حضور باشکوه مردم در راهپیمایی مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان بود

حجت ‌الاسلام حسین تقی ‌زاده در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه تبریز در گفت ‌و گو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه و پرشور مردم تبریز و آذربایجان شرقی گفت: سرمای هوا برای مردم انقلابی و ولایت مدار ما معنایی ندارد و امروز در این سرما به صورت باشکوهی در راهپیمایی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه امروز ترامپ و دوستانش پاسخ یاوه ‌گویی ‌هایشان را گرفتند، ادامه داد: این حضور مردم تمام شدنی نیست و در سال های بعدی نیز ادامه خواهد داشت چراکه مردم ما بصیرت دارند و در خط رهبری حرکت می کنند.

تقی زاده همچنین با بیان اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به فرمان مقام معظم رهبری انجام می شود، گفت: مردم ما هرساله شرکت می کنند تا جواب تهدیدهای پوچ دشمن را بدهند و بگویند که ترسی ندارند و همواره پشتیبان این نظام و انقلاب هستند.