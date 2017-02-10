حضور گسترده مردم در راهپیمایی تهدیدهای دشمن را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان، ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه شادگان در راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت سرافراز ایران اسلامی بار دیگر با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که تهدیدهای دشمنان هیچ تاثیری بر اراده راسخ آنها نخواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی این پیام را به دنیا به همراه دارد که ما تا آخر ایستاده ایم و از انقلاب صیانت می کنیم.

خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ایام فاطمیه نمونه‌ای از تجدید بیعت با ولایت است و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاسته از وجود نبوت و امامت اهل بیت(ع) است.

وی، حضرت فاطمه زهرا (س) را شخصیتی برجسته، فرهیخته و الگو برای زن و مرد در تمام طول تاریخ بشری عنوان کرد و افزود: مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) به قدری بالا است که خشنودی حضرت زهرا(س) موجب خشنودی خداوند و خشم و غضب آن حضرت موجب خشم و غضب خداوند می شود.