خبرگزاری مهر- گروه استانها: راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در گلستان مانند سالهای گذشته با شور و حرارت آغاز شد و حتی هوای سرد و بارانی هم مانع از حرکت ولایی مردم دیار دارالمؤمنین نشد.
مراسم راهپیمایی امروز از ساعت ۱۰ صبح در گرگان آغاز شد. مردان وزنان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل راهپیمایی را شروع کردند.
جمعیت حاضر در راهپیمایی را نمیتوان به قشر خاصی محدود دانست. اینجا همه آمدهاند. از روحانی و بسیجی گرفته تا هنرمند و ورزشکار، دانشآموز و دانشجو، بعضیها هم خانوادگی در راهپیمایی شرکت کردهاند. میان جمعیت که راه میروی عشق به ولایتفقیه و تنفر از استکبار موج میزند.
چشمم به بانویی میخورد که کودک چند ماه خود را محکم در آغوش گرفته است. هوا سرد است و کودک بهخوبی لباس پوشانده شده است. از خانم اکبری علت حضورش را در این هوای سرد جویا میشوم و او میگوید برای ادای دین خود به انقلاب آمدهاست.
به او میگویم بهتر نبود فرزندتان را در این هوا با خود نمیآوردید که در جوابم ادامه میدهد: راحیل ۶ ماهه است چون خودم زمان انقلاب را بهدرستی درک نکردم و همیشه از زبان پدران و مادران و پدربزرگ و مادربزرگهای خود درباره انقلاب و دوران دفاع مقدس شنیدهام برای همین راحیل را در این هوای سرد با خود آوردهام که از همین ابتدای چندماهگی بوی عشق به انقلاب را احساس کند.
کمی آنطرف تر پیرمردی عصازنان آرامآرام حکت میکند و پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی در دستان چروکیدهاش خودنمایی میکند.
کنارش میروم و خدا قوتی به او میگویم. محمد صبوری ۷۰ ساله است و بهتنهایی به راهپیمایی آمده است. میگوید: این انقلاب را خودمان به نتیجه رساندهایم و تا زمانی که جانی در بدن داشته باشم برای حمایت از آن در مقابل بدخواهان در راهپیماییها شرکت میکنم.
در میان جمعیت حضور پرشور کودکان و نوجوانانی که قسمتی از صورت خود را به شکل پرچم ایران نقاشی کرده بودند و یا پرچم ایران را بر پیشانی بستهاند در کنار پیرمردان و پیرزنانی که تکیهبر عصا زده اما نور ایمان آنها به آرمانهای دینی گرمی خاصی به هوای سرد راهپیمایی امسال میبخشید بسیار چشمنواز است.
جالب است که اغلب چهرههایی که در بین جمعیت حضور دارند هیچگاه سال ۵۷ و فضای آن موقع را تجربه نکردهاند اما بااینحال با سردادن شعارها و سرودهای انقلابی پایبندی خود را بهنظام مقدس جمهوری اسلامی فریاد میزنند.
ابوبکر خوجه که یکی از شهروندان اهل سنت گرگانی است که به همراه خانوادهاش در راهپیمایی شرکت کرده است، میگوید: انقلاب اسلامی متعلق به یک ملت خاص نیست بلکه این انقلاب ثمره رشادت، دلیرمردی و مجاهدتهای تمام اقوام ایرانی است و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای ابراز وفاداری مجدد با آرمانهای امام راحل و حمایت از روند رو به رشد انقلاب اسلامی بهویژه در کشورهای اسلامی است.
مشت های کوچکی از جنس آهن
یکی از زیباترین صحنههای راهپیمایی دیدن مشتهای گرهکرده کوچکی است که ندای مرگ بر آمریکا را سر میدهند، مشتهایی که شاید امروز کوچکاند اما در آیندهای نهچندان دور تبدیل به مشتهای آهنینی خواهند شد که بر دهان مستکبرین و یاوهگویان خواهند کوبید.
محمد تحسین تازیکه ۶ ساله صاحب یکی از این مشتهای کوچک گرهکرده است. گرچه خجالتی است و پاسخ سوالاتم را نمیدهد اما پدربزرگش میگوید من محمد تحسین را از سهسالگی با خود به راهپیمایی آوردهام تا قدرانقلابی که من و امثال من خلق کردهایم را بداند و راه آیندهاش را بشناسد.
حسین احمدی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان هم یکی از حاضرین شرکتکننده در راهپیمایی است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: ۲۲ بهمن یک عید ملی و یک میثاق بین ملت با انقلاب اسلامی و هرساله بهدوراز علایق سیاسی و باشکوه هرچه تمام برگزار میشود.
احمدی می افزاید: شرکت در راهپیمایی در حقیقت باعث افتخار و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی و داخلی است و طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب همه باید این روز را پاس بدارند تا بتوانیم هم در توسعه کشور سهیم باشیم و هم امنیت ایران اسلامی را چه در زمان حال و چه آینده تضمین کنیم.
سخنران امروز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بودجه و برنامهریزی کشور است.
جمعیت هر چه به سمت مصلی وحدت محل برگزاری نماز جمعه نزدیکتر میشود ازدحام بیشتر شده و حرکت بهکندی انجام میشود.
مقابل درب مصلی وحدت آدمکی پارچهای با تصویر ترامپ به آتش کشیده شد و چند پسربچه نوجوان که شاهد این آتشبازی بودند با یکدیگر نقشه میکشیدند که برای چهارشنبهسوری هم بهجای ترقه فقط ماکت ترامپ را آتش بزنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان هم در حاشیه راهپیمایی به خبرنگار مهر می گوید: باید توجه داشته باشیم که حضور پرنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به این معنی و مفهوم است که مردم هیچ گاه از امام و ولایت فقیه خود فاصله نمی گیرند.
حجت الاسلام نورالله ولی نژاد می افزاید: مردم با شرکت در این حرکت فرهنگی رضایت خود را از انقلاب اسلامی به جامعه جهانی اعلام می کنند.
وی اظهار می کند: همه ما مردم ایران با حضور خود در این روز ثابت کردیم همچنان پای بند به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران هستیم واز آرمان های امام و شهدا دفاع می کنیم.
به این ترتیب با حضور گسترده مردم ولایت مدار شهر گرگان و سایر شهرهای استان گلستان برگ زرین دیگری بر صفحات انقلاب نقش بست و به دشمنان ثابت شد مردم ایران زمین همچنان به پای نظام جمهوری اسلامی و انقلابی که برایش خون ها ریخته اند ایستاده اند.
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