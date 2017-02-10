  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان ‌شرقی:

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان بود

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان بود

تبریز - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان ‌شرقی گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان بود.

حجت ‌الاسلام حسین تقی ‌زاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تبریز در گفت ‌و گو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه و پرشور مردم تبریز و آذربایجان شرقی گفت: سرمای هوا برای مردم انقلابی و ولایت مدار ما معنایی ندارد و امروز در این سرما به صورت باشکوهی در راهپیمایی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه امروز ترامپ و دوستانش پاسخ یاوه ‌گویی ‌هایشان را گرفتند، ادامه داد: این حضور مردم تمام شدنی نیست و در سال های بعدی نیز ادامه خواهد داشت چراکه مردم ما بصیرت دارند و در خط رهبری حرکت می کنند.

تقی زاده همچنین با بیان اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به فرمان مقام معظم رهبری انجام می شود، گفت: مردم ما هرساله شرکت می کنند تا جواب تهدیدهای پوچ دشمن را بدهند و بگویند که ترسی ندارند و همواره پشتیبان این نظام و انقلاب هستند.

کد مطلب 3903102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها