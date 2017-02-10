مردم شیعه و سنی تایباد ندای همبستگی سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تایباد ،تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی با حضور در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن تایباد اظهار کرد: ۲۲بهمن سالروز پیروزی یکی از مردمی ترین انقلاب های تاریخ خاورمیانه است که یک عالم بزرگ با دست خالی و با توکل به خدا و با حمایت های مردمی قویترین نظام سیاسی منطقه را سرنگون کرد.

وی ادامه داد: سالروز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، یکی از مردمی ترین انقلاب های دنیا است وعامل پیروزی امام و انقلاب پیوند ناگسستنی باخدا بود.

جهان آبادی خاطرنشان کرد:حرف امام این بود فقرا باید بر سرنوشت خود حاکم باشند و امروز در بیست کیلومتری مرز افغانستان شیعه و سنی در کنار هم در امنیت کامل در حال زندگی کردن هستند.

وی با بیان اینکه هوش و درایت ما از هیچ ملتی کمتر نیست، افزود: دشمن با ایجاد محدودیت های ظالمانه میخواهد ما را از پیشرفت هایی که حق ماست، محروم کند.

نماینده مردم تایباد ،تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر آمریکا فراموش کرده ما هرگز دستان بسته غواصانمان را فراموش نخواهیم کرد. اگرآمریکا فراموش کرده ما هرگز فراموش نکرده ایم شهیدانی را که از اروند رود می گرفتیم.

وی تصریح کرد: ممکن است کمبودهایی باشد، ضعف هایی باشد، اما با همه این ها انقلاب از آن ماست، میراث امام و شهدای ماست و همه ما باید در رشد و بالندگی این انقلاب مشارکت داشته باشیم.