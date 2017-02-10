جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه راهپیمایی بزرگ ملت ایران به مناسبت ۲۲ بهمن ماه برگزار شد. در این روز حضور مسئولان و اهالی ورزش ایران در میان شرکت کنندگان در راهپیمایی قابل توجه بود.

مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به همراه برخی معاونان خود از جمله داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای و همچنین کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک از جمله شرکت کنندگان در راهپیمایی امروز بود.

در راهپیمایی حضور روسای فدراسیون های تنیس روی میز، شمشیربازی، فوتبال، دوچرخه سواری، تکواندو، پروش اندام و ... نیز قابل توجه بود. از میان ورزشکاران و ملی پوشان نیز افراد زیادی همراه با دیگر اهالی جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت داشتند.