ملت ایران زیاده خواهی های استکبار را پاسخ دادند

حجت الاسلام محمد رضا بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حداکثری مردم فردوس در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: مردم این شهرستان با حضور در راهپیمایی به دشمنان ثابت کردند که پای آرمانهای امام و رهبری ایستادهاند.
حجت الاسلام بابایی بیان کرد: دشمنان به صحنههای حضور مردم نگاه دقیقی دارند و این راهپیمایی را مبنای وفاداری مردم به انقلاب و رهبری میدانند.
وی بیداری و هوشیاری جامعه را خنثی کننده نقشههای بیگانه دانست و گفت: حضور مردم در راهپیمایی نشان دهنده بیداری مردم است.
امام جمعه شهرستان فردوس با اشاره به سخن رئیس جمهموری امریکا بیان کرد: وی ادعا کرده است که ایرانیها باید از آمریکاییها بترسند.
حجت الاسلام بابایی ادامه داد: آمریکا باید بداند که ما مسلمانان از هیچ چیز نمیترسیم و همانند امروز نیز در تمامی صحنهها برای دفاع از انقلاب آماده هستیم.
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