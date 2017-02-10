راهپیمایی ۲۲ بهمن در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن صبح امروز همگام و هم‌نوا با سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم در شهر زرآباد جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

شهردار شهر زرآباد در حاشیه این راهپیمایی در گفت و گو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران پیروزی خون علیه شمشیر و پیروزی عدالت علیه ظلم استبدادی حاکمان دست نشانده کشورهای استکبار جهانی بود.

درویش بلوچ نیا افزود: حضور مردم به صورت باشکوه در این راهپیمایی و دیگر راهپیمایی‌هایی که در سایر نقاط کشور انجام می‌شود پاسخی به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و حرکت در مسیر شهدا و ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی است.

وی گفت: اتحاد و انسجام ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن باعث وحشت استکبار جهانی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر زرآباد نیز در حاشیه این مراسم گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ملت ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیدند.

خیرمحمد نهنگی ادامه داد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بیانگر میزان حمایت مردم از نظام و آرمان‌های انقلاب و امام و شهدا است.