قطارانقلاب اسلامی ایران در تمام دنیاقدرتمندانه به جلوحرکت می کند

به گزاشر خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه زنجان، با بیان اینکه امروز اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی در جهان مورد توجه است و ملت های جهان از این انقلاب الگوگیری می کنند، گفت: انقلاب اسلامی با یک اندیشه به میان آمد و منجر شد که تفکر غرب و شرقی به هم بریزد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو تفکر در جهان حاکم است، که یکی اسلامی و یکی تفکر آمریکایی است و به علت اینکه تفکر ما ۱۰۰ درصد حقیقت است، از همین رو در تمام نقاط دنیا ما پنحه آمریکا را به عقب برگردانده و آمریکا در مقابل کشور ایران زانو زده است.

حاجی بابایی افزود: علت موفقیت انقلاب اسلامی این بود که الگوی آن انقلاب عاشورایی و قرآنی است و انقلاب اسلامی به لحاظ مبانی و اندیشه قرآنی و تفکر، غالب بوده و در دنیا در حال حرکت است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: انقلاب شامل دو منظر مبنای ارزشی و قرآنی بودن انقلاب اسلامی است و انقلاب اسلامی ایران انقلاب، زهرا (س) است و به هر سال سالگرد انقلاب اسلامی است و باید نگاه کنیم، ببینیم که در حدود چهار دهه گذشته ما چه کاری کرده‌ایم و انقلاب چه مسیری را طی کرده است.

حاجی بابایی افزود: اندیشه‌ای با محوریت جمهوری اسلامی ایران که اسلام ناب را تبلیغ می‌کند و تفکری به نام آمریکا که به دنبال ترویح اسلام آمریکایی است و دولتمردان سعودی نیز در همین جبهه اسلام آمریکایی هستند.

وی با بیان اینکه باری به ثمر نشستن و تدوام و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خون های زیادی ریخته شده است، گفت: رمز شهادت صدها هزار شهید و صدها هزار جانباز سرافراز و مدافع انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس این بود که ما آمده‌ایم که اسلام ناب عاشورایی و اهل بیتی و اسلام ناب محمدی را در دنیا به جهانیان بشناسانیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی وجود دو نوع تفکر انقلاب اسلامی، قرآنی و تفکر آمریکایی را یاداور شد و گفت: امروز شاهد آن هستیم که تفکر اسلامی بر روی تفکر اسلام آمریکایی نیز اثر گذاشته و آن را به هم ریخته است.

حاجی بابایی با بیان اینکه امورز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدایت ها و تدابیر مقام معظم رهبری و پشتیبانی ملت همه معادلات استکبار جهانی را برهم ریخته است، گفت: آمریکا به عراق حمله نظامی کرد، اما تفکر اهل بیتی و گفتمان جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا حکمفرا است، و این امر در لبنان و سوریه نیز حاکم است.

وی ادامه داد: امروز اثبات شده است که آمریکا و تفکر آمریکا در برابر تفکر جمهوری اسلامی ایران زانو زد و با شکست مواجه شده و امروز آمریکا در برابر تفکر قرآنی حمهوری اسلامی حاکم شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز گفتمان و تفکر نظام مقدس جمهوریا سلامی ایران در دنیا در حال اشاعه و گسترش است، اعمال ممنوعیت وورد ایرانیان به آمریکا را یادآور شد و گفت: اگر آمریکایی ایرانی را برای ورود به آمریکا ممنوع می‌کند، به خاطر وحشت از اندیشه واقعی تفکر اسلامی است و جالب اینجا است که ترامپ ادعا می‌کند، این تصمیم را اوباما گرفته بود و او تنها آن را امضا کرده است.

حاجی بابایی گفت: امروز قطار انقلاب اسلامی در تمام دنیا قدرتمندانه با رهبری مقام معظم رهبری جلو می‌رود و جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتدار سخن می‌گوید.

وی با اذعان به اینکه در زمینه عمل به سیره امام راحل و مقام معظم رهبری ما مشکل داریم، گفت: با وجود اینکه در حوزه‌های مختلف کارهای بسیاری انجام شده است ولی امروز در برابر ملت ایران و آن سیره که مقام معظم رهبری و امام راحل فرمودند، نقص داریم و در برابر برخی از عملکردهای دوران گذشته، حرف نداریم، در صورتی که ما باید به سیره امام راحل و مقام معظم رهبری برگردیم.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه یک برنامه قدرتمند پنج ساله نوشته شده که در ادامه باید همه برای اجرای آن تلاش کنند، گفت: هرکس انقلابی است باید در اینکه در کشور عدالت باشد، باید همراهی کند و این انتخابی نیست و اضطرار است و نظام جز این را برنمی‌تابد.

وی ادامه داد: عدالت اجتماعی ملت را یکپارچه کرده و آن را آسیب‌ناپذیر می‌کند و سیره امام و رهبری نیست که در این کشور یک کسی یک میلیون و یک نفر ۱۰۰ میلیون دریافت کند.

حاجی افزود: جامعه بر پایه عدالت استوار است و ملت ایران خدمت‌رسانی را به انقلاب و اسلام کرده‌اند، اما امروز باید بگوییم، ای امام، حدود ۲۸ سال است که فرزند شما را ملت ایران در تمامی برهه‌ها حمایت کرده و در این زمینه تاریخی هستند، که البته حق ملت بیش از این است.

وی با بیان اینکه باید برای تحقق عدالت اجتماعی تلاش ویژه و همگانی در کشور صورت بگیرید، گفت: باید یک حرکت جدید باید توسط همه کسانی که انقلابی هستند، شکل بگیرند نه چپ و راستی و همه کسانی که به شهدا اعتقاد داشته و عشق می‌ورزند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از مشکلات و چالش ها به اعمال تحریم ها از سوی آمریکا برمی گردد، گفت: در حال حاضر در برخی از زمینه‌ها آسیب‌پذیر هستیم درست است که آمریکا ما را تحریم کرده است ولی ما از این امر آسیب نمی‌بینیم، بلکه از عملکرد خودمان از درون کشور آسیب‌پذیر هستیم.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم طبق فرموده مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی شده است، گفت: ما نمی‌توانیم بشینیم که اوباما یا ترامپ برای ما شغل ایجاد کند، چون آنها اگر بتوانند، کشور خودشان را سامان می‌دهند و باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، چراکه برخی از امور ربطی به آمریکا ندارد و همت داخلی را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه در کشور تناقضاتی در زمینه اقتصادی و توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد گفت: یک تفکری می گوید پالایشگاه درست کنیم و متکی به توان و تولید داخلی باشیم دیگری می‌گوید نه، یکی می‌گوید روی پای خود بایستیم و دیگری می‌گوید به دیگران وابسته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: هرکس انقلابی است باید در اینکه در کشور عدالت باشد، باید همراهی کند و این انتخابی نیست و اضطرار است و نظام جز این را برنمی‌تابد.

حاجی‌بابایی ادامه داد: یک برنامه قدرتمند پنج ساله نوشته شده که در ادامه باید همه برای اجرای آن تلاش کنند.