافهگوییهای آمریکا است.
محسن رضایی: بزرگتر از ترامپ هم نتوانسته اقدامی علیه ایران کند
سردار محسن رضایی در سخنرانی راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمنماه در شهر کرج که صبح امروز همزمان با سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز باری دیگر مردم البرز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته را به نمایش گذاشتند.
وی بابیان اینکه در طول این مدت فراز و نشیب فراوانی را در کشور شاهد بودیم، افزود: جنگ، کودتا و ترور اتفاقاتی بود که طی این سالها رخ داد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ملت ایران کوچکترین فاصلهای بین خود و انقلاب نگذاشتند، بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب مردم عاشقانه به این نظام وفادار هستند.
وی بابیان اینکه طی این مدتزمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جوانان بیشماری جان خود را برای نظام فدا کردند، تصریح کرد: پایداری مردم در تمام شرایط معجزه انقلاب است، انقلاب با پیروزی خود اتمام نیافت.
رضایی با اعلام اینکه بعد از جنگ عدهای میگفتند انقلاب تثبیتشده و مردم باید دست از انقلابی گری بردارند، افزود: مردم به این سخنان توجه نکرده و همواره حامی نظام بوده و هستند.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در حال حرکت است، گفت: مدتزمان زیادی طول کشید تا راه درست را پیدا کنیم و در مسیر حقیقی قرار بگیریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه مردم انقلاب را در آغوش گرفته درصدد هستند عزت از بین رفته را بازگردانند، گفت: ملت ایران درصدد شکوفایی ایران با اقتصادی پویا و صنعتی فعال است.
وی بابیان اینکه تهدید ترامپ تأثیرگذار نخواهد بود چراکه ملت مسیر اصلی برای رسیدن به اهداف عالیه را طی کردهاند، افزود: آل سعود و اسرائیل از اقدامات ترامپ خوشنود هستند اما ما به ترامپ میگویم که بزرگتر از شما نتوانسته اقدامی علیه ایران کند؛ بهتر است جای خود بنشینید و مردم ایران را تهدید نکنید.
دادستان کشور: ترامپ حرفهای بیهوده بسیار میزند
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مسجدجامع گلشهر گلپایگان با اشاره به گزافهگوییهای آمریکا بیان داشت: امروز یک انسان بی تدبیر رئیس جمهور آمریکا شده است که حرفهای بیهوده بسیار میزند اما ملت ایران امروز با حضور یکپارچه و پرشور خود در روز ۲۲بهمن مشت آهنینی همچون سال های گذشته به دهان یاوه گویان زد.
وی با تاکید بر حفظ ارزشهای نظام و انقلاب گفت: حفظ این ارزشها مبتنی بر پایبندی به مبانی دین و ارزشهای نظام، حرکت در راه آرمانهای انقلاب، پایبندی به استقلال کشور و حساسیت دربرابر دشمن و دشمن شناسی است.
معاون رئیس جمهور: تحریم حربه دشمن
محمد باقر نوبخت، ظهر جمعه در راهپیمایی مردم گلستان اظهار کرد: حضور در جمع مردم انقلابی و با فرهنگ استان گلستان در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، فرصت خوبی برای تقدیر فراهم کرد.
وی افزود: ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و سعی می کنم به تعدادی از ویژگی های انقلاب برای نسل جوان منتقل کنم. نخستین ویژگی انقلاب ما دینی بودن و رهبری آن با یک مرجع مجتهد و جامع الشرایط بود.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: ما در کشورهای دیگر نهضت ها و کودتاهایی داشتیم که حتی منجر به تغییر یک حکومت و آمدن حکومت دیگر شد، اما آن ها انقلاب نبودند. آنچه در جمهوری اسلامی رخ داد یک انقلاب بود نه یک کودتا یا بلوا.
وی با تاکید بر این که آخرین کار آن ها تحریم های فلج کننده بود، افزود: تحریم ها آغاز شد. این ها تحریم هایی بود که اگر علیه هر کشوری اعمال شد آن کشور را ساقط کرد.
وی ادامه داد: اتهامی که به ما بستند این بود ایران از انرژی هسته ای برای ساخت بمب اتم استفاده می کند و در شورای امنیت پنج قطع نامه علیه ما تصویب شد و می خواستند ما را مجبور کنند تا به معامله نفت در برابر غذا برسیم. اما در مذاکرات نفس گیر ما ثابت کردیم که انرژی هسته ای برای اهداف نظامی نبوده و اولین باری بود که شورای امنیت تمام قطع نامه ها را لغو کرد.
وزیر دفاع: هیچ کشوری نمیتواند برای ایران تصمیمگیری کند
سردار حسین دهقان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت اظهار کرد: ایران هیچگاه به سمت تولید، استفاده و نگهداری از سلاحهای کشتارجمعی نمیرود اما در سایر زمینهها اعم از سایبری، موشکی و... با تمام قوا برای افزایش توان دفاعی خود تلاش میکند.
وی تأکید کرد: درراه افزایش توان دفاعی هیچ کشوری نمیتواند برای ایران تصمیمگیری کرده و سد راه فعالیتها شود.
سردار دهقان اظهار کرد: ایران از توانمندیهای زیادی در حوزه دفاعی بهرهمند بوده و تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله چندانی ندارد که به یاری خداوند این مهم نیز محقق میشود.
وزیر ارشاد: تداوم انقلاب به حضور مردم درصحنه بستگی دارد
سید رضا صالحی امیری در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم ساری اظهار داشت: امروز حرکتها و خیزشهای مردمی در جهان آغاز شد و تشیع با انقلاب اسلامی ایران در جهان هویت جدید پیداکرده است.
وی اظهار داشت: شیعیان با پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا احساس غرور و هویت کردند و انقلاب ایران، اولین انقلابی است که مردم توانستند آن را به ثمر برسانند.
وی عنوان کرد: سیل خروشان مردم، طاغوت را به زبالهدان تاریخ انداخت و انقلاب ایران، تنها انقلابی است که مردم با مشایعت رهبری و امام راحل آن را به ثمر رساندند و پس از ۴۰ سال هنوز به تداوم راه ۲۲ بهمن استمرار دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: استقامت رهبری فرهیخته و فرزانه انقلاب و تداوم راه امام راحل، مقاومت در برابر زیادهخواهیهای غرب و استکبار سبب ماندگاری انقلاب شده است.
صالحی امیری، وفاداری مردم صبور، دینمدار و خونگرم را سرمایه بزرگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: تاز مانی که مردم بسیجی باشند، امنیت نظام تضمین میشود و باید قدردان مردم باشیم.
وی اظهار داشت: تداوم انقلاب به تداوم حضور مردم درصحنه بستگی دارد و حیات انقلاب اسلامی با خون شهیدان آبیاری شده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش: مردم ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارند
امیر دریادار حبیبالله سیاری ظهر امروز جمعه در جمع راهپیمایان تبریزی اظهار داشت: مردم تبریز امروز ثابت کردند که انقلابی هستند، امروز ثابت کردند که پشتیبان نظام و رهبری هستند. مردم آذربایجان شرقی ثابت کردند که یار و یاور انقلاب هستند.
وی سپس ادامه داد: مردم ما مقابل هر تهدیدی میایستند. مردم امروز جواب یاوهگوییها را دادند، امروز همه کشور ثابت کردند که انقلابی هستند و در خط ولایتفقیه حرکت میکنند. انقلاب ما انقلاب ضد استکباری بوده است. استکبار یعنی خودبزرگبینی، استکبار یعنی حق دیگران را خوردن، استکبار یعنی جلوی پیشرفت مردم را گرفتن، استکبار یعنی رفتار منافقانه، یعنی فریبکاری و دروغگویی و حق و منافع ما را خوردن. ما با همه اینها مخالف بودیم و برای همین انقلاب کردیم. آنها حق ما را به استکبار دادند.
نهاوندیان: دیگر جایی برای تهدیدهای بیهوده وجود ندارد
محمد نهاوندیان پیش از ظهر امروز در سخنرانی محوری ۲۲ بهمن در زاهدان اظهار داشت: در دنیا امروز دیگر جایی برای تهدیدهای بیهوده وجود ندارد و هیچکس نمیتواند با تهدیدات بیهوده در اتحاد و انسجام ملت ایران خللی وارد کند.
وی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی این دین اسلام بود که بار دیگر رونق گرفت و با رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) بهخوبی بهپیش رفت.
وی گفت: همین نگاه انقلابی است که باعث شده این نظام و ملت در سایه اتحاد و انسجام حول محور اسلام همچنان روبهجلو حرکت کنند و خوشبختانه هرسال شاهد برکات بیشتری هستیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: امروز هم جوانان ایران اسلامی بار دیگر آمدهاند تا در مقابل لفاظیهای بیپایه کسانی که این ملت را نشناختهاند فریاد استقلال سر دهند.
وزیر دادگستری: حرکت حق طلبانه جمهوری اسلامی چهره واقعی استکبار را نمایان کرد
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر جمعه در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد: به برکت خون شهدا، مقاومت ملت، مدافعین حرم و ایستادگی در مقابل دشمنان امروز چهره اصلی استکبار را می بینیم.
وی ادامه داد: امروز استکبار چهره خودش را نمایان کرده و ما در مقابل طاغوت و استکبار واقعی که خود آمریکا است قرار داریم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: امروز چهره آمریکا نه تنها در جوامع بین المللی تخریب شده بلکه در کشور خودشان نیز پرچم آتش می زنند و تظاهرات می کنند.
حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: امروز حرکت حق طلبانه ملت ما تا کنار کاخ سفید پیش رفته و چهره گستاخ و عریان استکبار نمایان شد.
وی افزود: موقعیت امروز جمهوری اسلامی در دنیا برتر است و این خودش اجر عظیم است.
سردار صفوی: سخنان تازه به دوران رسیده ها بین مردم و مسئولان فاصله نمی اندازد
سردار سید یحیی رحیم صفوی مراسم سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز اظهار کرد: سلام مقام معظم رهبری را به همه مردم خوزستان ابلاغ می کنم. هر وقت به اهواز می آیم یاد دلاوری های این استان قهرمان پرور افتاده و مقاومت مردم قهرمان پرور دزفول و فداکاری جوانان آبادانی و خرمشهری برای من تداعی می شود.
وی افزود: خون ۲۳ هزار شهید گلگون کفن خوزستان و بیش از ۱۰۰ هزار شهید جوان کشور در این استان بر زمین ریخته شده تا خوزستان به کربلای ایران تبدیل شود.
صفوی بیان کرد: سلام و درود خدا و انبیای الهی بر مردم خوزستان که امروز به همراه اقیانوس خروشان ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه که پشتوانه بالندگی، اقتدار و پیشرفت ایران است، شرکت کردند.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز شما مردم خوزستان پرچم ضداستکباری را برافراشتید، گفت: ۲۲ بهمن یادآور تجلی نور خدا بر قلب ملت ایران و نقطه سرنوشت ساز پیروزی حق بر باطل در ایران، منطقه و جهان است. امروز مردم شهیدپرور خوزستان پاسخ محکمی به یاوه گویی های تازه به قدرت رسیده ها داده و تجمع مردم ایران در مصلی بعد از انجام راهپیمایی نمایش حماسه بلوغ سیاسی - اجتماعی و تجلی الهی، اقتدار ملی و غیرت ایرانی است.
صفوی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهد که سخنان نابخردانه تازه به دوران رسیده ها هرگز نمی تواند بین مردم ایران و مسئولان فاصله بیندازد. امروز در جهانی زندگی می کنیم که از تعادل خارج شده و بنیادی ترین اصل در این زمینه زمان و حرکت است و در نهایت دگرگونی جهان در حال حاضر روندی بسیار شتابان تر از گذشته را طی می کند.
وی با اشاره به اینکه تحولات ایجاد شده در محیط منطقه و بین الملل پس از تقابل و چالش حاصل می شود، بیان کرد: برای پیشروی مردم در آینده لازم است تا موارد اساسی و چالش هایی که ما را تحت تاثیر قرار می دهد، بشناسیم.
وی ادامه داد: شناخت روندها و رویدادها در کنار تدوین راهبردها و برنامه های کلان میان مدت و بلند مدت و خارج شدن از چالش های فعلی کلیدهایی طلایی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه کشور هستند. در صورت بی توجهی مسئولان به فرصت ها و چالش ها قطعا امکان اجرایی شدن برنامه های کلان ملی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. ایران می تواند متناسب با رویدادهای منطقه ای و جهانی که منجر به تغییرات سیاسی - اجتماعی می شود، فرصت ها و چالش ها را پیش بینی و آینده ای خوب برای مردم کشور رقم بزند.
حجت الاسلام سیدرضا تقوی: مردم هرگز دست در دست آمریکای پلید نمی گذارد
حجت الاسلام سیدرضا تقوی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مشهد در جمع نمازگزاران، اظهار کرد: بصیرت افزایی را همواره در دستور کار خود قرار می دهیم و با تجربیات گذشته راه آینده را هموار می کنیم، بنابراین اعیاد مختلف مذهبی و جشن های ملی مانند یوم الله دهه فجر و روز۲۲ بهمن ماه برای تبیین و روشنگری است.
وی افزود: فرهنگ سازی و جریان سازی برای یک جامعه وابسته به مقولات فکری و فرهنگی است و اما این زمینه ساز رشد و بالندگی و آمادگی مردم است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: ۲۲ بهمن بهترین فرصت برای مرور تاریخ انقلاب اسلامی است تا برای مردم این رویدادها مرور شود زیرا ملتی که تاریخ ندارد بی هویت است و احساس بی هویتی می کند و سبب می شود تا موج های فرهنگی و اجتماعی بیگانگان سبب حذف آنان شود.
وی تصریح کرد: شعار انقلاب اسلامی همان شعار عاشورایی است که می گوید هرگز ذلت نمی پذیریم و به فرموده امام و رهبری همه گرفتاری های ما از آمریکا است، لذا ملت ما هرگز دست در دست آمریکای پلید نمی گذارد و به امام، رهبری و شهدا وفادار است.
باهنر: انقلاب اسلامی ایران موج اسلام خواهی را در جهان برپا کرد
محمدرضا باهنر که روز جمعه همزمان با سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در شهر اراک حضور یافته، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلای بیت المقدس این شهر، اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که به تدریج دهه چهارم انقلاب اسلامی در حال به پایان رسیدن است و در واقع نظام اسلامی طی این سال ها از یک تجربه و بلوغ برخوردار شده و بسیاری از تلاش های به ثمر نشسته است.
وی افزود: نسل امروز باید در رابطه با انقلاب اسلامی و اقدام عظیمی که بنیان گذار انقلاب انجام داد شناخت پیدا کرده و به درک عمیقی از اتفاقات بزرگ انقلاب و نقش مردم در آن دست پیدا کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: در حال حاضر ایران اسلامی با اقتداری که به سبب انقلاب اسلامی به آن دست یافته به یکی از قدرت های منطقه و جهان و کشوری غیرقابل تعرض تبدیل شده است.
باهنر خاطرنشان ساخت: این انقلاب با داشتن سرمایه های ارزشمند معنوی همچون ایمان و اعتقاد، امید و رشادت به بار نشست و امروز نیز این ایستادگی به الگویی در جهان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ایران اسلامی در حال حاضر در عرصه های مختلف طی دهه های اخیر توانسته رشد کند و این رشد در حوزه های سیاسی، اقتصادی و عملی کشور مشهود است.
ضرغامی: مشکلات باعث منزوی شدن کارنامه درخشان انقلاب نشود
عزتالله ضرغامی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن قم به سیاستهای راهبردی نظام اشاره کرد و گفت: ترامپ در یکی از برنامههای تبلیغاتی گفته بود که ۴ هزار میلیارد دلار در عراق خرج کردید و صدام را برکنار کردید ولی امروز ایران در آنجا موفق است.
وی اظهار کرد: در هیچ دورهای از تاریخ مثل امروز افکار عمومی چه مردم و چه دولتها علیه شیطان بزرگ این طور یکدست و همگرا نشده بودند. از هنرپیشه و کارگردانی که علیه آمریکا بیانیه مینویسد تا سیاسیها و شخصیتها، ایرانیهای مقیم آمریکا و حتی مردم و دولتهای جهان از سیاستهای آمریکا بیزار هستند.
ضرغامی با انتقاد از تندروی برخیها در نشان دادن نقاط ضعف دولتها اظهار کرد: من باید گله کنم و تأسف خودم و شما را اعلام کنم که متأسفانه دولتها در قضاوت کردن نسبت به گذشتگان جانب انصاف را رعایت نمیکنند.
وی با بیان اینکه این مسئله قبل از آنکه سیاسی باشد، اخلاقی است، تصریح کرد: ممکن است مشکلات اقتصادی داشته باشیم که زیاد داریم ولی این دلیل نمیشود دستاوردهای انقلاب زیرسئوال برود.
رئیس سابق صداوسیما افزود: گرفتاریهای مردم و فقر و بیتدبیریها زیاد است و برخی پروندههای مفاسد اقتصادی مردم را ناامید میکند ولی هیچ کدام از اینها نباید باعث شود کارنامه درخشان جمهوری اسلامی منزوی شود.
قائم مقام نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران: آمریکا گزینهای برای رو کردن ندارد
حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر امروز در جمع راهپیمایان یزد اظهار داشت: آمریکا در طول ۳۸ سال گذشته هر گزینهای از جنگ نظامی، ترور، تحریم، تهدید و ... داشته رو کرده و گزینه جدیدی برای رو کردن ندارد.
وی بیان کرد: هر بار آمریکا گزینهای جدید علیه ایران رو کرد، ملت استکبارستیز ایران او را نا امید کردند و این بار آمریکا روی وحدت و اتصال ملت ایران با رهبری دست گذاشته که در این مرحله نیز نا امید خواهد شد.
حاجی صادقی تصریح کرد: مردم ایران نسبت به این موضوع یقین دارند که بدون داشتن روحیه کفرستیزی و استکبارستیزی و بدون روحیه انقلابیگری نمیتوان با خدا بود زیرا خدا با شرک و طاغوت و ظلم یک جا جمع نمیشود و ملت ایران تا زمانی با خداست که به طاغوت و استکبار پشت کند.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم یزد و دیگر نقاط کشور اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور گسترده مردم امروز پیامهای بسیاری برای دشمن داشت و به دنیا نشان داد که ملت ایران هرگز آرمانهای امام و شهدا را فراموش نخواهد کرد و به آنها وفادار خواهد ماند و امانتداران خوبی هستند که هرگز اجازه نمی دهند اتفاقات صدر اسلام دوباره تکرار شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور: تخریب چهره واقعی اسلام از مهمترین اهداف امروز دشمنان است
حسینعلی امیری ظهر جمعه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرکرد با اشاره به اینکه تخریب چهره واقعی اسلام از مهمترین اهداف امروز دشمنان است، اظهار داشت: دشمن از تمام توان خود استفاده کرده است تا چهره واقعی اسلام را تخریب کند و از گسترش آن جلوگیری کند.
وی عنوان کرد: ایجاد گروهک های تروریستی توسط دشمنان اسلام از جمله داعش از مهمترین اقدامات دشمن در راستای تخریب چهره اسلام است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: داعش با افراطی گری به دنبال تخریب اسلام و تغییر نگرش مردم جهان نسبت به این دین است و این گروهک تروریستی توسط استکبار جهانی حمایت می شود.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، اسلام واقعه برای جامعه به ارمغان آورد و هم اکنون مسلمانان جهان چشمشان به انقلاب اسلامی ایران است تا چهره واقهی اسلام را به جهانیان معرفی کند.
آیت الله حسینی بوشهری: ملت ایران از هیچ کس جز خدا نمی ترسد
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ایلام اظهار داشت: انقلاب اسلامی با امداد الهی به پیروزی رسید و امام خمینی(ره) یک هدیه الهی بود.
وی بیان داشت: ترامپ دیوانه وار با دنیا صحبت می کند چراکه ملت ایران جز از خدا از هیچ کس نمی ترسد.
وی عنوان کرد: ترامپ یک آدم غیرمتعادل و غیرمتعارف است و با کشورها سر جنگ دارد، ملت ایران نه از آمریکا و نه هیچ مستکبری نمی ترسد و تنها از خدا می ترسد.
آیت الله حسینی بوشهری اظهار کرد: انقلاب اسلامی با امداد غیبی الهی به پیروزی رسید بطوریکه نقش مردم و اراده آنها در این پیروزی با توجه به تأکیدات قرآن کریم بخوبی نمایان است.
آیت الله سیداحمد خاتمی: ملت ایران با حضور حماسی ۲۲ بهمن به رئیس جمهور آمریکا تو دهنی زدند
آیت الله سیداحمد خاتمی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ارومیه ای با قدردانی از خلق حماسه مردم ارومیه در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: تک تک شما شایسته تکریم و تجلیل هستید و با حضور پرشور خود تو دهنی محکمی به رئیس جمهور آمریکا که به تعبیرخودشان مشکل روانی دارد زدید.
وی با اشاره به ۱۰ هدف شوم آمریکا و استکبار جهانی در مقابل ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: اولین هدف شوم دشمنان جدایی ملت ایران از دین است در حالی که نهضت انقلاب اسلامی با دین شروع شد و سامان یافت.
خاتمی با بیان اینکه هدف دشمن نابودی هویت انقلاب اسلامی و هویت دینی است اظهارداشت: اما دشمنان این موضوع را فراموش کرده اند که انقلاب اسلامی از مساجد با رهبر دینی، ملت و همراهان دینی آغاز شده است.
وی اظهارداشت: همانطور که در روزهای اخیر رسانه های داخلی کشور به دنبال دعوت مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودند همان میزان رسانه های بیگانه التماس می کردند مردم در راهپیمایی شرکت نکنند اما شکوه راهپیمایی امروز که همانند شکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۵۷ بود جواب کوبنده ای بر این زیاده خواهی های بیهوده بوده و خواهد بود.
وزیر بهداشت: ملت ایران ثابت کرد بر سر آرمان های انقلابی خود ایستاده است
سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس، عنوان کرد: ملت ایران در ۲۲ بهمن ثابت کرد پیمانی شکست ناپذیر با امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و با نظام جمهوری اسلامی و خدمتگزاران شان در عرصه های مختلف دارد و بر سر آرمانهای انقلابی خود ایستاده است.
وی ۲۲ بهمن را یادآور از خودگذشتگی ها و ایثار بی پایان مردم ایران در راه ایستادگی و عزت طلبی دانست و افزود: باید به طور مستمر به گذشته خویش نگاهی عمیق داشته باشیم و نسبت خودمان را با انقلاب بسنجیم و در مسیر خدمت به مردم دوچندان گام برداریم چون انقلاب اسلامی به راحتی به دست ما نرسیده و باید به مانند مجاهدتی که شهدا در راه دفاع از انقلاب اسلامی از خود نشان دادند، در مسیر کارآمدی و خدمت به مردم تلاش کنیم.
دبیر کل مجمع جهانی اهلبیت: ۲۲ بهمن الگوی اطاعت از رهبری است
حجتالاسلام محمدحسن اختری ظهر جمعه در سخنرانی مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن در قائمشهر، ضمن تقدیر از حضور گرم مردم در این مراسم، اظهار داشت: مردم بعد از ۳۸ سال، اینگونه وظیفه خود میدانند که با هر سلیقه، صنف و بینشی انقلاب را متعلق به خودشان دانسته و در یومالله ۲۲ بهمن حماسه بیافرینند.
وی تصریح کرد: باوجوداینکه ۲۷ سال از عروج ملکوتی رهبر کبیر انقلاب، میگذرد خدمات و فداکاریها، رهنمودهای ایشان سرمشق و الگوی همه ماست.
اختری با اشاره به اهمیت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عنوان کرد: این حضور در مقابله با ظلم و ستم و توطئههای امپریالیسم جهانی، مشت محکمی بر یاوهگوییهای رئیسجمهور بیخرد و نادان آمریکا جنایتکار است.
قائم مقام صدا و سیما:ذنبرد با استکبار جهانی از نخستین آرمانهای انقلاب اسلامی ایران است
حجت الاسلام سید رمضانعلی موسوی مقدم در جمع مردم انقلابی مهدیشهر به میزبانی مسجد امام علی(ع) این شهر، ضمن اشاره به ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر رفورم ها و انقلاب های دنیا، ابراز داشت: ماهیت استکبار ستیزی، یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) است.
وی افزود: آرمان های انقلاب اسلامی با حمایت از مستضعفان جهان، چراغ امیدی برای مظلومان شد و این دشمنی با استکبار پلید نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز بیشتر نیز می شود که امروز در راهپیمایی ۲۲بهمن، نشانه این ادعا را به خوبی مشاهده کردیم.
معاون وزیر امور خارجه: توقع توفیق صد درصدی در مذاکرات غیرواقع بینانه است
حسن قشقاوی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان انقلابی و پرشور مرکز خراسان شمالی در روز ۲۲ بهمنماه، با اشاره به مذاکراتی که در طی جنگ تحمیلی انجام میگرفت، اظهار کرد: در آن زمان نیز مردم توقع دستاوردهای صد درصدی را نداشتند.
قشقاوی افزود: امروز در سایه مقاومت و پیروزی دیپلماسی، ایران اسلامی به یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه تبدیلشده است.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور ایران یکی از میزبانهای اجلاس سوریه است و دراینباره تصمیمگیری میکند، تصریح کرد: امروز به استکبار اجازه داده نمیشود که در کشورهای منطقه مداخله کند.
وی بابیان اینکه قدرت سخت و قدرت نرم ایران اسلامی تحت فرماندهی ولایتفقیه، سبب اقتدار شده است، عنوان کرد: قدرت نظامی و نیروی دفاعی و دیپلماسی و مذاکرات لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
|
اظهارات مسئولان استانی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن
|
استان
|
عنوان مسئول
|
اظهارات
|
آذربایجان غربی
|
امامجمعه اهل سنت ارومیه
|
حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب و نظام میشود.
|
کشیش کلیسای شرق آشور
|
۲۲ بهمن جشن ملی و متعلق به تمام اقوام ایرانی است. اقلیتهای مذهبی نیز همانند سایر اقوام ایرانی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان خواهند داشت پشتیبان نظام و انقلاب هستند
|
اصفهان
|
امامجمعه اصفهان
|
مردم ما بهخوبی میدانند که دشمنان هرگز با ما دوست نمیشوند و تا همیشه در برابر دنیای استکباری ایستادگی خواهند کرد.
|
اردبیل
|
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
|
باگذشت ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این رویداد همچنان تمامی تحولات روز دنیا را تحت تأثیر قرار میدهد.
|
بوشهر
|
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه
|
انقلاب ایران زمینهساز بیداری امت اسلامی و حرکت جامعه جهانی است.
|
تهران
|
امامجمعه ورامین
|
حضور ملت ایران درصحنه تمامی معادلات دشمن را بر هم زده است.
|
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
|
راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن زمینهساز حضور باشکوه مردم در انتخابات سال آینده خواهد شد.
|
رئیس ستاد دهه فجر استان تهران
|
ملت ایران بار دیگر در راهپیمایی ۲۲بهمن اوج بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند.
|
چهارمحال و بختیاری
|
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری
|
حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شکستی دیگر برای دشمن است.
|
خراسان جنوبی
|
امامجمعه اهل سنت بیرجند
|
حضور گسترده مردم در این راهپیمایی پاسخی دندانشکن به یاوهگوییهای دشمن است.
|
خراسان شمالی
|
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی
|
۲۲ بهمن هدیهای است که خداوند به ملت ایران عطا کرد. این حضور بهموقع درصحنههای مختلف، درس ایستادگی و غیرت را در ذهن نسلهای بعد از انقلاب تداعی میکند.
|
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی
|
حضور همیشه درصحنه مردم رمز تداوم انقلاب اسلامی است
|
خوزستان
|
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان
|
ملت ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حق حاکمیت که وفای به عهد و تجدید پیمان بود را به خوبی ادا کردند.
|
زنجان
|
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان
|
ملت ایران باراهپیمایی ۲۲ بهمن جواب یاوه گویی های رئیس جمهور آمریکا را دادند.
|
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان
|
۲۲ بهمنماه یادآور عزت، شکوه، مقاومت و تجلی مردمسالاری دینی و حماسهسازی مردمی است.
|
معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان
|
در این روز مردم ولایی زنجان با حضور گسترده خود اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به دشمنان نشان دادند.
|
سمنان
|
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان
|
حضور مردمی در این روز تجلی اقتدار مردم و پشتیبانی از نظام ولایتفقیه است.
|
رئیس عقیدتی سیاسی ارتش
|
انقلاب اسلامی آثار داخلی و خارجی فراوانی داشت که تغییر بلوکبندی جهان و خروج از نظام دوقطبی یکی از مهمترین این آثار محسوب میشود.
|
سیستان و بلوچستان
|
امام جمعه زاهدان
|
مردم بار دیگر با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن با امام امت و رهبری تجدید میثاق کردند.
|
نماینده مردم چابهار در مجلس
|
مردم انقلابی ایران اسلامی با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن جواب یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا را خواهند داد.
|
امامجمعه اهل سنت شهر زرآباد
|
در ۲۲ بهمن ۹۵ ملت سرافراز ایران بار دیگر وفاداری خود را بهنظام جمهوری اسلامی به جهانیان نشان داد.
|
فارس
|
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی
|
حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امیدهای واهی استکبار جهانی را به ناامیدی بدل کرد.
|
قزوین
|
نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین
|
راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن نشان داد ایران اسلامی پشتیبان نظام، انقلاب و رهبری است و به سوی دوقطبی شدن نخواهد رفت و دشمنان را مایوس می کند.
|
کردستان
|
فرمانده عملیات قرارگاه ثارالله
|
مردم محور و هسته اصلی قدرت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میروند.
|
کرمان
|
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان
|
امروز همه آمدهاند تا پشتیبانی و حمایت خود از انقلاب را اعلام کنند و بار دیگر با آرمانهای امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، آرمانهای شهدا و انقلاب تجدید میثاق کنند.
|
کرمانشاه
|
نائب رئیس دوم مجلس نهم
|
قدرت و توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران ثمره تهدیدات آمریکا است.
|
استاندار کرمانشاه
|
انقلاب اسلامی ایران بعد از ورود اسلام به این سرزمین بزرگترین نعمت خداوند برای ما است.
|
گیلان
|
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی
|
پیام انقلاب اسلامی ایران که همان استکبار ستیزی و محرومیت زدایی است، تا مرزهای آمریکا صادر شده است.
|
لرستان
|
نماینده ولیفقیه در لرستان
|
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام میکنند که باصلابت پای انقلاب، نظام و رهبری ماندهاند.
|
نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری
|
از شعارهای برجسته و مورد تأیید ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است. استقلال زیربنای تحقق شعارهای دیگر انقلاب است.
|
استاندار لرستان
|
بزرگترین پیام مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید بیعت با آرمانهای والای ولایت، مقام معظم رهبری، اسلام، دستاوردهای انقلاب است. همچنین پیام دیگر این حضور مقاومت مردم مقابل کشورهای زورگویی مانند آمریکا است.
|
مازندران
|
استاندار مازندران
|
همواره در ۳۸ سال گذشته، مردم عزیز و مقاوم کشور و مازندران در همه صحنهها پیشگام و پیشتاز بودهاند
|
نماینده مردم بابل در مجلس
|
مردم ایران امروز عزت و خودباوری را به جهانیان نشان دادند
|
مرکزی
|
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی
|
راهپیمایی ۲۲بهمن تجلی تجدید میثاق ملت ایران با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی و پایبندی به اهداف اصیل انقلاب است.
تصاویر برخی چهره ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهران
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