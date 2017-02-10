سعه صدر از ضرورت های انقلاب است/ لزوم یادآوری تاریخ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نماز جمعه شهرستان گرگان، اظهار کرد: امروز سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است و باید گذشته کشور را به مردم یادآوری کرد زیرا این دستور خدا است و خداوند در قرآن تاکید دارد ایام الله را به یاد مردم بیاورید.

وی با بیان این که هدف انبیا این بود که راه شرک را نشان انسان دهند، افزود: امام (ره) که موسی انقلاب اسلامی است هدف خود از انقلاب را نشان دادن ظلم شاهنشاهی و نجات مردم از دست این رژیم قرار داد به همین دلیل انقلاب ما در مسیر انبیاء بود.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که امام خمینی در این مبارزه نفسگیر دنبال ایجاد نظامی اسلامی و مردمی بود، گفت: ما هرگز نباید نظام گذشته را از خاطر ببریم و باید شرایط گذشته کشور برای نسل جوان ما روشن شود.

وی با تاکید بر این که باید مشخص شود کشور در چه شرایطی قرار داشته و کجا بوده، افزود: آثار و برکاتی که انقلاب اسلامی برای ما به بار آورده باید به نسل جوان منتقل شود.

وی ادامه داد: در گذشته ما یک کشور مستقل نبودیم و شاه هزینه هایی می کرد که ژاندارم آمریکا در منطقه باشد. ایران آن دوران یک بازیچه، ابزار و وسیله بود که آمریکایی ها در جهت منافع و مصالح خودشان استفاده می کردند.

ایران از بازیچه به بازیگر منطقه تبدیل شد

امام جمعه گرگان با بیان این که امروز ایران اسلامی به عنوان یک بازیگر نه بازیچه در منطقه است، گفت: ایران به عنوان یک قدرت موثر نه منفعل در مسائل منطقه و جهانی نقش ایفا می کند.

وی ادامه داد: حتما یادتان است در مسائل سوریه آمریکایی ها اول می گفتند ایران حق ندارد شرکت کند اما بعدها دنبال ایران بودند زیرا دیدند بدون ایران مشکلات آن ها حل نمی شود.

وی اضافه کرد: خداوند در قرآن می فرماید نعمت های بزرگ را شاکر باشید تا بیشتر شود ولی اگر کفر بورزید عذاب سختی خواهید داشت.

نماینده ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: امروز، ۲۲ بهمن را به عنوان روزی که کشور ما از شرایط بردگی و ذلت نجات یافت باید شاکر باشیم و حضور در این روز خود شکر خدا است.

وی تصریح کرد: امیدواریم لطف خداوند متعال همیشه شامل حال نظام و انقلاب باشد.

آیت الله نورمفیدی در خطبه دوم نماز جمعه گرگان هم گفت: دولت در شرایطی که درآمدش به یک پنجم گذشته رسیده مشغول خدمت رسانی است.

وی ادامه داد: دولت گذشته سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت ولی در این دولت به ۲۳ میلیارد دلار رسیده و نسبت به گذشته بسیار کم شده است.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: در این شرایط تحریم هم اضافه شد و مشکلاتی ایجاد کرد. دشمن تصور می کرد با تحریم می توانند انقلاب را از پا در بیاورد ولی نتوانست.

وی اضافه کرد: صندوق جهانی پول که اوضاع اقتصادی کشورها را بررسی می کند از رشد اقتصادی ایران خبر می دهد.

وی با بیان این که دولت در استان گلستان هشت هزار و ۳۰۳ پروژه در بخش های مختلف با اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی کرده است، گفت: این طرح ها در چرخش اقتصاد گلستان موثر و امر خوشحال کننده ای است.

دولت طرح های اساسی در گلستان برنامه ریزی کند

نماینده ولی فقیه در گلستان تصریح کرد: در سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه نکاتی را تذکر دادم و خواستار پیگیری طرح هایی شدم که تحویل اساسی در منطقه ایجاد کند.

وی بیان کرد: طرح هایی مثل راه آهن، منطقه آزاد، آشوراده و زه کشی اراضی شمالی استان هم بررسی شد و امیدواریم دولت اجرای آن ها را تسریع کند.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر این که همه ما وظیفه داریم انقلاب را حفظ کنیم، گفت: حفظ انقلاب به این است که اصول اولیه انقلاب را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: در منطقه ما انقلاب های زیادی رخ داد ولی همه آن ها در نطفه خفه شدند زیرا از اهداف خود دور شدند.

امام جمعه گرگان با بیان این که هدف اساسی انقلاب ما تعالی انسان بوده و این همان هدف انبیا است، گفت: همه جنبه های معنوی، اخلاقی و توسعه ای در اهداف انقلاب دیده شده و باید شکر گذار انقلاب باشیم.

آیت الله نورمفیدی سعه صدر را از ضرورت های انقلاب اسلامی دانست و گفت: همه آن هایی که با انقلاب هستند و خود را فرزند انقلاب می دانند باید همدیگر را تحمل کنیم.

وی اضافه کرد: اختلاف نظر از الطاف الهی است و باعث پیشرفت می شود، اما مهم این است که با اختلاف نظر چگونه برخورد کنیم.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: آیا هتاکی، بدگویی و تخریب منطق انسان را ثابت می کند؟ این که راه انقلاب نیست. اصول انقلاب ما آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی است و همه آن هایی که همراه انقلاب هستند و معتقد به انقلاب اند، باید صعه سدر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دستور دین ما است که باید به صفت های خداوند متصل شویم و همه دل ها باید به این سمت برود. امیدوارم خداوند به همه مردم و مسئولان توفیق دهد تا اهداف انقلاب را فراموش نکنند.