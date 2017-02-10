به گزارش خبرنگار مهر، چیت چیان وزیر نیرو درجمع راهپیمایان تبریزی حاضر شده بود و هم صدا با مردم شعار می داد. استاندار آذربایجان شرقی و معاونان وی چیت چیان را در مسیر راهپیمایی همراهی می کردند.

عکس های «ترامپ، نتانیاهو و ملک‌سلمان» در تبریز نیز یکی دیگر از حاشیه های راهپیمایی امروز بود. پوسترها و عکس های این مستکبران در تبریز و توسط جوانان انقلابی به آتش کشیده شد.

بازار داغ سلفی در راهپیمایی امروز نیز به چشم می خورد. جوانان و نوجوانان با تلفن های همراه خود این صحنه های زیبای حضور مردم را به تصویر کشیدند و خیلی ها نیز با جمعیت حاضر سلفی گرفتند.

امروز هلیکوپترها در آسمان تبریز به پرواز درآمدند و تبریز را گلباران کردند. خبرنگاران و عکاسان زیادی نیز در مسیرهای راهپیمایی بودند و صحنه های زیبای حضور مردم را ثبت کردند و به دنیا مخابره کردند.

دلنوشته‌ های کودکان تبریزی برای رهبر انقلاب نیز از دیگر حاشیه های راهپیمایی امروز بود. غرفه هایی برای این منظور در مسیرها تعبیه شده بود.

غرفه‌ های فرهنگی در مسیرهای مختلف ایجاد شده بود و با استقبال خوب مردم تبریز روبه رو شده بود. ایستگاه های صلواتی نیز در مسیر ایجاد شده بود.

آوای قره‌ باغی و حامد زمانی در خیابان‌ های شهر تبریز طنین ‌انداز شده بود و همچنین در برخی مسیرها برنامه های شادی نیز برای کودکان اجرا می شد.

پاکاردهای «من انقلابی‌ام»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «جانم فدای رهبر» در دستان نوجوانان و جوانان شهر تبریز دیده می شد.

امیرسرتیپ دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در جمع مردم انقلابی تبریز حاضر شده بود و راهپیمایی می کرد و شعار می داد.