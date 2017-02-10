قدرت نظامی ایران خواب را از چشمان دشمنان ربوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین شهریاری صبح جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در شهر خورموج از حضور باشکوه مردم در این مراسم تقدیر کرد و اظهار داشت: امروز شما جوانان همچون پدران و مادرانتان در سال ۵۷ در این راهپیمایی باشکوه و به پیروی از رهبریت و دفاع از ارزرش‌های انقلاب و نظام حضور پرشوری به نمایش گذاشتید و با حضور گسترده ثابت کردید که در دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای امام تا سر حد و نفش ایستاده‌اید.

وی افزود: شهر خورموج قبل از انقلاب هیچ نشانه‌ای از شهریت در آن مشاهده نمی‌کردیم ولی الان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از امکانات زیر بنایی و روبنایی مطلوبی برخودار است.

شهریاری بیان کرد: امام راحل(ره) یک لحظه از روشنگری و دادن پیام‌های آموزنده برای اقشار مختلف فارع نشدند و جوانان و مردم را آماده می‌کردند تا در مقابل این نظام پوشالی به پا خیزند.

وی بیان کرد: مردم با دست خالی حکومت شاه را نابود کردند حکومتی که ادعای رسیدن به دروازه‌های بزرگ را داشت فرو افتاد و امت شهید پرور ایران اسلامی در سایه امام(ره) به پیروزی رسیدند.

شهریاری یادآور شد: انقلاب اسلامی از روز تولد تا امروز شاهد توسعه، ارتقا و پیشرفت آن در عرصه های مختلف هستیم و این انقلاب با پشتوانه مردم و رهبریت دایانه مقام معظم رهبری به درجات توسعه و بین المللی رسیده و هیچ کشوری جرات نگاه چپ به ایران اسلامی ندارد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علی رغم تحریم های ظالمانه ولی ما در بین هفت قدرت برتر نظامی جهان قرار داریم قدرتی که خواب را از چشمان دشمنان ما ربوده است.

شهریاری تصریح کرد: امروز در معادلات بین المللی هیچ پدیده ای رخ نخواهد داد مگر آنکه جای پای ایران اسلامی در آن مشخص باشد.

لازم به ذکر است در این مراسم فرماندار شهرستان دشتی، امام جمعه خورموج ، مسئولین ادارات و نهادها و مردم شهید پرور شهر خورموج نیز حضور داشتند.