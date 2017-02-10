حرکت حق طلبانه جمهوری اسلامی چهره واقعی استکبار را نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر جمعه در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کرد: به برکت خون شهدا، مقاومت ملت، مدافعین حرم و ایستادگی در مقابل دشمنان امروز چهره اصلی استکبار را می بینیم.

وی ادامه داد: امروز استکبار چهره خودش را نمایان کرده و ما در مقابل طاغوت و استکبار واقعی که خود آمریکا است قرار داریم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: امروز چهره آمریکا نه تنها در جوامع بین المللی تخریب شده بلکه در کشور خودشان نیز پرچم آتش می زنند و تظاهرات می کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی تاکید کرد: امروز حرکت حق طلبانه ملت ما تا کنار کاخ سفید پیش رفته و چهره گستاخ و عریان استکبار نمایان شد.

وی افزود: موقعیت امروز جمهوری اسلامی در دنیا برتر است و این خودش اجر عظیم است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: به اعتقاد من اجر عظیم تنها در قیامت نیست زیرا برکات و پیام های خداوند در این دنیا نیز وجود دارد.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به جایگاه عظیم جمهوری اسلامی ایران، گفت: آنها ۶ هزار میلیارد دلار خرج کردند، کشته دادند و... اما آنکه حاکم در منطقه است ایران است که این همان اجر عظیم است.

وی ادامه داد: اسرائیل ۷۵ سال است که در منطقه دشمنی می کند اما مقتدرانه در مقابلش ایستادیم، به سمت حزب الله رفتند شکست خوردند به سمت سوریه رفتند که می بینیم با کمکهای چندین کشور در این منطقه نیز طی ۶ سال گذشته چگونه شکست می خورند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: اجر عظیم برای ملت و جمهوری اسلامی است که حاکم با نفوذ منطقه هستیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه دستگاه های تبلیغاتی آمریکا باعث مطرح شدن ما در جهان است، گفت: استکبار با تمام توان بر علیه ما تبلیغ می کند اما خودشان اعلام می کنند که ما در میان هفت کشور برتر جهان هستیم.

وی تاکید کرد: تمامی این افتخارات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و... در زمانی به دست آمده که جمهوری اسلامی تحت بیشترین فشارها بود و در تمامی بخش ها تحریم بودیم.

وزیر دادگستری یادآور شد: تبدیل به قدرت اقتصادی شدیم در زمانیکه کاملا تحریم بودیم.

حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت داخلی کشور نیز گفت: تحریم بودیم اما تولیدات کشاورزی ما از سالانه ۹۷ هزار تن به ۱۱۸ هزار تن رسیده است که ۱۰ میلیون تن در فارس است.

وی ادامه داد: در تولید ۱۰ محصول رتبه اول جهان را داریم و در تولید مرغ نیز به سالانه ۳ میلیون تن رسیده که باید صادرات انجام شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: مشکلات زیاد است مانند اشتغال اما باید به این نکته توجه کنیم که ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار اضافه می شوند.

حجت الاسلام پور محمدی تصریح کرد: سالانه ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود اما ورودی ۵۰۰ هزار نفری را شاهد هستیم که به طور حتم نیز برای آنها برنامه ریزی خواهد شد.