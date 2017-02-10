به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های مناسبی برای تحول در عرصه راه های کشور انجام شده است، گفت: بعدازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در زمینه های مختلف، کشور دستاوردهای قابل توجهی به دست آماده است.

وی با اشاره به رشد ۷۹۵ درصدی آزادراه های کشور افزود: راه های روستایی ۶۵۳ درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تمام تحولات انجام شده در جاده های کشور اما هنوز تا شرایط آرمانی فاصله بسیار است، بیان کرد: با تمام خدماتی که انجام شده اما هنوز هم مشکلات وجود دارد و در بحث اشتغال جوانان و ظرفیت های اقتصادی مشکل داریم که باید با وحدت و انسجام به قابلیت های بیشتر دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه رهبری انقلاب تمام توجه دولتمردان و مردم را معطوف به اقتصاد مقاومتی و توجه به توان داخل کردند، خاطرنشان کرد: شاید بعضی ها هنوز باورشان این باشد که برای توسعه مسائل اقتصادی باید چشم مان به خارج از کشور باشد و این نوع دیدگاه ظلم به نظام است.

رضایی با اشاره به اینکه امروز به خاطر رقابت های سیاسی بسیاری از مدیران قابل و توانمند از گود خارج شدند، تصریح کرد: مدیرانی که دلسوز نظام هستند ظرفیت های کشورند که باید برای توسعه کشور از آن ها بهره برده شود.