کلید رفع مشکلات اقتصادی کشور سپردن امور به دست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالبیاف دقایقی پیش در میدان امام خمینی (ره) در جمع پرشور مردم انقلابی اصفهان اظهار داشت: دیروز سالروز عملیات والفجر هشت است که شهدای مظلوم این عملیات چندین روز در گرما و بر روی رمل های‌ تفته با زبانی تشنه و تنی زخمی ایستادگی کردند تا به شهادت رسیدند.

وی افزود: بر این اساس تردیدی نداریم که اگر در برجام به فرمان و موافقت رهبری با دشمنان همیشگی خود مذاکره‌ای انجام دادیم نهفته در قدرت دیپلماسی ما نبود بلکه ریشه در روحیه مبارزه ملت ما با استکبار و به برکت و قدرت نهفته در خون شهدایی مانند عملیات والفجر هشت است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه این قدرت موجب تعظیم کشورهای ۱+۵ از سرناچاری در برابر عظمت ملت ایران شد، بیان داشت: اگرچه گفت‌وگو نوعی ابزار قدرت و مذاکره با دشمن نیز نوعی مبارزه محسوب می شود اما همه این افتخارات مذاکرات هسته‌ای به برکت انقلاب و مبارزه و نه گفتگوی صرف بوده است.

وی با بیان اینکه اگر فردی با ساده‌اندیشی تصور کند که با وادادگی در برابر دشمنان آنها برای ما دلسوزی خواهند کرد تنها به سراب دل بسته است، ابراز داشت: فرزندان این جامعه با همین رویکرد انقلابی گری‌ توانستند امنیت را در حوزه داخلی و منطقه برقرار کنند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سوال که به چه دلیل مجموعه دولت‌ها در حوزه اجرایی نتوانستند مشکل اقتصادی کشور را رفع کنند و این چالش هنوز برای ایران اسلامی باقی است، تصریح کرد: برای رفع این مشکل در ابتدا باید به انقلاب، مسیر انقلابی و کار و تلاش در این راه ایمان داشته و باور کنیم که این همان مسیر الهی است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند که عقلانیت و تدبیر لازم در کارها است اما اگر در این راه امید به دشمنان داشته باشیم و دست به سمت آنها دراز کرده و احساس کنیم آنها مشکلی از ما رفع می کنند سرابی بیشتر پیش رو نداریم.

شهردار تهران تاکید کرد: باید با عقلانیت، کار و تلاش جهادی و با امید به خدا و نه فرهنگ امپیرالیسم و غرب برای رفع مشکلات تلاش و با کار، تلاش و فعالیت و با تکیه بر مردم به پیش برویم.

مدیریت اقتصاد را به جای مردم به هم‌حزبی‌های خود داده‌ایم

وی با تصریح این نکته که ریشه مشکلاتی مانند ناکارآمدی برخی مسئولان، فساد اداری، کم کاری و آسیب های اجتماعی در کشور این است که مردم را به عرصه مشارکت وارد نکرده‌ایم، تاکید کرد: ما مدیریت اقتصاد را به جای سپردن به دست مردم به دوستان، هم حزبی ها و هم گروه های خود داده‌ایم.

قالیباف با بیان اینکه مردم هر جا به عرصه رفع مشکلات نظام پای گذاشتند آن معضلات رفع شده است، گفت: ما عرصه فعالیت را به جوانان لایق و شجاع انقلابی نسپرده ایم و این در حالی است که این تجربه ناب را از دوران سخت دفاع مقدس داریم که اعتماد به جوانان و مردم راهگشای مشکلات است.

وی ادامه داد: در آن دوران در ابتدا بنی صدر مانع حضور مرم در میدان جنگ بود و در شش ماهه اول جنگ از حضور اقشار مختلف مردم جلوگیری و دنبال مذاکره و آتش بس بود اما زمانی که به فرمان امام خمینی (ره) فرماندهی کل قوا از بنی صدر گرفته شد و مردم در دفاع مقدس حضور فعال یافتند شهید خرازی‌ها، همت ها و بقیه سرداران و شهدای بنام و شجاع دفاع مقدس، آن حماسه‌های بزرگ را آفریدند به نوعی که مردم اصفهان در یک روز بیش از ۳۰۰ شهید راه انقلاب و دین را تشییع کردند.

در عصر اقتصاد مردم را در صحنه‌های کشور دخیل نکرده‌ایم

شهردار تهران با بیان اینکه امروز در عصر اقتصاد مردم را در صحنه‌های کشور دخیل نکرده‌ایم، گفت: امیدوارم نیروهای مومن به انقلاب و مردم عزیز در این چالش بزرگ اقتصادی و ضعفی که وجود دارد دست به دست مسئولان دهند تا این مشکلات رفع شود.

وی اظهار داشت: ایستادگی ما باید از یک سو شامل خدمت به مردم و از یک طرف ایستادگی در برابر دشمن قداره بند ما آمریکای بزرگ باشد که همیشه دشمن ما بوده و خواهد بود و هرگز اطمینانی به او نخواهیم داشت.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناامنی‌های منطقه خاورمیانه و دنیا تصریح کرد: ترکیه به عنوان کشوری عضو ناتو با قدرت نظامی، امنیتی و پشتوانه حمایتی رژیم صهیونیستی کشوری ناامن و دچار کودتاهای مختلف است و در تمامی کشورهای خاورمیانه و حتی دنیا مانند پاریس و آمریکا نیز شاهد نا امنی هستیم.

وی اضافه کرد: در این میان امنیت ناشی از انقلاب ونظام اسلامی در کشور ما بی بدیل است که همه اینها ناشی از کارآمدی فرهنگ و اندیشه انقلابی‌گری، تدابیر داهیانه رهبری و همت مسئولان و مردم است.

شهردار تهران با اشاره به افتخارآفرینی کشورمان در حوزه مسایل دفاعی و امنیتی در دنیا تصریح کرد: تردیدی نداریم که ظرفیت‌های این کشور به اندازه‌ای است که با همان رویکرد اقتصاد مقاومتی، روحیه انقلابی و انقلابی گری و استمرار در راه امام و شهدا، همراهی ملت و تحت لوای فرامین رهبر معظم انقلاب بر مشکلات اقتصادی خود در آینده ای نزدیک فائق می شویم با دعای شهدا و امام شهدا و با تلاش خالصانه و مجاهدت این مردم به نتیجه می‌رسیم.

مهم‌ترین هدف انقلاب فراهم‌سازی آسایش به دور از گرایش‌های سیاسی است

وی اضافه کرد: در کلام امام خمینی (ره) مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی این است که بتواند آسایش آرامش و رفاه جامعه را در سایه نظام اسلامی به دور از هر طبقه بندی و گرایشی فراهم کند و در کنار آن هدف معنوی انقلاب اسلامی این بوده که رستگاری اخروی این مردم را فراهم کند.

شهردار تهران با بیان اینکه این هدف خواسته امام شهدا و خواسته امروز رهبری است، گفت: ما نباید ذره ای از این خواسته نباید عقب نشینی کنیم اما در این مسیر سختی هایی پیش رو داشته ایم و خواهیم داشت.

وی افزود: در واقع دشمنانی که در این کشور منافع داشته و امکانات کشور ما در خدمت آنها بوده است برای این انقلاب و کشور مزاحمت ایجاد و تلاش می کنند به آن ضربه بزنند.

قالیباف تاکید کرد: وظیفه ما این است که با دستاویز قرار دادن عنصر استکبارستیزی در برابر دشمنان بایستیم و همان طور که در پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس تردید به خود راه ندادیم دچار یاس و شک نشویم.

مسئولان دچار تردید در باورهای انقلابی در برابر مشکلات ضعف نشان دادند

وی ادامه داد: در همین دوران انقلاب در ۳۸ سال گذشته در همه مقاطع افراد و مسئولانی در جامعه ما نسبت به این باورهای انقلاب دچار تردید بودند و در برابر قدرت ها و مشکلات مختلف وادادگی پیدا کردند و در مقاطع مختلف افرادی سابقه انقلابی گری داشتیم اما در طول مسیر راه از گذشته خود پیشمان شدند.

شهردار تهران با اشاره به اینکه نباید در مسیر خدمت به انقلاب خللی و تردید در اراده و باور به نصرت الهی به خود راه ندهیم، گفت: خطاب به خودم و همه مسئولان این تذکر را عنوان می‌کنم که امروز هر کجا هستیم امانت دار این مردم، امت اسلامی و امانت دار شهدا و سرباز ولایت هستیم و باید بدانیم اگر مجاهدت مردم و پیوند عمیق امت و امام نبود هرگز چنین فرصت هایی برای ما ایجاد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس ما مکلف هستیم یک نظام کارآمد را در همه سطوح در خدمت به این مردم فراهم کنیم، تاکید کرد: به شکل مشخص مهم‌ترین وظیفه ما در نظام اسلامی و حوزه اجرایی در همه سطوح این است که در گام اول وظیفه و هدف انقلاب یعنی برقراری آسایش و آرامش و رفاه و توجه به عدالت اجتماعی در جامعه را در اولویت کاری خود قرار دهیم و نباید با ضعف در مدیریت، ناکارآمدی و تنبلی در کار و عدم وقت‌گذاری با بی تدبیری در کارها باعث شویم آسیب به جامعه ما برسد.

قالیباف ابراز داشت: دشمنان ما همواره در کمین ضربه زدن به ما هستند که در راس آنها توطئه‌های آمریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی خواهد بود اما ملت ما در این عرصه همیشه ایستاده است و هزینه های آن را نیز تا اعطای جان خود و فرزندان تحمل کردند و با افتخار این مبارزه را پش بردند.

نهادن ضعف‌های خدمتگذاری به مردم بر گردن دشمن اشتباه است

وی افزود: جایی مردم ما از مسئولان نگران خواهند شد که ضعف خود را در نحوه خدمت گزاری به مردم به گردن دشمن بگذاریم که این امر بخشودنی نیست.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ایام‌الله دهه فجر ابراز داشت: با شرایط سال‌های ۵۵ و ۵۶ هرگز تصور نمی کردیم که در بهمن ۵۷ رژیم تا بن دندان مسلح پهلوی که مورد حمایت شرق و غرب بود را از پای درآوریم.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) در دنیای دو قطبی آن روز جز برای خدا کلامی نگفت و به غیر از راه اسلام گام برنداشت، تاکید کرد: مردم ایران اسلامی با اطاعت از فرامین امام امت، با اراده آهنینی و توکل بر خدا انقلابی را به پیروزی رساندند که خارج از تصور همه تحلیل گران آن زمان بود.

قالیباف تاکید کرد: در زمانی که هیچ حرکت سیاسی و اقدام نظامی و امنیتی خارج از اراده شرق و غرب اتفاق نمی افتاد ملت ایران دشمن تا بن دندان مسلح را چه در حوزه استبداد داخلی و چه استکبار خارجی از پا درآورد.

وی ادامه داد: امروز پاسخ روشنی برای این پیروزی داریم چرا که امام و ملت در کنار هم به راه خود ایمان و باور داشتند و یقین داشتند بر صراط مستقیم و منطبق بر سنت‌های الهی گام برمی‌دارند و این بشارت و وعده الهی است که جامعه ای که در مسیر سنت‌های الهی حرکت کند سختی در راه دارد اما عاقبت این حرکت پیروزی قطعی است.

شهردار تهران اضافه کرد: با وجود اینکه در آن زمان افراد سست عنصر چه در دانشگاه و چه در حوزه به امام می گفتند با کدام امکان می خواهی با رژیم تا بن دندان مسلح مبارزه کنی ایشان هرگز تهدیدی در راه به ثمر رساندن این انقلاب به خود راه ندادند و انقلاب در کمترین زمان ممکن به پیروزی رسید.

پیروزی انقلاب اسلامی معجزه الهی بود

قالیباف تاکید کرد: بدین ترتیب در دنیایی که که دین گریزی را در جوامع تبلیغ می کردند انقلاب اسلامی در سایه دین مبین اسلام شکل گرفت، پیوند میان دین و سیاست رخ داد و نظام ولایی به جای نظام طاغوتی در کشور مستقر شد که این معجزه الهی است.

شهردار تهران اظهار داشت: همه کشور می دانند که اصفهانی‌ها در صحنه‌های پیروزی انقلاب بیشترین هزینه را در عرصه های دفاع از انقلاب و دفاع مقدس خالصانه تقدیم اسلام و انقلاب کردند به نوعی که در دوران دفاع مقدس نقطه ای از جبهه از جنوب تا شمال غرب نیست که آن سرزمین جای پای فرزندان این استان و یادگاری از خون فرزندان اصفهان را بر تن خود نداشته باشد.

قالیباف تصریح کرد: مکانی در دفاع مقدس نیست که رشادت سرداران بزرگی همچون شهید خرازی ها، کاظمی‌ها، ردانی پوها ،حبیب اللهی را به چشم ندیده باشد و افتخار بزرگی است برای من که در جمع شما مردم ولایت مدار و محب اهل بیت هستم.