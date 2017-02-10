توقع توفیق صد درصدی در مذاکرات غیرواقع بینانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان انقلابی و پرشور مرکز خراسان شمالی در روز ۲۲ بهمنماه، با اشاره به مذاکراتی که در طی جنگ تحمیلی انجام میگرفت، اظهار کرد: در آن زمان نیز مردم توقع دستاوردهای صد درصدی را نداشتند.
قشقاوی افزود: امروز در سایه مقاومت و پیروزی دیپلماسی، ایران اسلامی به یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه تبدیلشده است.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور ایران یکی از میزبانهای اجلاس سوریه است و دراینباره تصمیمگیری میکند، تصریح کرد: امروز به استکبار اجازه داده نمیشود که در کشورهای منطقه مداخله کند.
وی بابیان اینکه قدرت سخت و قدرت نرم ایران اسلامی تحت فرماندهی ولایتفقیه، سبب اقتدار شده است، عنوان کرد: قدرت نظامی و نیروی دفاعی و دیپلماسی و مذاکرات لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه کشور اظهار کرد: کشور ما در اوج جنگ تحمیلی نیز از دیپلماسی غافل نبود و در اوج عملیات کربلای ۵ و بیتالمقدس و غیره در سازمان ملل در حال مذاکره بود.
قشقاوی تصریح کرد: همانگونه که در کنار بسیاری از عملیات موفق آن دوران، در برخی عملیات نیز توفیق نظامی وجود نداشت در مذاکرات سیاسی نیز همینگونه است.
وی قطعنامه ۵۹۸ را مورداشاره قرارداد و افزود: در این قطعنامه هم که یک مذاکره سیاسی بود، مردم شریف ما توقع دستاورد ۱۰۰ درصدی را نداشتند، نه در بحث سیاسی و نه در بحث نظامی، چراکه توقع غیرواقعبینانهای است.
وی تأکید کرد: همواره در مذاکرات تلاش برای رسیدن ایران اسلامی به قدرت مشروع با حفظ اقتدار و احترام وجود دارد تا استقلالی که شایسته کشور است حفظ شود.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه کشور بابیان اینکه استقلال بهعنوان یکی از شعارهای عالی انقلاب اسلامی در کنار آزادی و جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب از سوی مردم شعار داده میشد، گفت: در سالهای قبل از انقلاب نیز مردم با این شعار، در جهت حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هدفهای خود را تعیین میکردند.
قشقاوی تصریح کرد: اکنون نیز به حفظ تمامیت ارضی تکتک همسایههای ایران اسلامی اعتقادداریم اما این موضوع دلیلی بر عدم بیان واقعیتهای تاریخ نیست.
وی انعقاد قراردادهای ننگین همچون ترکمن چای، گلستان، عهدنامه پاریس و غیره را که سبب جدایی ۷۰ درصد از خاک ایران به کشورهای همسایه شد را مورداشاره قرارداد و از نسل جوان خواست تا تاریخ را مطالعه و متوجه اهمیت دفاع مقدس و بُرد سیاست خارجی شود.
وی گفت: در رژیم ستمشاهی اختلاف و تفرقه بین اقشار مختلف مردم را شاهد بودیم که دشمن بهعنوان یک شگرد از آنسو استفاده میکرد اما عاقبت کاربر اساس آموزههای قرآن کریم، سرنگونی استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی است.
قشقاوی حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن باوجود سرمای هوا و بارش برف در بجنورد را تجلی پیروزی و ولایتمداری مردم پیرو خط رهبری برشمرد.
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در بجنورد فعال میشود
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعال نبودن نمایندگی وزارت خارجه در بجنورد، اظهار کرد: این موضوع بهمنظور تأثیرگذاری در بینالمللی شدن بجنورد و توسعه آن در دستور پیگیری قرار میگیرد.
قشقاوی عنوان کرد: با برقراری ویزای فرودگاهی الکترونیکی در بجنورد، اتباع ۱۸۰ کشور دنیا با گذرنامه وارد کشور شده و از فرودگاه بجنورد ویزای خود را دریافت میکنند.
وی تصریح کرد: چنانچه مسئله فرود هواپیماهای غولپیکر در فرودگاه بجنورد حل شود، ما آمادگی داریم تا در هفته بعد آن پروازهای بینالمللی را در این فرودگاه برقرار کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهایی که خراسان شمالی درزمینهٔ اکو توریسم، جاذبههای طبیعی و غیره دارد، اظهار امیدواری کرد با مردمان شایستهای که دارد به جایگاه واقعی خود در توسعه دست پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم قطعنامه راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن قرائت شد و مردم مرکز خراسان شمالی در صفوف فشرده و بههمپیوسته نماز جمعه در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد به اقامه نماز ایستادند.
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