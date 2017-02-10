به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی ظهر امروز در جمع راهپیمایان یزد اظهار داشت: آمریکا در طول ۳۸ سال گذشته هر گزینه‌ای از جنگ نظامی، ترور، تحریم، تهدید و ... داشته رو کرده و گزینه جدیدی برای رو کردن ندارد.

وی بیان کرد: هر بار آمریکا گزینه‌ای جدید علیه ایران رو کرد، ملت استکبارستیز ایران او را نا امید کردند و این بار آمریکا روی وحدت و اتصال ملت ایران با رهبری دست گذاشته که در این مرحله نیز نا امید خواهد شد.

حاجی صادقی تصریح کرد: مردم ایران نسبت به این موضوع یقین دارند که بدون داشتن روحیه کفرستیزی و استکبارستیزی و بدون روحیه انقلابی‌گری نمی‌توان با خدا بود زیرا خدا با شرک و طاغوت و ظلم یک جا جمع نمی‌شود و ملت ایران تا زمانی با خداست که به طاغوت و استکبار پشت کند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم یزد و دیگر نقاط کشور اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: حضور گسترده مردم امروز پیام‌های بسیاری برای دشمن داشت و به دنیا نشان داد که ملت ایران هرگز آرمان‌های امام و شهدا را فراموش نخواهد کرد و به آنها وفادار خواهد ماند و امانتداران خوبی هستند که هرگز اجازه نمی دهند اتفاقات صدر اسلام دوباره تکرار شود.

وی افزود: مردم امروز با حضور خود در این راهپیمایی اعلام کردند که هرگز فریب حیله‌های دشمنان را نمی خورند و عمارگونه در برابر فتنه‌ها می ایستند و با جهاد اکبر خود کمر مستکبران و ظالمان جان را می شکنند.

حاجی صادقی تصریح کرد: امروز مطالبه ملت ایران از مسئولان، احزاب، گروه‌های مختلف سیاسی و ... وحدت است زیرا می دانند آنچه انقلاب را نفوذناپذیر و دشمنان را مأیوس کرده، وحدت و ولایت‌پذیری ملت ایران است.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران تاکید کرد: دشمنان ما به این باور رسیده اند که ملت ایران تا زمانی که با ولایت هستند و وحدت خود را در عرصه های مختلف حفظ می کنند، غیرقابل نفوذ هستند و به همین دلیل است که برای ایجاد تفرقه و گسست پیوند ملت با ولایت تلاش می کند.