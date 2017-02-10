به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی روز جمعه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به برکات انقلاب اسلامی در توسعه کشور تاکید کرد: انقلاب اسلامی فرصتی فراهم آورد تا اقشار محروم و نیازمند از امکانات برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه حکومت استکباری با تبعیض های ناروا محرومیت شدیدی را در کشور تحمیل کرده بود، متذکر شد: با این وجود پیروزی انقلاب اسلامی سرفصل رشد و شکوفایی به ویژه در مناطق محروم بود.

فرماندار اردبیل توسعه روستاها را از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: نگاهی به وضعیت روستاها قبل و بعد از انقلاب گویای این مهم است.

وی راه سازی، آسفالت ریزی جاده های روستایی، گازرسانی، برق رسانی و آب رسانی را از جمله اقداماتی دانست که بعد از انقلاب در روستاها با جهش قابل توجه همراه است.

زنجانی با تاکید به اینکه فرصت دهه فجر فرصتی بود تا بخشی از تاثیرات انقلاب بیان شود، اضافه کرد: در بررسی برنامه های افتتاح مشاهده می شود که بیشترین تمرکز مدیران خدمت رسان به مناطق محروم است.

زنجانی تبعیت از آرمان های انقلاب را ضرورت و اساس موفقیت در تمامی حوزه ها دانست و تاکید کرد: مدیران امروز وظیفه دارند با تبعیت از ارزش های انقلاب در مسیر استقلال، عدالت و شکوفایی گام بردارند.