انقلاب اسلامی ایران با وجود تمام مشکلات در حال حرکت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی پیش از ظهر جمعه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در ملایر حضور مردم در این مراسم را باشکوه و بی‌نظیر عنوان کرد و گفت: این حضور بخشی از حماسه ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن در کشور است.

معاون پارلمانی دولت دهم با بیان اینکه همه روزها روز خداست اما ۲۲ بهمن به طور خاص یوم‌الله است و عظمت و ارزش حضور مردم این روز را ماندگار کرده است، گفت: ۲۲ بهمن ماه در تاریخ تحول‌آفرین و سرنوشت‌ساز شد.

وی با بیان اینکه در مسیر رسیدن به ۴۰ سالگی انقلاب هستیم رو به روز به اوج گرفتن انقلاب اسلامی افزوده می شود، گفت:انقلاب اسلامی با وجود تمام مشکلات در حال حرکت است.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: با وجود حوادثی که برای انقلاب اسلامی ایران رخ داده، این انقلاب پاک است.

میرتاج الدینی با بیان اینکه مردم ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷ با تلاش و فداکاری خود و با رهبری امام(ره) انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند، گفت: ثمره این پیروزی در ۱۲ فروردین سال ۵۸ با رای ملت ایران به حاکمیت جمهوری اسلامی به ثمر نشست.

وی با بیان اینکه طی ۳۸ سال گذشته نظام انقلاب اسلامی ایران با آرمان‌ها و ارزش‌های خود به خوبی پیش رفته و امروز به شجره طیبه‌ای در جهان تبدیل شده است، گفت: امروز انقلاب اسلامی همچنان در حرکت است و با تمام حوادثی که طی ۴ دهه از عمرش رخ داده روز به روز با صلابتر از گذشته است.

معاون پارلمانی دولت دهم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برکات و دستاوردهای زیادی به همراه داشته است، گفت: ۲۲ بهمن روزی است که باید داشته‌های انقلاب اسلامی را فریاد زد.

وی با اشاره به فعالیت‌ها، نقدها و بحث‌های سیاسی بعضی گروه‌ها و افراطیون در کشور گفت: کسانی که با این برنامه‌ها فقط به دنبال بزرگ کردن کاستی‌ها و مشکلات هستند در واقع داشته‌های انقلاب را کوچک می‌کنند و هدف و کارشان این است که اصل انقلاب را فراموش کرده و آن را نبینند.

وی با اشاره به فعالیت‌های دشمنان، ضد انقلاب و همه کسانی که با نظام مخالف هستند، عنوان کرد: دشمنان نظام از دشمنان داخلی گرفته تا خارجی از همان ابتدا به دنبال براندازی نظام بوده و با ترفندهای مختلف از جمله جنگ تحمیلی، ترور، تحریم و مشکلات اقتصادی نقشه‌های خود را برای براندازی نظام در برابر ملت ایران به کار بستند و موفق نشدند.

معاون پارلمانی دولت دهم با بیان اینکه هدف دشمنان این است که حیات انقلاب ادامه پیدا نکند، گفت: در حال حاضر دشمن فضا را برای این کار آماده دیده و با تخریب انقلاب به دنبال سیاه نمایی است تا آثار و دستاورهای انقلاب را کوچک نشان دهد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با بیان اینکه دشمنان چشم دیدن این همه پیشرفت و موفقیت را ندارند، افزود: درست است که اکنون در کشور مشکلات بیکاری و مشکلات اقتصادی وجود دارد اما این به معنای آن نیست که در کشور کار نمی‌شود.

وی بابیان اینکه مشکلات یک شبه مشکلات حل نمی‌شود و اگر دولت و مجلس بخواهند می‌توانند مشکلات را حل کنند، گفت: کارهای بزرگی در این کشور انجام شده و این مشکلات نیز حل شدنی است.

میر تاج الدینی با اشاره به اینکه بیکاری و اشتغال جوانان از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، گفت: ایشان همواره بر حل این مشکلات تاکید داشته و راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان با ایجاد فضایی مناسب و تحقق اقتصاد مقاومتی امکان پذیر خواهد بود.

معاون پارلمانی دولت دهم در ادامه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر پایه دو رکن امامت و رهبری و مردم شکل گرفتهاست، عنوان کرد: هر جا این دو در کنار هم باشند انقلاب هرگز شکست نخواهد خورد.

وی با اشاره به فضای داخلی برخی کشورهای منطقه گفت: بسیاری از این کشورها به خاطر نداشتن رهبر و در بسیاری از موارد نیز به خاطر نبود حمایتهای مردم از رهبرانشان شکست خورده اند.

میر تاج الدینی در ادامه با بیان اینکه امروز مردم با حضور با شکوه خود در این حماسه بزرگ تکلیف خود را انجام دادند، افزود: بعد از آن نوبت مسئولان است که رسالت خود را برای رفع مشکلات این مردم انجام دهند.

وی بابیان اینکه در برابر این ملت باید سجده شکر به جا آورد و به این ملت آفرین گفت، افزود: این ملت رسالت بزرگ خود را به سر انجام رساند و دشمنان نظام را ناامید کرد.