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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

 خطیب جمعه شادگان:

حضور گسترده مردم در راهپیمایی تهدیدهای دشمن را خنثی کرد

حضور گسترده مردم در راهپیمایی تهدیدهای دشمن را خنثی کرد

شادگان - خطیب جمعه شادگان گفت: حضور گسترده امروز مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن تهدیدهای دشمن را خنثی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شادگان در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت سرافراز ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که تهدیدهای دشمنان هیچ تاثیری بر اراده راسخ آنها نخواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی این پیام را به دنیا به همراه دارد که ما تا آخر ایستاده ایم و از انقلاب صیانت می کنیم.

خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ایام فاطمیه نمونه‌ای از تجدید بیعت با ولایت است و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاسته از وجود نبوت و امامت اهل بیت(ع) است.

وی، حضرت فاطمه زهرا (س) را شخصیتی برجسته، فرهیخته و الگو برای زن و مرد در تمام طول تاریخ بشری عنوان کرد و افزود: مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) به قدری بالا است که خشنودی حضرت زهرا(س) موجب خشنودی خداوند و خشم و غضب آن حضرت موجب خشم و غضب خداوند می شود.

کد مطلب 3903092

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