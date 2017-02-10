فریاد انقلاب در کنار نماد مقاومت/خرمشهر یکپارچه صدای انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم خرمشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکپارچه بانک الله اکبر و انزجار از آمریکا را سر دادند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرمشهر از میدان شهید مطهری تا مسجد جامع برگزار شد. خرمشهری اعم از پیر و جوان و کودک و زن و مرد، مسئولان و عشایر در طول مسیر به دو زبان فارسی و عربی شعارهایی همچون الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و النصر للاسلام سر دادند.

سخنران مراسم راهپیمایی خرمشهر محمد بیستونی رئیس هیئت مدیره موسسه قرآنی تفسیر جوان و گروه موسسات قرآنی تابعه بود.

محمد بیستونی امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن در شبستان غدیر مسجد جامع خرمشهر بر لزوم حفظ اقتدار انقلاب تاکید کرد و گفت: اتفاقات اخیر ثابت کرد که مسئولان نباید به آمریکا دل ببندند و برجام نیز منافع ملی چندانی برای کشور در پی نداشته است

وی، حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه را مسئله ای مهم خواند و افزود: همه باید به ترویج وحدت بپردازند و بانیان تفرقه را با استدلال و قول فصیح رسوا کنند.

رئیس هیئت مدیره موسسه قرآنی تفسیر جوان و گروه موسسات قرآنی تابعه در ادامه با اشاره به نام گذاری امسال از سوی رهبری به سال اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اقتصاد مقادمتی جز با مدیریت جهادی محقق نمی شود. با اصراف، حقوق های نجومی و دزدی ها اقتصاد مقاومتی به دست نمی آید

بیستونی با یادآور شدن اینکه ایران کشور ثروتمندی است، سر لوحه قرار دادن مدیریت جهادی توسط مدیران را خواستار شد

وی با بیان اینکه مردم از هزینه های کلان برای گرفتن مسئولیت ها از سوی برخی مسئولان آگاه هستند، افزود: باید این گونه مدیران که تعدادشان کم است را در فضای مجازی با استدلال، بدون تخطی از خط قرمز انقلاب و فراهم کردن زمینه استفاده دشمنان رسوا کرد

سخنران امروز مراسم ۲۲ بهمن خرمشهر به کار گیری نیروهای وفادار به انقلاب در بهترین درجات را نیز خواستار شد و همچنین جوان گرایی را رمز موفقیت دانست

وی در ادامه بر لزوم توسعه مفاهیم قرآنی در خرمشهر تاکید کرد و گفت: باید مجالس تفسیر موضوعی قرآن برای تمام مردم و ادارات برگزار شود و فرهنگ قرآن توسعه یابد .