راهپیمایی ۲۲ بهمن جلوه ای از انسجام ملت ایران و نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان صبح جمعه با حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد اظهار کرد: پیام محوری حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن عزم و اراده برای تداوم جریان انقلاب اسلامی و توسعه، پیشرفت، آبادانی و استقلال است.

وی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را جلوه ای از اقتدار، انسجام و هماهنگی ملت ایران و نظام دانست و ادامه داد: این ملت تا به امروز ثابت کرده که در این مسیر ثابت قدم است و از هیچ فداکاری و تلاشی فروگذار نیست.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: حضور پر شور و گسترده مردم در این روز نشان داد که بیعت آنان با آرمان های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و شهدا، مستحکم و ناگسستنی است و بر سر عهد و پیمانی که بسته اند، تا آخرین نفس، ایستاده اند.

وی با بیان این که گرمای حضور مردم، برودت هوا را تحت تاثیر خود قرار داده، افزود: این مشارکت گسترده و آگاهانه مردم، مسئولیت خدمتگزاران را در ارائه خدمت صادقانه، بی منت و سالم به ولی نعمتان انقلاب اسلامی، سنگین تر می کند.

رشیدیان خاطرنشان کرد: این حضور پرشور به فرموده رهبر معظم انقلاب، وجود فردی چون ترامپ با ماهیت نظام استکباری و خباثت آن را به دنیا نشان داد.



