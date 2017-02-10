امام راحل بین اقشار مختلف ملت وحدت ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بنایی ظهر جمعه در جمع مردم گناباد در محل مصلی امام خمینی (ره) به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران ۳۸ سال گذشته براساس کوشش و تلاش های مردم به ثمر نشست که نتیجه مبارزه مردم برعلیه استبداد داخلی و استکبار خارجی بوده و برگرفته از قرآن و روایات است.

وی مردمی بودن انقلاب ایران را مهمترین خصیصه این انقلاب دانست و افزود: امروز باز هم مردم ایران بعد از گذشت ۳۸ سال به میدان آمدند و شعار های آن دوران را مرور کردند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران به دنبال استقلالی بودند که کشورهای بیگانه برای ما تصمیم نگیرند و این ملت و رهبری آن باشند که برای سرنوشت ملت خود تصمیم بگیرند.

بنایی خاطرنشان کرد: قیام مردم ایران برگرفته از اسلام بود و رهبری حکیمانه امام راحل و در ادامه آن مقام معظم رهبری توانست انقلاب را با داشتن دشمنان متعدد حفظ کند و امروز ایران نخستین قدرت جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه اگر رهبری درست و عالمانه در انقلاب ایران وجود نداشت، عنوان کرد: مطمعن باشید همانند انقلاب هایی که در چند سال اخیر در کشورهای جهان صورت گرفت انقلاب ایران نیز تاکنون به انحراف یا شکست منجر شده است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز مردم بعد از گذشته سه دهه از انقلاب هنوز در صحنه های مختلف حضور دارند نشانه حمایت و پشتیبانی از مسئولان است که با قدرت در مقابل استکبار جهانی بایستند.

وی ابراز کرد: با توجه به اقدامات اخیر رئیس جمهور امریکا مردم امروز با حضور خود جواب همه یاوه گویی های او را دادند و امریکا و بدخواهان نظام متوجه شدند که با چه کشوری روبه رو هستند.