راهپیمایی باشکوه مردم در پایتخت انرژی کشور برگزار شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - حسین لاری: مردم امروز هم حماسه دیگری را در کنار خلیج فارس خلق کردند؛ راهپیمایان با شعارهای و کوبنده استکبار ستیز درطول مسیر خشم و نفرت خود را از آمریکا و اسرائیل و آل سعود و دشمنان قسم خورده ملت ایران اعلام داشتند.

فرماندار عسلویه در اجتماع مردم در سخنانی گفت: امروز روز حماسه و مقاومت و پیروزی است؛ روزی که ملت ایران یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می کوبد.

عبدالله نادری اضافه کرد: روز ۲۲ بهمن متعلق و به قشر و گروه خاصی نیست و متعلق به ملت سرافراز ایران و هدیه الهی است، آرمان این روز وحدت و یکپارچگی ملت است وحدت نیاز امروز ما است و همه مسئولیت دارند در ۲۲ بهمن با وحدت حول محور رهبری راه پیروزی را ادامه دهند.

وی به دستاوردهای انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: بعد از ۳۸ سال انقلاب، دستاوردهای درخشانی داشته است؛ دانش هسته‌ای توان موشکی پزشکی نانو و ... حاصل تلاش همه دولت‌های پس از انقلاب است.

فرماندار عسلویه ادامه داد: دولت تدبیر امید نیز تلاش کرده در راستای تامین دستاوردها و خدمات نظام اسلامی اقدام کند و گام‌های بلندی برداشته است، کاهش تورم رشد اقتصادی، کاهش اتکا به بودجه نفت، افزایش صادرات نفت در سازمان اپک، افزایش تولید پارس جنوبی، افزایش تولید بخش کشاورزی، افزایش تولید برق و ارتقای رتبه علمی کشور از جمله این دستاردها است.

وی با ذکر آمار و ارقام از افزایش اعتبارات شهرستان عسلویه در دولت یازدهم خبر داد و خدمات دولت در شهرستان را خوب توصیف کرد و از طرح‌ها و پروژه‌هایی که در دهه فجر به بهره‌برداری رسید نام برد.

نادری گفت: استقرار ادارات بنیاد شهید، دفتر امور اهل سنت، صنعت و معدن، تبلیغات اسلامی، دامپزشکی، ثبت‌احوال، چاه مبارک، تامین اجتماعی، نخل تقی، خانه جوان عسلویه از جمله این خدمات است.

وی احداث ۶ واحد آموزشی افتتاح خانه های سلامت نخل تقی و بیدخون، ایستگاه برق و گاز رسانی به روستاهای منطقه نایبند، بزرگراه عسلویه به هرمزگان و احداث ۲۵ زمین چمن مصنوعی در شهرها و روستاها را از دیگر خدمات عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه در سخنانی با بیان بخش‌هایی از تلاش دشمنان به‌ویژه آمریکا برای نابود کردن انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعد از ۳۸ سال دشمن خوار و ذلیل شده و ملت مسلمان ایران و رهبری عزت یافته‌اند.

حجت الاسلام فولادی اضافه کرد: محمدرضا شاه را شرق و غرب می‌خواستند اما ملت نمی‌خواست و نتوانستند او را نگه دارند و جایگزین او حکومت الله شد، عزت و سرافرازی نصیب ملتی بود که پشت سر امام بود.

وی گفت: در حوادثی چون کودتای نوژه و حادثه طبس امدادهای غیبی به میدان آمد؛ ترور بزرگان کشور چون شهید بهشتی شهید رجایی و باهنر و ...نتوانست این انقلاب را از پای در بیاورد، ۸ سال دفاع مقدس که تمام دنیا علیه ما بود، پیشرفته‌ترین سلاح‌ها را آمریکا و روسیه و کشورهای اروپایی به صدام دادند اما ما باز پیروز شدیم و ۸ سال سرافرازی برای ملت را شهدا و خانواده های آنان وایثارگران وجانبازان و آزادگان به این ملت هدیه کرد.

حجت الاسلام فولادی افزود: بعد از جنگ ۸ ساله که کشور ما از بمب و موشک ویران شده، شاهد تحریم‌های ظالمانه دشمن بر علیه ملت ایران بودیم اما با همت ملت و جوانان پیشرفت‌های خیره کننده‌ای در علوم نانو، هسته‌ای و پزشکی داشتیم و سر آمد دنیا شدیم و دشمنان خارجی و واداده‌های داخلی باز شکست خوردند.

وی بیان کرد: ما از نهضت‌هایی مثل حزب الله و حماس حمایت می‌کنیم و از اسلام آمریکا و اسلام آل‌سعود و آل خلیفه هراسی نداریم؛ آنها از اسلام انقلابی واهمه دارند به حزب‌الله حمله کردند و حتی سوخت هواپیمای اسرائیل را سعودی‌ها دادند تا بمب بر سر مردم مسلمان بریزند اما حزب الله در جنگ ۳۳ روزه پیروز شد؛ به حماس حمله کردند و پیروز شد. رهبر معظم انقلاب فرمودند ما هر جا مستضفین باشند از آنها حمایت می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: در جغرافیای سوریه جنگ جهانی راه انداختند ولی مقاومت روبرو شدند؛ سردار سلیمانی و بچه‌های ما ایستادند و خرمشهر، سوریه و حلب را آزاد کردند و آمریکا اخیرا التماس کرد که به مذاکرات آستانه راه بدهیم و با واسطه روسیه اجازه دادیم سفیرش بیاید و گوشه‌ای بنشیند.

وی افزود: امام به ما آموخته که آمریکا را زیر پا بگذاریم؛ آمریکا ذاتا تروریست است؛ راه سعادت توکل به وعده الهی و استمرار راه انبیاء و راه امام حسین و اطاعت محض از ولی فقیه است.

حجت الاسلام فولادی ادامه داد: چند رئیس جمهور آمریکا یکی پس از دیگری آمدند و هیچ غلطی نکردند؛ حالا ترامپ آمده و برخی در داخل کشور می‌گویند دیوانه است و با او درگیر نشوید، ترامپ ابر سرمایه‌دار آمریکا با کاخ بزرگی که سقفش از طلا است و هواپیمایی اختصاصی دارد، چطور دیوانه است. آیا دیوانه می‌تواند این ثروت و سرمایه داشته باشد.

وی گفت: جواب ملت ایران به ترامپ هم این است که از گذشتگان خود درس بگیرد؛ بدانید ملت با نقش عوض‌کردن و شعار عوض‌کردن عقب‌نشینی نمی‌کند رمز سرافرازی این ملت اطاعت از ولایت فقیه و رهبری است. ما در ماهیت و اعتقادات با استکبار اختلاف داریم.