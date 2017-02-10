مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن وحدت خود را به نمایش گذاشتند

محمود قنبری در خلال برپایی راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه مردم سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این مطلب که دشمنان نظام و در راس آنها آمریکای جنایتکار دائما با زبان تهدید صحبت می کنند، بیان داشت: دشمنان می دانند و بارها امتحان کرده اند که این نحوه برخورد در مقابل مردم ایران ارزشی ندارد و مردم ما منسجم تر شده و وحدت خود را به نمایش می گذارند.

وی حضور مردم استان سمنان را در تمام صحنه های دفاع از انقلاب و ارزش های آن بسیار گسترده دانست و افزود: استقبال مردم از راهپیمایی امسال بسیار چشم گیر است و پیام مهم این حضور این است که آمریکا هرگز در نقشه های خود موفق نبوده و نخواهد شد.

معاون سیاسی استاندار سمنان به حضور فرزندان نسل پنجم انقلاب در صحنه اشاره کرد و اظهار داشت: قطعا نسل سوم و چهارم از ما جلوتر و مطلع تر و با آگاهی پا به عرصه گذاشتند و در صحنه حضور پیدا کردند.