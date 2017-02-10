بازتاب انقلاب اسلامی موجب افزایش گرایش مردم به مکتب شیعه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه راهپیمایی با عظمت از ثمرات شیرین تقوای انسان‌ها است، اظهارداشت: اگر آنچنان که باید امام را می‌شناختیم، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.

وی به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر تعبیر انقلاب به انفجار نور اشاره کرد و افزود: این انفجار باعث بیداری مردم و عزت انسانی شد و ثمرات بسیاری داشت.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امام فرمودند انفجار نور انقلاب شمعی در مقابل انفجار نور عاشورای حسینی است، عنوان کرد: عالم از یک نور و ظلمت مادی شکل گرفته و یک نور و ظلمت معنوی نیز در آن حضور دارد.

وی با اشاره به اینکه یک سلسله انسان‌های مجرم ظلمت و تاریکی را ایجاد می‌کنند، ادامه داد: حوادث پس از انقلاب ظلمی است که قدرت ‌های شیطانی علیه ایران روا داشتند به طوری که ۱۷ هزار نفر از اقشار مختلف را ترور کردند.

امریکا ۶ تریلیون دلار برای جنگ افروزی در منطقه هزینه کرده است

آیت الله محمدی با بیان اینکه این ترورها نمودی از ظلمت بود، عنوان کرد: امریکا ۶ تریلیون دلار برای جنگ افروزی در منطقه هزینه کرده اما اکنون امریکا در داخل کشورش مشکلات بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه فساد و ظلمی که دست جنایکار بشر به وجود آورده فضا را تاریک و ظلمانی کرده است، گفت: داعش تاریکی‌ها و ظلمات بسیاری را ایجاد کرده است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه اگر هزاران تاریکی و ظلمت در جهان رخ داده را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که چگونه امام فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود، گفت: در سراسر جهان افراد بسیاری عاشق انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه امروز فوج فوج از سراسر دنیا به شیعه گرایش می‌یابند که این امر به دلیل انفجار نور انقلاب اسلامی است، گفت: پیروزی ایران برابر صدام از برکات الهی و نورانیت انقلاب اسلامی است، اما برخی افراد نمی‌خواهند این اتفاق بزرگ را ببینند.

برخی افراد چنان غرق در ظلمت هستند که خودشان هم نمی‌دانند

وی با بیان اینکه برخی افراد چنان غرق در ظلمت هستند که خودشان هم نمی‌دانند، گفت: عده ای برای جوسازی علیه انقلاب اسلامی ایران هزینه می کنند.

آیت الله محمدی با اشاره به ۴ کتاب نوشته شده در حوزه جهاد و شهادت در همدان که هفته گذشته مراسم تقریظ رهبر معظم انقلاب برآنها انجام شد، اظهار داشت: این کتاب‌ها چنان توجه مقام معظم رهبری را جلب کردند که بر آنان تقریظ نوشتند.

وی با بیان اینکه در رونمایی از این ۴ کتاب یک حماسه خلق شد و کل کشور این تصاویر غرور آمیز را مشاهده کردند، گفت: نامه تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به دلیل عنایت به همدان تهیه شده است.

وی به اجرای عملیات عمرانی مصلای همدان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه حدود ۱۵ میلیارد تومان برای ساخت مصلی هزینه شده است، عنوان کرد: خیرین همدانی باید در ساخت مصلی کمک کنند.