عامل اصلی پیروزی انقلاب همبستگی و وحدت کلمه است

حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نقش اثرگذاری در شکلگیری حرکتهای مردمی علیه مستکبران جهان داشته است، اظهار کرد: این پیروزی زمینه اصلی حرکتهای انقلابی علیه سلطه گران عالم شده است.
وی بابیان اینکه ازجمله این حرکتها، انقلابیون یمنی هستند که امروز آمریکا و رژیم سلطنتی عربستان سعودی از شجاعت و دلیرمردی آنها مستأصل شدهاند، افزود: جمهوری اسلامی با سختی و مشقتهای زیادی شکل گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با تأکید بر اینکه مردم با نثار جان و مال خود و بهرهمندی از رهنمودهای امام خمینی (ره) توانستند این انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند، گفت: همبستگی و وحدت کلمه عامل اصلی در پیروزی انقلاب مردم علیه رژیم فاسد پهلوی بود.
وی با اشاره به اینکه مردم در تمام صحنههای انقلاب امام (ره) و همرزمان خود را تنها نگذاشتند، گفت: خداوند به حضرت امام خمینی (ره) الهام کرده بود که علیه این رژیم ستمگر به پا خیزد و امام با تکیهبر الهام خدای تبارکوتعالی این حرکت خودجوش را که متأثر از قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام بود، آغاز کردند.
وی با اشاره به اینکه دشمن نتوانست با تبعید، زندان و شکنجه حضرت امام (ره) و انقلابیون را مأیوس کند بلکه هرروز با عزمی راسختر به خیابانها میآمدند تا اینکه در بهمن ۵۷ این انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران نقش اثرگذاری در شکلگیری حرکتهای مردمی علیه ظالمان زمانه داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی را خصیصه بارز انقلابیون ایران اسلامی دانست و گفت: دوران زورگویی مستکبران عالم به انتها رسیده است و امروز آمریکای جنایتکار بهخوبی به قدرت ما در منطقه و جهان پی پرده است.
وی بیان کرد: آمریکا هرروز با بهانهای سعی دارد تا این نظام اسلامی را منزوی کند، غافل از اینکه این حکومت مردمی و برگرفته از ارزشهای دینی روزبهروز با رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب قدرتمندتر به جلو پیش میرود.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان و مردم باید قدر و منزلت این نظام اسلامی را بهخوبی درک کنند و گوشبهفرمان نائب برحق حضرت امام (ره) باشند چراکه امروز یکی از افتخارات نظام اسلامی ما داشتن رهبری مدبر و آگاه به امور زمانه است که اگر همه ما به فرمانها و رهنمودهای این بزرگوار گوش جان بسپاریم و به آنها جامه عمل بپوشانیم، مشکلات فرهنگی و اقتصادی مایکی بعد از دیگری رفع خواهد شد.
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