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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

استاندار خراسان رضوی:

راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای از انسجام ملت ایران و نظام است

راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای از انسجام ملت ایران و نظام است

مشهد ـ استاندار خراسان رضوی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را جلوه ای از اقتدار، انسجام و هماهنگی ملت ایران و نظام دانست و ادامه داد: این ملت تا به امروز ثابت کرده که در این مسیر ثابت قدم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح جمعه با حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد اظهار کرد: پیام محوری حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزم و اراده برای تداوم جریان انقلاب اسلامی و توسعه، پیشرفت، آبادانی و استقلال است.

وی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را جلوه ای از اقتدار، انسجام و هماهنگی ملت ایران  و نظام دانست و ادامه داد: این ملت تا به امروز ثابت کرده که در این مسیر ثابت قدم است و از هیچ فداکاری و تلاشی فروگذار نیست.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: حضور پر شور و گسترده مردم در این روز نشان داد که بیعت آنان با آرمان های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و شهدا، مستحکم و ناگسستنی است و بر سر عهد و پیمانی که بسته اند، تا آخرین نفس، ایستاده اند.

وی با بیان این که گرمای حضور مردم، برودت هوا را تحت تاثیر خود قرار داده، افزود: این مشارکت گسترده و آگاهانه مردم، مسئولیت خدمتگزاران را در ارائه خدمت صادقانه، بی منت و سالم به ولی نعمتان انقلاب اسلامی، سنگین تر می کند. 

رشیدیان خاطرنشان کرد: این حضور پرشور به فرموده رهبر معظم انقلاب، وجود فردی چون ترامپ با ماهیت نظام استکباری و خباثت آن را به دنیا نشان داد.


 

کد مطلب 3903042

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