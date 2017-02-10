به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم امینی در حاشیه راهپیمایی۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در این مراسم اظهار کرد: حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم ایران بعد از ۳۸ سال برعهد خود با نظام پایبند هستند و علیه استکبار جهانی مبارزه می‌کنند.

وی گفت: این حضور پیام‌های مهمی برای جهانیان به ویژه دشمنان دارد، چون دنیا از این حضور پرشور درس می‌گیرد.

آیت‌الله امینی تأکید کرد: دشمنان انقلاب بدانند که مردم ایران بعد از ۳۸ سال نسبت به نظام اسلامی وفادار هستند و دلسرد نشدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلقی دلسردشدن مردم نسبت به انقلاب را یکی از توطئه‌های دشمنان ذکر کرد و گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمایی نشان داد که مردم همچنان به انقلاب و نظام وفادار هستند.

وی با بیان اینکه این حضور برای مسئولان هم پیام دارد، اظهار کرد: با وجود این که مردم در صحنه حضور دارند، ولی دارای مشکلاتی هستند که مسئولان باید برای رفع آن‌ها توجه جدی داشته باشند.