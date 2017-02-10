راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۸۰ نقطه خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله سپهر در سخنرانی پیش از خطبه های امروز نماز جمعه اهواز اظهار کرد: ۲۲ بهمن برای ملت ایران مثل غدیرخم می ماند و خداوند در این روز نعمت را بر ملت تمام کرده است.

وی افزود: این روز سراسر نور، برکت و روزی که باعث آزادی ملت ایران شده را به همه اقشار خوزستان صمیمانه تبریک عرض می کنم.

سپهر ادامه داد: با حمایت استاندار خوزستان و مدیریت نماینده ولی فقیه استان، کمیته های ۲۱ گانه در خوزستان و ۱۷ گانه در شهرستان ها تشکیل شد و بیش از ۱۵ هزار برنامه ورزشی، قرآنی، مساجد، فرهنگی، هنری، اجتماعی و افتتاح پروژه ها از طریق این کمیته ها اجرا شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: امروز در ۸۰ نقطه از خوزستان مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با دست ها و مشت های گره کرده و سر دادن شعارهای باشکوه اسلامی برگزار شد.

سپهر عنوان کرد: از تمامی اقشار استان از جمله روحانیون، علما، کارمندان، مدیران کل، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس و خبرگان و همچنین استاندار خوزستان که با بالاترین هیجان این روز عظیم را در تاریخ خوزستان به ثبت رساندند، تقدیر و تشکر می کنم.