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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

آیت الله امینی:

دنیا از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن درس می‌گیرد

دنیا از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن درس می‌گیرد

قم - عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیام‌های مهم حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: دنیا از این حضور پرشور درس می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم امینی در حاشیه راهپیمایی۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از حضور باشکوه مردم در این مراسم اظهار کرد: حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم ایران بعد از ۳۸ سال برعهد خود با نظام پایبند هستند و علیه استکبار جهانی مبارزه می‌کنند.

وی گفت: این حضور پیام‌های مهمی برای جهانیان به ویژه دشمنان دارد، چون دنیا از این حضور پرشور درس می‌گیرد.

آیت‌الله امینی تأکید کرد: دشمنان انقلاب بدانند که مردم ایران بعد از ۳۸ سال نسبت به نظام اسلامی وفادار هستند و دلسرد نشدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلقی دلسردشدن مردم نسبت به انقلاب را یکی از توطئه‌های دشمنان ذکر کرد و گفت: حضور گسترده و پرشور مردم در این راهپیمایی نشان داد که مردم همچنان به انقلاب و نظام وفادار هستند.

وی با بیان اینکه این حضور برای مسئولان هم پیام دارد، اظهار کرد: با وجود این که مردم در صحنه حضور دارند، ولی دارای مشکلاتی هستند که مسئولان باید برای رفع آن‌ها توجه جدی داشته باشند.

کد مطلب 3903107

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