به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی نشان دهنده این مطلب است که ملت ایران برای حفظ نظام حاضر هستند حتی خون خود را بدهند، گفت: این همه عظمت برای حفظ آرمان‌های امام و شهدا و انقلاب خلق شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی و مستکبرین بدانند ما برای حفظ انقلاب همیشه در صحنه خواهیم بود، گفت: مردم، گزینه همیشه روی میز نظام ما است که با اهدای خون خود بر همه گزینه‌ها پیروز می‌شود.

این استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: تهدیدهای دشمنان بر ملت ایران تأثیری ندارد و همیشه و در همه صحنه‌های حساس در میدان حضور دارند و از انقلاب خود دفاع می‌کنند.