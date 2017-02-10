ملت ایران با حضور حماسی ۲۲ بهمن به رئیس جمهور آمریکا تو دهنی زدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ارومیه ای با قدردانی از خلق حماسه مردم ارومیه در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهارداشت: تک تک شما شایسته تکریم و تجلیل هستید و با حضور پرشور خود تو دهنی محکمی به رئیس جمهور آمریکا که به تعبیرخودشان مشکل روانی دارد زدید.

وی با اشاره به ۱۰ هدف شوم آمریکا و استکبار جهانی در مقابل ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: اولین هدف شوم دشمنان جدایی ملت ایران از دین است در حالی که نهضت انقلاب اسلامی با دین شروع شد و سامان یافت.

خاتمی با بیان اینکه هدف دشمن نابودی هویت انقلاب اسلامی و هویت دینی است اظهارداشت: اما دشمنان این موضوع را فراموش کرده اند که انقلاب اسلامی از مساجد با رهبر دینی، ملت و همراهان دینی آغاز شده است.

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز دشمنان با استفاده از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به دنبال این هستند که ملت را از دین جدا کند اما راه ما ایستادن بر ارزشهای دینی است چرا که دین زینت انقلاب و زینت نظام به شمار می رود.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به بانوان حاضر در راهیپمایی امروز ۲۲ بهمن ماه ارومیه عنوان کرد: بانوان امروز با پایبندی بر عفت، حجاب و عفاف خود نشان دادند ملت ایران تا آخرین قطره خون خود پای دین وارزشهای اسلامی ایستاده است.

وی با تاکید بر اینکه پایبندی بانوان به ارزشهای اسلامی تقویت انقلاب اسلامی را در پی دارد افزود: دشمنان به دنبال دین گریزی ملت ایران هستند اما حضور امروز مردم نشان داد همانند سالهای گذشته نیز با شکست اهداف شوم خود مواجه شدند.

دشمن به دنبال جدا کردن مردم از نظام است

عضو هئیت رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دومین هدف دشمنان جدا کردن مردم از نظام است اظهارداشت: در این راستا استکبار جهانی با تحریم های به قول خودشان فلج کننده سعی در دلسردی مردم از نظام داشته و دارند.

وی با بیان اینکه هر چند بخشی از آثار تحریم ها در جامعه امروز خودنمایی می کند گفت: ولی دشمنان از این هدف خود نیز ناکام مانده اند سال 91 وقتی اوبا رئیس جمهور سابق آمریکا تحریم ها را آغاز کرد گفت در عرض یک ماه دست تسلیم ایران به سوی آنها دراز خواهد شد اما در حال حاضر روزهای پایانی سال 95 را سپری می کنیم دست های ملت ایران دراز شده ولی در قالب مشت محکم بر دهان یاوه گویان و آمریکا هنوز خمیازه می کشد.

امام جمعه موقت تهران جدایی ملت از ولایت را سومین هدف دشمن نام برد و اضافه کرد: دشمنان برای رسیدن به این هدف شوم با شیطنت های فراوان، تخریب و دروغ گویی از طریق فضای مجازی تلاش دارند اما مگر می شود مردمی که برکت ولایت فقیه را لمس کرده اند دست از ولایت بردارند.

عضو هئیت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: انقلاب اسلامی مدیون ولایت است، 38 سال ماندگاری انقلاب اسلامی مدیون ولایت است مگر امکان دارد مردم دست از این ولایت فقیه بردارد.

خاتمی القای ترس از آمریکا، اختلاف افکنی بین ملت و دولت را از چهارمین و پنجمین اهداف دشمنان یاد کرد و افزود: اختلاف افکنی بین ملت و دولت، بین دانشجو و طلبه، بین اقشار مختلف از سیاست های شوم اسکتبار جهانی است که سالهاست تلاش دارند از طرق مختلف به آن دست یابند اما ملت آگاه ایران این اهداف آنها را نیز ناکام گذاشته است.

دشمنان در پی بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات هستند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه بیکاری، فقر، اعتیاد ماتم بزرگی برای مسئولان نظام است و مسئولان می دانند مردم به مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند گفت: اما مردم نباید فراموش نکنند خدمات زیادی در طول انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

وی یاد آور شد: 57 سال حکومت سیاه پنج مشخصه از جمله دین ستیزی، مردم ستیزی، عفت ستیزی، استقلال ستیزی و آزادی ستیزی در پی داشت اما همه اینها با پیروزی انقلاب اسلامی از بین رفت و دوباره عزت و استقلال و دین به مردم ارزانی شد چرا باید این خدمات نادیده گرفته شود.

خاتمی افزود: آمریکا و استکبار جهانی بداند با دولت طرف نیستند بلکه با یک ملت به پاخواسته طرف هستند پس نمی توانند با بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات به اهداف خود دست یابند.

عضو هئیت رئیس مجلس خبرگان رهبری نهمین هدف شوم دشمنان را باز کردن باب مذاکره با ایران برشمرد و گفت: عده ای تصور می کنند اگر باب مذاکره با آمریکا باز شود بسیاری از مشکلات حل می شود اما اینها بدانند آمریکا در پی مذاکره با ایران نیست بلکه از این طریق تلاش دارند ملت ایران را تحقیر کند.

ایران در تمامی عرضه ها قدرت بلامنازع منطقه است

وی اظهارداشت: همانطور که در روزهای اخیر رسانه های داخلی کشور به دنبال دعوت مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن بودند همان میزان رسانه های بیگانه التماس می کردند مردم در راهپیمایی شرکت نکنند اما شکوه راهپیمایی امروز که همانند شکوه راهپیمایی 22 بهمن سال 57 بود جواب کوبنده ای بر این زیاده خواهی های بیهوده بوده و خواهد بود.

خاتمی دهمین و آخرین هدف شوم دشمن را القای این فرهنگ که بدون آمریکا نمی توانیم به راه خود ادامه دهیم عنوان کرد و افزود: دشمنان با القای این فرهنگ می خواهند به مردم القا کنند بدون کمک آمریکا ما نمی توانیم موفق عمل کنیم این در حالی است که امروز ایران در عرضه های مختلف علمی، پزشکی، هسته ای و.. یکی از قدرت های بلامنازع منطقه است.

راهپیمایی امروز 22 بهمن مردم ارومیه با شکوه هر چه بیشتر و همراهی تمامی اقلیت های دینی و اقوام مختلف برگزار شد.