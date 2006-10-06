افتتاح پروژه 175 كيلومتري آزادراه زنجان - تبريز تا "بستان آباد" بعد از ماه مبارك رمضان

وزير راه و ترابري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: آزاد راه زنجان - تبريز تا بستان آباد تكميل شده و در مرحله افتتاح قرار گرفته است.

محمد رحمتي تصريح كرد: هم اكنون اين بخش نيز آسفالت شده و نصب تابلوها و علامت‌ها همزمان با خط‌ كشي در هفت منطقه به صورت همزمان توسط ييمانكاران مربوطه در حال انجام است.

وي اظهارداشت: اين آزادراه تا قوري گل ادامه خواهد داشت و پيش بيني مي‌شود در سال 86 اين بخش نيز به بهره برداري برسد.

به گزارش مهر، احداث آزادراه تبريز ـ زنجان از 10 سال پيش آغاز شده و عمده پيشرفت آن طي دو سال اخير بوده است. از 80 ميليارد توماني كه براي اجراي اين طرح تاپايان امسال مورد نياز است، 40 ميليارد تومان توسط دولت و مابقي بايد توسط اوراق مشاركت تامين شود.

در حال حاضر،‌ خودروها مسير زنجان تا تبريز را بيش از 5/3 ساعت طي مي كنند كه با احداث آزادراه،‌ اين مدت زماني به كمتر از 5/2 ساعت كاهش مي يابد.