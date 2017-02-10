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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۴

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان:

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۸۰ نقطه خوزستان برگزار شد

راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۸۰ نقطه خوزستان برگزار شد

اهواز - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: امروز مردم خوزستان در ۸۰ نقطه استان، راهپیمایی ۲۲ بهمن را با شکوه هر چه تمام تر برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطف الله سپهر در سخنرانی پیش از خطبه های امروز نماز جمعه اهواز اظهار کرد: ۲۲ بهمن برای ملت ایران مثل غدیرخم می ماند و خداوند در این روز نعمت را بر ملت تمام کرده است.

وی افزود: این روز سراسر نور، برکت و روزی که باعث آزادی ملت ایران شده را به همه اقشار خوزستان صمیمانه تبریک عرض می کنم.

سپهر ادامه داد: با حمایت استاندار خوزستان و مدیریت نماینده ولی فقیه استان، کمیته های ۲۱ گانه در خوزستان و ۱۷ گانه در شهرستان ها تشکیل شد و بیش از ۱۵ هزار برنامه ورزشی، قرآنی، مساجد، فرهنگی، هنری، اجتماعی و افتتاح پروژه ها از طریق این کمیته ها اجرا شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت:  امروز در ۸۰ نقطه از خوزستان مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با دست ها و مشت های گره کرده و سر دادن شعارهای باشکوه اسلامی برگزار شد.

سپهر عنوان کرد: از تمامی اقشار استان از جمله روحانیون، علما، کارمندان، مدیران کل، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس و خبرگان و همچنین استاندار خوزستان که با بالاترین هیجان این روز عظیم را در تاریخ خوزستان به ثبت رساندند، تقدیر و تشکر می کنم.

کد مطلب 3903067

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    نظرات

    • علی تاجگردون IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
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      در فراز و نشیب روزهای انقلاب، بیست و دوم بهمن در اوج است؛ تابان همچو خورشید؛ ماندگار چون شهید؛ الهام بخش مانند سپیده و افق.

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