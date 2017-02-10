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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کرد

جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کرد

حضور گسترده جامعه ورزش ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه قابل توجه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه راهپیمایی بزرگ ملت ایران به مناسبت ۲۲ بهمن ماه برگزار شد. در این روز حضور مسئولان و اهالی ورزش ایران در میان شرکت کنندگان در راهپیمایی قابل توجه بود.

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی معاونان خود از جمله داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای و همچنین کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک از جمله شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز بود.

در راهپیمایی حضور روسای فدراسیون های تنیس روی میز، شمشیربازی، فوتبال، دوچرخه سواری، تکواندو، پروش اندام و ... نیز قابل توجه بود. از میان ورزشکاران و ملی پوشان نیز افراد زیادی همراه با دیگر اهالی جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت داشتند.

کد مطلب 3903082
زینب حاجی حسینی

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